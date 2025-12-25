Không cần mua nhiều, chỉ cần mua đúng: 5 loại nồi "đáng đồng tiền bát gạo" nhất định phải sắm cho căn bếp

Nhiều người lầm tưởng một căn bếp tiện nghi là phải treo kín nồi niêu xoong chảo đủ kích cỡ. Thực tế, sự "giàu có" của căn bếp nằm ở chất lượng và tính ứng dụng của từng thiết bị. Thay vì mua lan man chục món đồ giá rẻ rồi nhanh chóng bỏ đi, việc đầu tư thông minh vào 5 loại nồi chủ chốt dưới đây sẽ giúp bạn "cân" được 99% thực đơn gia đình, tiết kiệm không gian và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nồi cơm điện cao tần lòng nồi Inox

Nồi cơm là vật dụng hoạt động tần suất cao nhất trong bếp Việt. Do đó, tiêu chí "đáng tiền" ở đây không chỉ là cơm ngon, mà phải là sự an toàn tuyệt đối về lâu dài.

Xu hướng hiện nay là chuyển sang các dòng nồi cao tần (IH) sử dụng lòng nồi không phủ chống dính hóa học để tránh nguy cơ bong tróc độc hại sau thời gian dài sử dụng. Do đó, một chiếc nồi đáp ứng tận 3 nhu cầu: nấu cơm ngon, tiện lợi và an toàn cho sức khỏe thì chắc chắn nhà nào cũng cần.

Giá bán: 4.390.000 đồng

Nơi mua: Shopee

Nồi chiên không dầu công suất lớn

Đã qua thời nồi chiên không dầu chỉ là chiếc lò nướng mini. Một chiếc nồi chiên "đáng tiền" hiện nay phải thay thế được lò nướng thùng cồng kềnh, giúp bạn rảnh tay hoàn toàn và xử lý được lượng thực phẩm lớn. Tiêu chí chọn mua là dung tích phải đủ lớn (từ 5L trở lên) và quan trọng nhất là không cần phải lật trở thực phẩm thủ công.

Giá bán: 2.190.000 đồng

Nơi mua: Shopee

Nồi nấu chậm lõi sứ tự nhiên

Với các gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc đơn giản là yêu thích các món ninh, hầm, cháo bổ dưỡng, thì một chiếc nồi áp suất là chưa đủ. Nồi nấu chậm chuyên dụng giúp giữ lại tối đa dưỡng chất nhờ cơ chế nấu nhiệt thấp trong thời gian dài.

Tiêu chí quan trọng nhất khi chọn loại nồi này là chất liệu lòng nồi phải an toàn và khả năng giữ nhiệt tốt.

Giá bán: 1.029.000 đồng

Nơi mua: Shopee

Nồi canh Inox đa lớp đáy dày (Kích thước 20-24cm)

Đây là chiếc nồi "chiến mã" trên bếp từ dùng cho mọi mục đích: nấu canh, luộc rau, luộc thịt, nấu mì nhanh...

Đừng ham rẻ mua các loại nồi inox mỏng một đáy, chúng rất dễ bị cháy cục bộ và lồi lõm sau thời gian ngắn sử dụng. Hãy đầu tư một chiếc nồi làm từ Inox 304 (an toàn thực phẩm) với cấu tạo đáy 3 lớp hoặc 5 lớp dày dặn. Loại nồi này bắt từ tốt, truyền nhiệt đều giúp nấu canh không bị khê cháy và cực kỳ bền bỉ với thời gian. Kích thước tầm 20-24cm là linh hoạt nhất cho nhu cầu gia đình 4 người.

Giá bán: 302.000 đồng

Nơi mua: Shopee

Chảo xào sâu lòng chống dính (Kích thước 26-28cm)

Thay vì mua một chiếc chảo rán phẳng và một chiếc chảo xào riêng biệt, một chiếc chảo sâu lòng (dáng chảo xào) chất lượng cao là lựa chọn đa năng và tiết kiệm hơn. Với dáng chảo sâu lòng, bạn vừa có thể chiên rán ngập dầu, vừa có thể xào rau củ lượng lớn mà không lo rơi vãi. Hãy ưu tiên các loại chảo có lớp chống dính vân đá hoặc phủ Titanium độ bền cao, chịu được chà xát tốt. Phần đế chảo cần dày dặn để tránh bị cong vênh khi gặp nhiệt độ cao, đảm bảo mặt chảo luôn phẳng để tiếp xúc tốt với bếp từ.

Giá bán: 459.420 đồng

Nơi mua: Shopee

Sở hữu 5 loại nồi trên, bạn gần như đã trang bị "tận răng" cho căn bếp của mình. Từ nấu cơm an toàn, món nướng rảnh tay, món hầm bổ dưỡng cho đến các món xào nấu cơ bản trên bếp, tất cả đều được xử lý gọn gàng. Đầu tư vào chất lượng ngay từ đầu chính là cách tiết kiệm thông minh nhất.

