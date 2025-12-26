Rút đăng ký đầu tư đường sắt cao tốc Bắc – Nam, VinSpeed vẫn đang đề xuất và đầu tư vào những dự án đường sắt hơn 100.000 tỷ nào?

Phiên giao dịch ngày 25/12, ngay sau khi thông tin Vingroup rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, loạt cổ phiếu họ Vin gồm Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE) đều nhanh chóng giảm xuống mức giá sàn.

Cổ phiếu Vinpearl (VPL) cũng đã giảm 2,9% xuống mức giá ﻿99.000 đồng/cp.

Với mức giá này, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm khoảng 53.000 tỷ so với kết phiên hôm qua.

Theo công văn số 764/2025, ngày 25/12/2025 gửi Chính phủ, Vingroup đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã trình Chính phủ vào tháng 5/2025.

Quyết định xin rút đã được Tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm, điển hình là Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội có quy mô hơn 9.000 ha, với trung tâm là quần thể các công trình thể thao chất lượng cao, bao gồm sân vận động Trống Đồng - lớn nhất thế giới.



Rút khỏi dự án ﻿đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, VinSpeed đang là chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt kết nối trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ . Dự án đã được khởi công vào ngày 19/12 vừa rồi.

Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên trên cả nước do một doanh nghiệp tư nhân nghiên cứu và thực hiện toàn bộ. Tuyến Bến Thành - Cần Giờ sẽ được xây đường đôi, khổ 1435mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính hơn 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/giờ.

Điểm đầu của dự án đặt tại phường Bến Thành điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ). Dự án đi qua các phường, xã gồm: Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ.

Trong giai đoạn 1, dự án xây dựng hai ga chính là Bến Thành và Cần Giờ. Depot và trung tâm điều hành OCC đều dự kiến bố trí tại khu vực Cần Giờ.

Tuyến metro dự kiến khai thác 6 đoàn tàu hoạt động thường xuyên và 1 đoàn tàu dự phòng, với tổng cộng 56 toa. Thời gian vận hành hàng ngày từ 6h đến 23h, tần suất 20 phút mỗi chuyến; mỗi giờ có 3 đôi tàu chạy theo hai chiều. Thời gian di chuyển toàn tuyến chỉ khoảng 20,3 phút.

Metro Bến Thành - Cần Giờ có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.430 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 12.784 tỷ đồng do ngân sách nhà nước bố trí,dự kiến hoàn thành vào quý 4/2028.

Ngoài ra, trong tháng 11, VinSpeed công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh , đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa tuyến giao thông chiến lược này.﻿

Dự án với tổng mức đầu tư 138.930 tỷ đồng (tương đương 5,3 tỷ USD) đã được Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Dự án này trở thành một trong hai tuyến đường sắt tốc độ cao ưu tiên đầu tư trước năm 2030 bên cạnh tuyến Bắc - Nam từ ga Ngọc Hồi đến Thủ Thiêm dài 1.541 km.

Theo đề xuất của VinSpeed, tuyến đường sắt dài 120,4 km sẽ đi qua 22 xã/phường thuộc 4 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Điểm khởi đầu tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa), kết thúc tại ga Hạ Long trong khu công viên rừng phường Tuần Châu.

Dự án sử dụng khổ đường 1.435mm tiêu chuẩn quốc tế, điện khí hóa toàn tuyến với tốc độ thiết kế 350 km/h trên tuyến chính và 120 km/h cho đoạn qua Hà Nội. Hệ thống bao gồm 4 ga chính (Cổ Loa, Gia Bình, Yên Tử, Hạ Long) và 2 Depot tại Cổ Loa và Hạ Long.

Về cơ cấu đầu tư, 96,7% tuyến được xây dựng trên cao bằng cầu vượt và cầu cạn, chỉ 3,3% là đường sắt mặt đất, giúp tối ưu hóa không gian đô thị và giảm tác động đến giao thông hiện hữu.

Giai đoạn 2028-2035, hệ thống sẽ khai thác 4 đoàn tàu với 16 toa, tăng lên 8 đoàn tàu (32 toa) trong giai đoạn 2035-2050. Các đoàn tàu vận hành 18 giờ mỗi ngày (5h-23h) với tần suất ban đầu 60 phút/chuyến, rút ngắn xuống 30 phút từ năm 2030.