Apple có thông báo đến tất cả người dùng iPhone

iPhone tiếp tục trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công có chủ đích, khiến Apple vừa phát hành bản cập nhật bảo mật mới được đánh giá đặc biệt quan trọng.

Hãng xác nhận phát hiện hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, ký hiệu CVE-2025-14174 và CVE-2025-43529, nhiều khả năng đã bị tin tặc khai thác nhằm xâm nhập thiết bị của một số nhóm người dùng.

Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Google công bố các lỗ hổng tương tự trên Android và trình duyệt Chrome. Việc cả hai nền tảng lớn đồng loạt phát hành bản vá khẩn khiến giới chuyên gia cho rằng tháng 12 trở thành giai đoạn rủi ro cao với người sử dụng smartphone.

Apple vừa phát hành bản cập nhật bảo mật mới được đánh giá đặc biệt quan trọng. (Ảnh minh hoạ)

Theo Apple, nếu không cập nhật kịp thời, kẻ tấn công có thể thực thi mã trái phép hoặc truy cập sâu vào hệ thống. Trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng tăng mạnh, hãng khuyến nghị người dùng thường xuyên kiểm tra cập nhật tại mục Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Khi thiết bị đã được vá đầy đủ, màn hình sẽ hiển thị trạng thái iOS 26.2 cùng thông tin chi tiết các thay đổi.

Các chuyên gia bảo mật cảnh báo việc trì hoãn cập nhật trong thời điểm này có thể khiến người dùng đối mặt rủi ro cao hơn, đặc biệt nguy hiểm với những đối tượng có giá trị như nhà báo, doanh nhân, hay người hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm. Lỗ hổng nếu bị khai thác có thể dẫn tới rò rỉ dữ liệu cá nhân hoặc giám sát thiết bị từ xa.

Apple không công bố chi tiết kỹ thuật nhằm tránh việc tin tặc lợi dụng, song hãng cho biết bản vá đã được tích hợp trong iOS 26.2. Trước đó, công ty thay đổi chính sách cập nhật iPhone 11 trở lên bắt buộc nâng cấp lên iOS 26 để tiếp tục nhận trọn vẹn bản vá bảo mật, còn iOS 18.7.3 chỉ dành cho thiết bị không đủ điều kiện nâng cấp. Forbes ước tính chính sách này ảnh hưởng đến hàng trăm triệu máy trên toàn cầu.

Trong bối cảnh nguy cơ tấn công mạng gia tăng, duy trì thói quen cập nhật phần mềm được xem là biện pháp bảo vệ quan trọng nhất với người dùng iPhone hiện nay.