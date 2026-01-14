Agribank phát thông báo mới tới tất cả người dùng

Trước nhu cầu mua sắm, thanh toán trực tuyến tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã phát đi cảnh báo về nhiều thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, nhắm vào người sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Theo Agribank, các đối tượng lừa đảo thường giả mạo công an địa phương, gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân hoặc đe dọa liên quan đến các vụ án nghiêm trọng nhằm gây tâm lý hoang mang.

Để giao dịch, thanh toán online an toàn trong dịp Tết, Agribank đã đưa ra một số lưu ý cho người dùng. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng còn mạo danh nhân viên ngân hàng để mời mở thẻ tín dụng, hỗ trợ chuyển tiền; giả danh nhân viên công ty điện, nước thông báo cắt dịch vụ nếu không thanh toán ngay. Một số trường hợp khác giả mạo thương hiệu uy tín, người thân, bạn bè gửi tin nhắn, email thông báo trúng thưởng, nhận lì xì, quà Tết qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.

Sau khi tạo được lòng tin, kẻ gian gửi đường link hoặc mã QR dẫn tới website, ứng dụng giả mạo hoặc chứa mã độc thông qua các nền tảng nhắn tin như Zalo, Telegram, Messenger. Khi người dùng truy cập và nhập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, số thẻ, mật khẩu, mã OTP, các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Ngoài ra, lợi dụng nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới dịp cuối năm, các đối tượng lừa đảo còn đăng quảng cáo trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, yêu cầu khách hàng đặt cọc hoặc chuyển tiền trước. Sau khi nhận tiền, các đối tượng cắt liên lạc, giao không đủ tiền hoặc chuyển tiền giả.

Để bảo đảm an toàn khi giao dịch trực tuyến, Agribank khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc:

Thứ nhất, không truy cập đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc, không cài đặt và cấp quyền cho các ứng dụng lạ. Các ứng dụng ngân hàng, VNeID, dịch vụ công chỉ nên tải từ chợ ứng dụng chính thức như App Store hoặc CH Play, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin nhà phát triển, lượt tải và đánh giá.

Agribank khuyến cáo người dân nên cảnh giác các hình thức lừa đảo dịp Tết Nguyên Đán. (Ảnh: Agribank)

Thứ hai, tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như mật khẩu, mã OTP, số thẻ cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Thứ ba, luôn cảnh giác với các cuộc gọi tự nhận là công an, nhân viên ngân hàng, công ty điện, nước yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền gấp.

Thứ tư, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, hóa đơn điện tử chứa dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội.

Thứ năm, chủ động phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến hoạt động đổi tiền, không giao dịch với các cá nhân, tổ chức không rõ uy tín.

Agribank cho biết việc nâng cao cảnh giác và tuân thủ các khuyến cáo trên là yếu tố then chốt giúp người dân bảo vệ tài sản, tránh rủi ro trong mùa cao điểm giao dịch dịp Tết.