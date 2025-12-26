Nhà có người lớn tuổi, con cháu nhất định phải sắm ngay món đồ này

Mới đây, một công trình nghiên cứu quy mô lớn được công bố trên tạp chí Hypertension (Mỹ) đã làm sáng tỏ mối liên hệ đáng lo ngại giữa các cơn đau mạn tính và tình trạng tăng huyết áp. Giáo sư Jill Pell đến từ Đại học Glasgow (Anh) khẳng định cơn đau càng lan rộng trên cơ thể thì nguy cơ huyết áp tăng cao càng lớn. Điều này biến những cơn nhức mỏi xương khớp thông thường trở thành dấu hiệu cảnh báo sớm cho các biến chứng tim mạch mà nhiều gia đình thường vô tình bỏ qua. Cơ chế của mối nguy này xuất phát từ việc đau đớn kéo dài dễ dẫn đến trầm cảm và viêm nhiễm - hai tác nhân trung gian kích thích huyết áp tăng vọt.

Kết quả theo dõi trên hơn 200.000 người trưởng thành trong suốt 13,5 năm đã đưa ra những con số biết nói khiến chúng ta phải giật mình. Những người chịu đựng cơn đau lan rộng toàn thân phải đối mặt với nguy cơ tăng huyết áp cao hơn tới 75% so với người bình thường. Ngay cả những cơn đau khu trú tại một vị trí cụ thể cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Cụ thể, đau vùng bụng làm tăng nguy cơ này lên 43%, đau đầu là 22%, trong khi đau mỏi vai gáy hoặc đau hông cũng khiến khả năng mắc bệnh cao huyết áp tăng thêm khoảng gần 20%.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sức khỏe tinh thần và thể chất có sự liên kết chặt chẽ. Cơn đau mạn tính không chỉ gây khó chịu về thể xác mà còn kéo theo hệ lụy về tâm lý như trầm cảm, lo âu và tình trạng viêm trong cơ thể (thể hiện qua chỉ số protein phản ứng C trong máu). Chính vòng luẩn quẩn "đau - buồn chán - viêm" này đã âm thầm đẩy áp lực máu lên thành mạch, tạo tiền đề cho các cơn đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim nếu không được kiểm soát kịp thời.

Chính vì vậy, Tiến sĩ Daniel W. Jones từ Đại học Y khoa Mississippi khuyến cáo việc quản lý cơn đau phải luôn song hành với việc kiểm soát huyết áp. Đối với các gia đình có người lớn tuổi, việc trang bị một chiếc máy đo huyết áp cá nhân là điều kiện tiên quyết để bảo vệ sức khỏe. Thiết bị nhỏ gọn này sẽ giúp con cháu theo dõi sát sao sự biến động của huyết áp mỗi khi người thân tái phát các cơn đau xương khớp, từ đó có phương án điều chỉnh thuốc hoặc thăm khám kịp thời. Đừng để đến khi cơn đau dẫn đến biến chứng tim mạch mới bắt đầu lo lắng, hãy chủ động kiểm soát ngay từ những chỉ số đầu tiên tại nhà.