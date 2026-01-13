Ai mua vé máy bay Vietnam Airlines, Vietjet Air cũng phải biết điều này để tránh mất tiền

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tăng cao, đặc biệt vào các dịp cao điểm lễ Tết, tình trạng tội phạm mạng thiết lập các website giả mạo các hãng hàng không lớn đang trở nên tinh vi hơn bao giờ hết. Các đối tượng này thường sử dụng kỹ thuật sao chép giao diện nguyên bản từ màu sắc, logo đến cấu trúc đặt chỗ để đánh lừa thị giác người dùng.

Theo cảnh báo từ Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), điểm nhận dạng cốt lõi nằm ở tên miền URL thường bị thay đổi một cách kín đáo như chèn thêm các chữ cái "s", "i" hoặc thay đổi hậu tố tên miền.

Ví dụ, khách hàng rất dễ nhầm lẫn giữa địa chỉ chính thức của Vietnam Airlines là vietnamairlines.com với các trang lừa đảo như vietnamairslines.com hay vietnamairilines.com.

Website giả mạo có giao diện giống hệt website chính thức của Vietnam Airlines

Trang web giả mạo Vietjet Air cũng có giao diện rất khó phân biệt

Điều nguy hiểm là giao diện, màu sắc, logo và các bước đặt vé trên các trang này được thiết kế giống hệt bản gốc. Khách hàng vẫn có thể chọn chuyến bay, nhập thông tin và thanh toán. Tuy nhiên, sau khi tiền bị trừ, hệ thống sẽ không trả về mã đặt chỗ (PNR) và hành khách hoàn toàn mất trắng số tiền vé.

Nguyên lý hoạt động của những website này là tạo ra một quy trình đặt vé ảo khiến người dùng tin tưởng nhập thông tin cá nhân và thanh toán qua thẻ ngân hàng. Sau khi trừ tiền trong tài khoản, khách hàng thường không nhận được mã xác nhận hành trình hợp lệ, dẫn đến thiệt hại về tài chính và lộ lọt thông tin bảo mật.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, người tiêu dùng được khuyến nghị luôn kiểm tra chứng chỉ bảo mật SSL thông qua biểu tượng ổ khóa an toàn trên thanh trình duyệt và ưu tiên sử dụng các ứng dụng di động chính thức được tải từ App Store hoặc Google Play. Việc gõ trực tiếp địa chỉ website của hãng thay vì nhấp vào các liên kết quảng cáo trên công cụ tìm kiếm cũng là một biện pháp tự bảo vệ hiệu quả.

Hiện nay, các hãng hàng không lớn như Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đều đã công bố danh sách kênh bán vé chính thống duy nhất của mình. Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, khách hàng cần ngay lập tức báo cáo với cơ quan chức năng hoặc quản trị hệ thống của hãng để kịp thời ngăn chặn các hành vi trục lợi. Sự cảnh giác và thói quen kiểm tra kỹ lưỡng thông tin tên miền chính là rào cản quan trọng nhất giúp người dân tránh khỏi những cái bẫy công nghệ đang ngày càng phổ biến trên không gian mạng.