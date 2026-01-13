Từ trang chủ FIFA đến cả MXH khắp châu Á đều ngập tràn hình ảnh đội tuyển Việt Nam

U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia tối ngày 12/1 tại vòng bảng VCK U23 châu Á. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện sức mạnh đáng nể trong chặng đường chinh phục U23 châu Á.
Chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út được giới chuyên môn nhận định là đối thủ nặng ký, nhỉnh hơn về nhiều mặt so với đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên U23 Việt Nam đã thi đấu cực kỳ xuất sắc và giành chiến thắng nhờ bàn thắng duy nhất của Đình Bắc.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trang fanpage chính thức FIFA World Cup với hơn 66 triệu người theo dõi đã đăng tải bài viết về kết quả bất ngờ này. Không chỉ vậy, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đăng tải nhiều bài đăng chúc mừng U23 Việt Nam.