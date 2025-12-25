Nóng: Tài sản ông Phạm Nhật Vượng giảm 1,9 tỷ USD chỉ trong vài giờ

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup vừa chứng kiến khối tài sản giảm tới 1,9 tỷ USD, là tỷ phú mất tiền nhiều nhất trong ngày hôm nay theo thống kê của Forbes.

Hiện tại, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng còn 28 tỷ USD, xếp vị trí thứ 80 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng giảm mạnh đến vào thời điểm loạt cổ phiếu gồm VIC, VHM, VRE giảm sàn sau thông tin Tập đoàn Vingroup chính thức đệ trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm, như dự án Khu đô thị thể thao Olympic và sân vận động cấp quốc gia Trống Đồng, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh…

Đáng nói, chỉ vài ngày trước đây, khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup thăng hoa gồm: Cổ phiếu VIC leo lên mốc đỉnh lịch sử tới 169.900 đồng/cp (giá đã điều chỉnh, gấp 8 lần so với hồi đầu năm nay); VHM cũng có lúc tăng kịch trần lên mức 114.900 đồng/cp; Mã VPL (Vinpearl) cũng có lúc diễn biến ấn tượng với mức tăng trên 5%, khi đưa giá lên mốc 103.000 đồng/cp.

Nhờ đã tăng mạnh của nhóm cổ phiếu họ Vingroup kể trên mà tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi ấy tăng mạnh, có lúc cán mốc 30 tỷ USD theo cập nhập của Forbes vào ngày 23/12, vượt qua cả những tên tuổi đình đám như Jack Ma, Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong, Phil Knight và gia đình (nhà sáng lập hãng Nike), Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều tỷ phú USD khác.