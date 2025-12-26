Mẹo dùng Google Maps bằng một ngón tay cực tiện lợi mà người dùng lâu năm chưa chắc đã biết

Google Maps từ lâu đã trở thành công cụ định vị "bất ly thân" với nhiều người, nhưng đằng sau giao diện quen thuộc đó vẫn ẩn chứa những tính năng nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Ngay cả những người đã gắn bó với ứng dụng này nhiều năm cũng chưa chắc đã nắm hết các tiện ích hỗ trợ, điển hình là khả năng phóng to bản đồ chỉ bằng một ngón tay. Đây là một cải tiến tinh tế giúp thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác khi di chuyển, nhưng lại thường bị bỏ qua một cách đáng tiếc.

Theo thói quen thông thường, đa số người dùng vẫn sử dụng thao tác chụm hai ngón tay (pinch-to-zoom) để phóng to hoặc thu nhỏ màn hình. Phương pháp này hoạt động tốt khi bạn rảnh rang, nhưng lại trở nên bất tiện nếu bạn đang đi bộ, di chuyển trên phương tiện công cộng hay tay kia đang bận xách đồ. Việc cố gắng dùng một tay để thực hiện thao tác hai ngón không chỉ khó khăn, gây xao nhãng mà còn tiềm ẩn rủi ro cao khiến người dùng vô tình làm rơi điện thoại xuống đất.

Để giải quyết vấn đề này, Google Maps cung cấp một giải pháp thay thế thông minh và an toàn hơn nhiều. Người dùng chỉ cần chạm hai lần liên tiếp vào màn hình, nhưng ở lần chạm thứ hai, hãy giữ nguyên ngón tay và vuốt lên hoặc xuống. Khi đó, bản đồ sẽ tự động phóng to hoặc thu nhỏ theo cử chỉ của bạn một cách mượt mà. Thao tác này cực kỳ hữu ích trong môi trường đô thị đông đúc, giúp bạn tra cứu nhanh đường đi mà vẫn giữ chắc thiết bị trong lòng bàn tay.

Tính năng "một chạm" này hiện hoạt động ổn định trên cả hai nền tảng Android và iPhone, mang lại sự đồng nhất cho trải nghiệm người dùng. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ về thói quen, nhưng khi đã thành thạo, bạn sẽ thấy nó ưu việt hơn hẳn phương pháp truyền thống, giúp việc điều hướng trở nên nhanh chóng và an toàn hơn trong mọi tình huống.