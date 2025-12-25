Cách tra cứu phạt nguội trên ứng dụng MoMo cực đơn giản, chuẩn xác

Nhiều lỗi vi phạm giao thông như chạy quá tốc độ nhẹ, lấn làn hay đè vạch kẻ đường thường khó nhận biết trong quá trình di chuyển hằng ngày. Nếu không tra cứu phạt nguội định kỳ, các vi phạm này có thể tích tụ sau nhiều tháng, khiến số tiền phạt tăng cao và gây áp lực tài chính cho chủ xe.

Việc tra cứu phạt nguội thường xuyên không chỉ giúp người điều khiển phương tiện chủ động xử lý vi phạm trước khi đến hạn đăng kiểm, tránh tình trạng bị từ chối hoặc chỉ được cấp đăng kiểm tạm thời, mà còn cần thiết khi mua bán xe cũ để hạn chế rủi ro pháp lý. Trong bối cảnh hệ thống camera AI giao thông đang được triển khai ngày càng rộng tại các đô thị lớn, nhu cầu theo dõi và nhận thông báo phạt nguội sớm trở nên cấp thiết hơn.

Dưới đây là cách giúp người dân chủ động nhận thông báo phạt nguội ngay sau khi camera AI giao thông ghi nhận sai phạm .

Nhận thông báo, đóng phạt nguội qua MoMo

Tính năng "Tra cứu & Nhận cảnh báo phạt nguội" trên MoMo được thiết kế đơn giản, dễ dùng, dữ liệu được tổng hợp từ Cổng thông tin điện tử của Cục CSGT và Cục Đăng kiểm Việt Nam. Để tra cứu phạt nguội thông qua ứng dụng MoMo, người dùng chỉ cần thực hiện theo ba bước.

Bước 1: Sau khi mở ứng dụng MoMo, người dùng có thể tìm và chọn tính năng "Tra cứu phạt nguội" trên thanh tìm kiếm.

Bước 2: Nhập thông tin (Biển kiểm soát, Loại phương tiện) và nhấn "Tra cứu".

Bước 3: Hệ thống truy soát và trả kết quả nếu có vi phạm phạt nguội đã được ghi nhận trên dữ liệu của cơ quan chức năng.

Ngoài tra cứu, người dùng cũng có thể đăng ký "Nhận thông báo tự động" với chi phí 10.000 đồng một tháng.

Hệ thống sẽ chủ động theo dõi và thông báo. Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ tự động kiểm tra dữ liệu vi phạm hằng ngày thông tin qua mục "Thông báo" trên ứng dụng để người dùng nhận biết và có kế hoạch xử lý kịp thời. Điều này giúp hạn chế tình trạng phát sinh tiền phạt do xử lý muộn, hoặc đến kỳ đăng kiểm mới phát hiện vi phạm chưa được giải quyết.

Nếu có vi phạm, ứng dụng sẽ hiển thị chi tiết về lỗi phạt (vị trí, thời gian, lỗi vi phạm…). Sau đó, người dùng có thể nộp phạt trực tiếp trên MoMo, sau khi tới cơ quan CSGT nhận Quyết định xử phạt.

Người dùng có thể tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic.

Đây là phầnmềm được Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) phát triển.

Người dùng chỉ cần tải ứng dụng từ cửa hàng CH Play hoặc App Store, sau đó đăng nhập bằng tài khoản VNeID, đã định danh mức độ 2.

Trong ứng dụng, người dùng có thể nhận thông báo phạt nguội từ mục Lịch sử vi phạm. Tại đây, thông tin về phương tiện giao thông chủ sở hữu sẽ được tự động cập nhật theo tài khoản VNeID, người dùng không cần phải nhập tay các thông tin.

Ngoài tra cứu phạt nguội, người dân còn có thể sử dụng nhiều tính năng khác trên ứng dụng VNeTraffic như: Phản ánh về vi phạm giao thông; quản lý hồ sơ phương tiện; tra cứu các thông tin về đăng kiểm, trạm thu phí, cảnh báo giao thông, trạm cứu hộ xe. Lịch đấu giá biển số xe và kết quả đấu giá cũng được tích hợp trong ứng dụng.