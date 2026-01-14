Công an cảnh báo: Gỡ ngay những ứng dụng này trước khi mất sạch tiền trong tài khoản

Theo Công an tỉnh Lai Châu, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo đang gia tăng phát tán mã độc thông qua các ứng dụng di động được gắn mác "Phần mềm quản lý gia đình", "App định vị người thân", "Ứng dụng đọc tin nhắn của chồng/vợ", "Theo dõi người yêu"…

Các ứng dụng này thường được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, kèm theo hình ảnh, video minh họa bắt mắt, hứa hẹn cho phép người dùng định vị, giám sát, đọc trộm tin nhắn, cuộc gọi của người khác. Lợi dụng tâm lý tò mò, ghen tuông hoặc mong muốn kiểm soát người thân, bạn bè, các đối tượng dụ dỗ người dùng tải và cài đặt ứng dụng về thiết bị.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, thực chất đây là các phần mềm gián điệp hoặc chứa mã độc. Khi cài đặt, thiết bị của người dùng có thể bị thu thập trái phép dữ liệu cá nhân như danh bạ, tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng; thậm chí bị theo dõi vị trí, nghe lén, quay lén hoặc bị chiếm quyền điều khiển từ xa.

Những dữ liệu bị đánh cắp có thể bị các đối tượng sử dụng để tống tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc phát tán thông tin nhạy cảm, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về tài chính lẫn đời sống riêng tư của nạn nhân.

Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, việc sử dụng, phát tán hoặc kinh doanh các phần mềm theo dõi, nghe lén, xâm nhập trái phép vào thiết bị của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy mức độ, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" theo Điều 289 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tải, cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những ứng dụng quảng cáo có khả năng "đọc trộm tin nhắn", "định vị người thân", "theo dõi người khác".

Người dân cũng không nên cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ứng dụng, website hay đường link lạ nào; đồng thời thường xuyên cập nhật phần mềm bảo mật trên điện thoại, máy tính và chỉ cài đặt ứng dụng từ các kho chính thống như Google Play hoặc App Store.

Khi phát hiện các trang web, tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu quảng cáo ứng dụng lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Cơ quan công an khuyến cáo, việc nâng cao cảnh giác, không chia sẻ thông tin cá nhân và tuân thủ các khuyến cáo an toàn sẽ giúp người dân bảo vệ quyền riêng tư, hạn chế rủi ro bị xâm hại và đảm bảo an toàn trong môi trường số.

Theo Công an tỉnh Lai Châu