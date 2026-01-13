Từ trang chủ FIFA đến cả MXH khắp châu Á đều ngập tràn hình ảnh đội tuyển Việt Nam

U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia tối ngày 12/1 tại vòng bảng VCK U23 châu Á. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện sức mạnh đáng nể trong chặng đường chinh phục U23 châu Á.

Chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út được giới chuyên môn nhận định là đối thủ nặng ký, nhỉnh hơn về nhiều mặt so với đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên U23 Việt Nam đã thi đấu cực kỳ xuất sắc và giành chiến thắng nhờ bàn thắng duy nhất của Đình Bắc.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trang fanpage chính thức FIFA World Cup với hơn 66 triệu người theo dõi đã đăng tải bài viết về kết quả bất ngờ này. Không chỉ vậy, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đăng tải nhiều bài đăng chúc mừng U23 Việt Nam.

Bài đăng từ fanpage của FIFA World Cup sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Fanpage AFC chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam với khoảnh khắc ăn mừng ấn tượng của Đình Bắc

Trên MXH X, nhiều bài đăng về chiến thắng của U23 Việt Nam cũng được chia sẻ từ các trang thể thao khác

U23 Việt Nam chính thức tiến vào Tứ kết U23 châu Á

BLV Tom Middler chia sẻ rằng mình ấn tượng mạnh với đội tuyển Việt Nam với màn trình diễn xứng đáng đứng đầu bảng A với điểm số tối đa 9 điểm

Một bài đăng khác chúc mừng vé vào Tứ kết của tuyển Việt Nam của AFC U23 trên MXH X

Cổ động viên Việt Nam cũng gây ấn tượng đẹp sau trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út



