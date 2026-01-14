Bất ngờ mẫu iPhone được cho là giá rẻ “đáng mua nhất”: Ổn định, hợp túi tiền

iPhone 17e được cho là sẽ xuất hiện trong thời gian tới và nhiều khả năng trở thành một trong những quân bài chiến lược đáng chú ý nhất của Apple trong vài năm gần đây. Không phải vì chiếc máy này mang đến một cuộc cách mạng công nghệ hay phá vỡ mọi chuẩn mực thiết kế, mà bởi Apple dường như đã trả lời được một câu hỏi quan trọng: người mua iPhone ở phân khúc “vừa túi tiền” thực sự cần điều gì.

Trong nhiều năm, các mẫu iPhone giá thấp thường bị xem là sự thỏa hiệp: cắt giảm tính năng, giữ thiết kế cũ, đủ dùng nhưng thiếu sức hút. Với iPhone 17e, câu chuyện có thể sẽ khác. Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple đang cố gắng khắc phục những điểm yếu lớn nhất của thế hệ trước, thay vì chỉ nâng cấp nhỏ giọt.

Một trong những thay đổi được nhắc đến nhiều nhất là khả năng iPhone 17e sẽ sở hữu Dynamic Island. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là bước tiến lớn về mặt trải nghiệm thị giác. So với phần notch truyền thống vốn đã tồn tại nhiều năm, Dynamic Island mang lại cảm giác hiện đại hơn hẳn, giúp chiếc máy “trông giống iPhone đời mới” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay cả những người không quá quan tâm đến thông số kỹ thuật cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt này.

Một concept iPhone 17e. Ảnh: TT Technology

Bên cạnh đó, MagSafe cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên iPhone 17e. Trong bối cảnh hệ sinh thái phụ kiện MagSafe ngày càng mở rộng – từ ví da, pin dự phòng cho đến các loại đế sạc và giá đỡ trên ô tô – việc thiếu MagSafe dần trở thành một bất tiện rõ ràng. Với người dùng phổ thông, đây không chỉ là một tính năng “cho đẹp”, mà còn là yếu tố giúp chiếc iPhone gắn kết tốt hơn với thế giới phụ kiện xung quanh.

Ở mặt trước, Apple được đồn đoán sẽ mang tính năng Center Stage lên camera selfie của iPhone 17e. Có thể không nhiều người để ý đến việc camera trước có góc siêu rộng hay không, nhưng hầu như ai cũng thích việc khuôn mặt luôn nằm gọn trong khung hình khi gọi video. Từ các cuộc gọi gia đình đến họp trực tuyến, Center Stage mang lại trải nghiệm tự nhiên hơn – một nâng cấp nhỏ nhưng rất “đúng chỗ”.

Nếu đặt những cải tiến này bên cạnh hiệu năng vốn luôn là thế mạnh của iPhone, iPhone 17e trở nên hấp dẫn theo một cách rất riêng. Đây không phải chiếc máy dành cho người săn flagship hay muốn sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất. Apple hiểu rõ rằng nhóm khách hàng mục tiêu của iPhone “bình dân” thường đang sử dụng những mẫu iPhone cũ như iPhone 11 hoặc thậm chí là các thiết bị đã xuống cấp rõ rệt. Họ muốn tiếp tục ở lại trong hệ sinh thái Apple, nhưng không đặt nặng chuyện camera ba ống kính, màn hình 120Hz hay những tính năng mang tính trình diễn.

Đáng chú ý, rất nhiều người dùng này không đến từ thị trường Mỹ – nơi sức mua cao và người dùng dễ tiếp cận các mẫu iPhone đắt tiền hơn. Với họ, iPhone 17e cần mang lại cảm giác quen thuộc của một chiếc iPhone mới, đủ nhanh, đủ mượt và đủ “hiện đại” để sử dụng trong nhiều năm tới.

Về cấu hình, các thông tin rò rỉ cho thấy iPhone 17e sẽ giữ màn hình 6,1 inch, sử dụng tấm nền OLED với tần số quét 60Hz. So với các mẫu Pro đã hỗ trợ ProMotion 120Hz, đây rõ ràng là điểm thua thiệt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải người dùng nào cũng coi đây là yếu tố quyết định, đặc biệt trong phân khúc phổ thông.

Apple sẽ ra mắt iPhone 17e vào mùa xuân năm sau. Ảnh: Macrumors

Phần camera sau nhiều khả năng vẫn chỉ có một cảm biến chính 48MP, tương tự thế hệ trước. Apple tiếp tục duy trì sự phân cấp rõ ràng giữa các dòng sản phẩm, buộc người dùng muốn trải nghiệm đa camera phải chi nhiều tiền hơn. Dù vậy, camera đơn 48MP của iPhone vẫn đủ tốt cho nhu cầu chụp ảnh hàng ngày, nhất là khi đi kèm thuật toán xử lý hình ảnh mạnh mẽ.

Điểm đáng chờ đợi nằm ở camera trước. Với việc Apple đã nâng độ phân giải selfie trên các mẫu iPhone 17 khác, nhiều khả năng iPhone 17e cũng sẽ được hưởng lợi. Những bức ảnh tự sướng sắc nét hơn, các cuộc gọi video rõ ràng hơn – đó là những cải thiện dễ nhận thấy và có giá trị thực tế cao.

Dĩ nhiên, để giữ mức giá dễ tiếp cận, Apple có thể tiếp tục lược bỏ một số tính năng cao cấp như Camera Control hay những trang bị chỉ xuất hiện trên dòng Pro. Đây là sự đánh đổi quen thuộc, nhưng cũng là cách Apple giữ ranh giới rõ ràng giữa các phân khúc.

Xét tổng thể, iPhone 17e không được kỳ vọng tạo ra đột phá công nghệ, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong chiến lược dài hạn của Apple. Nếu các tin đồn là chính xác, chiếc máy này sẽ kết hợp hiệu năng mạnh mẽ từ chip A19, trải nghiệm hiện đại nhờ Dynamic Island và camera selfie nâng cấp, cùng mức giá “dễ thở” hơn so với các mẫu cao cấp.

Bạn có thể sẽ không chọn iPhone 17e nếu luôn muốn sở hữu flagship mới nhất. Nhưng với hàng triệu người dùng đang tìm kiếm một chiếc iPhone ổn định, hiện đại và hợp túi tiền, iPhone 17e hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn lý tưởng. Và nếu Apple định giá hợp lý, đây rất có thể sẽ là một trong những mẫu iPhone giá rẻ thành công nhất của hãng trong nhiều năm trở lại đây.

(Tổng hợp: Macworld, Tom's Guide, PhoneArena…)