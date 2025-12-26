TikTok Shop bất ngờ tăng một loại phí gần 7 lần

TikTok Shop vừa thông báo đến các nhà bán hàng về việc cập nhật phí dịch vụ của chương trình hoàn phí vận chuyển (SFR), áp dụng từ ngày 31-12-2025. Theo đó, mức phí SFR sẽ không còn cố định 1.620 đồng/đơn hàng như hiện nay mà được điều chỉnh theo khung mới, dao động từ 1.620 đồng đến tối đa 10.738 đồng/đơn hàng, tùy từng thời điểm và dựa trên lịch sử hiệu suất của nhà bán.

Giải thích về sự thay đổi, TikTok Shop cho biết phí SFR sẽ được cập nhật định kỳ như một phần trong quá trình cải tiến chương trình. Nhà bán có quyền lựa chọn tiếp tục tham gia hoặc rút khỏi chương trình, thay vì bắt buộc như một số gói dịch vụ khác trên nền tảng.

TikTok Shop thông báo cập nhật phí SFR

Chương trình hoàn phí vận chuyển SFR được TikTok Shop triển khai từ ngày 10-10-2025 nhằm hỗ trợ người bán giảm bớt chi phí phát sinh trong các trường hợp giao hàng không thành công, hoàn trả hàng hoặc xử lý các vấn đề hậu mãi.

Trong điều kiện thông thường, nếu người mua trả hàng do đổi ý, người bán phải chịu phí vận chuyển chiều đi khoảng 30.000 đồng/đơn. Trường hợp lỗi thuộc về người bán, chi phí có thể lên tới 40.000 đồng/đơn. Khi tham gia SFR, nhà bán chỉ cần đóng 1.620 đồng/đơn để được hỗ trợ các khoản chi phí này.

Tuy nhiên, với khung phí mới có thể tăng lên hơn 10.000 đồng/đơn, chi phí tham gia SFR trong trường hợp cao nhất sẽ cao gấp khoảng 6 lần so với hiện tại. Điều này khiến không ít nhà bán lo ngại, nhất là trong bối cảnh TikTok Shop liên tục bổ sung và điều chỉnh tăng các loại phí dịch vụ khác.

Nhiều nhà bán cho biết, trước khi có SFR, với chính sách trả hàng hoàn tiền trên TikTok Shop, họ chỉ phải chịu phí vận chuyển nếu lỗi thuộc về mình. Trong các trường hợp người mua hủy đơn hoặc từ chối nhận hàng không do lỗi của người bán, chi phí thường được miễn. Việc áp dụng thêm một lớp phí mới, dù mang tên “hoàn phí”, vẫn khiến tổng chi phí bán hàng tăng lên đáng kể.

Anh Trần Minh Thanh, một nhà bán thời trang lâu năm trên TikTok Shop, cho rằng nhà bán hoàn toàn có thể hủy đăng ký SFR nhưng khi đó sẽ phải tự gánh chi phí hoàn hàng rất lớn nếu phát sinh sự cố. “Biên lợi nhuận ngày càng mỏng do nền tảng liên tục tăng và phát sinh thêm nhiều loại phí. Nếu mức phí SFR bị đẩy lên trên 10.000 đồng/đơn và áp dụng trên diện rộng, nhiều nhà bán, đặc biệt là trong mùa cao điểm Tết, sẽ rất khó trụ nổi” - anh Thanh chia sẻ.

Trước đó, từ cuối tháng 10-2025, TikTok Shop đã bắt đầu thu phí xử lý đơn hàng 3.000 đồng cho mỗi đơn giao thành công. Ngoài ra, chương trình SPF vốn là tùy chọn cũng đã được áp mặc định cho hầu hết shop thường, khiến chi phí nền tảng tăng mạnh.

Nếu trước đây tổng phí chỉ ở mức 3%–4%, hiện nay nhiều nhà bán cho biết chi phí có thể lên tới 10%–12% giá trị đơn hàng. Cộng thêm phí giao dịch khoảng 5% và các khoản phí mới, tổng chi phí mà người bán phải chịu trên TikTok Shop có thể vượt 17% doanh thu, chưa kể chi phí quảng cáo, khuyến mãi và vận chuyển. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng áp lực phí sẽ buộc nhà bán phải tăng giá, trong bối cảnh cạnh tranh trên sàn ngày càng gay gắt.