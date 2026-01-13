Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục bàn giao 175.099 xe ô tô điện tại Việt Nam năm 2025

Tháng 12/2025 ghi nhận mức doanh số kỷ lục mà một hãng xe từng đạt được trong một tháng tại thị trường Việt Nam, với 27.649 xe ô tô điện VinFast đến tay khách hàng.

Kết quả kinh doanh bùng nổ trong tháng cuối năm đã góp phần tạo ra “kỷ lục của kỷ lục” - với tổng cộng 175.099 xe ô tô điện VinFast được bán ra thị trường Việt Nam trong năm qua, giúp thương hiệu quốc dân VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường trong tháng thứ 15 liên tiếp.

Mức doanh số của VinFast trong năm 2025 đã phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng ô tô của một thương hiệu bán ra thị trường Việt Nam từ trước đến nay, thậm chí cao gần gấp đôi so với kỷ lục cũ của những hãng xe nước ngoài. Điều này không chỉ cho thấy chất lượng và giá trị mà VinFast mang lại đang được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt, mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong danh sách những quốc gia có tốc độ tăng trưởng xe điện nhanh bậc nhất thế giới.

Các mẫu xe của VinFast hiện phủ rộng và thống trị ở tất cả các phân khúc, từ xe cỡ nhỏ cho cá nhân và gia đình trẻ như VF 3 (44.585 xe), VF 5 (43.913 xe), VF 6 (23.291 xe) đến các dòng SUV cỡ lớn hạng sang dành cho doanh nhân và gia đình như VF 7 (9.653 xe), VF 8, VF 9 và dòng xe siêu sang Lạc Hồng.

Các dòng xe được thiết kế tối ưu cho kinh doanh dịch vụ như Limo Green (27.127 xe), Herio Green (12.568 xe) cũng đóng góp tích cực vào thành tích chung của VinFast, minh chứng cho tính đúng đắn của chiến lược phát triển sản phẩm và định vị thương hiệu phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của từng nhóm khách hàng riêng biệt.

Đặc biệt, mẫu xe Limo Green dù mới chỉ chính thức bán ra thị trường từ tháng 8, nhưng đã nhanh chóng vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc MPV 7 chỗ. Riêng trong tháng 12/2025, đã có tới 10.981 xe Limo Green được bàn giao cho khách hàng, khẳng định vị thế là mẫu xe được ưa chuộng bậc nhất thị trường hiện nay.

Cũng trong tháng 12/2025, các mẫu xe khác của VinFast tiếp tục cho thấy sức bán ổn định ở top đầu của các phân khúc, trong đó nổi bật là VF 5 với 5.435 xe, VF 3 với 3.925 xe, VF 6 với 3.541 xe và VF 7 với 1.361 xe được bàn giao.