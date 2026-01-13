Dàn xế hộp của Sơn Tùng M-TP, chiếc G 63 đâu rồi?

Sơn Tùng M-TP từng khiến mạng xã hội xôn xao khi tậu Mercedes-Benz AMG G 63 chục tỷ.
Không chỉ gây chú ý bởi âm nhạc và phong cách thời trang, Sơn Tùng M-TP còn nhiều lần khiến công chúng tò mò với dàn xe từng gắn liền với các cột mốc trong sự nghiệp. Đáng nói, bên cạnh những mẫu xe sang trị giá hàng chục tỷ đồng, nam ca sĩ lại trung thành với một chiếc xe phổ thông suốt nhiều năm, thể hiện phần nào lối sống kín tiếng và thực tế.
Tối 10/1, Sơn Tùng xuất hiện tại một show diễn ngoài trời và nhanh chóng trở thành tâm điểm với visual nổi bật cùng phong thái trình diễn tự tin. Bên cạnh sân khấu, một chi tiết khác cũng thu hút sự chú ý của cư dân mạng là chiếc KIA Sedona màu trắng đưa nam ca sĩ đến địa điểm biểu diễn. Đây là mẫu xe quen thuộc đã theo Sơn Tùng trong nhiều chuyến đi diễn suốt nhiều năm.
Dù sở hữu nhiều mẫu xe giá trị, nhưng Sơn Tùng vẫn duy trì thói quen sử dụng chiếc KIA Sedona trong các chuyến đi diễn. Chi tiết này khiến câu chuyện về dàn xế hộp của nam ca sĩ trở nên gần gũi hơn, khác với hình ảnh thường thấy của một ngôi sao hạng A.