Chủ tài khoản Agribank chuyển khoản thành công 520 triệu đồng, người nhận kiểm tra tiền rồi trình báo luôn công an

Vào ngày ngày 10/01 vừa qua, Công an xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành xác minh, phối hợp trao trả số tiền 520 triệu đồng cho 1 công dân do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 05/01, chị Mai Nữ Quỳnh Trâm (SN 1981, trú tại thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã chuyển nhầm tiền từ số tài khoản 370039395xxxx thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tĩnh vào số tài khoản 505050xxxxxxx ngân hàng MB Bank chi nhánh Hưng Hà. Số tiền chuyển nhầm là 520 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền xong và biết là chuyển nhầm, chị Trâm liên hệ với ngân hàng và chủ tài khoản để nhận lại tiền nhưng không được.

Đến ngày 06/01, anh N.Q.Đ (SN 1975, trú tại thôn Phú Khê, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) đến Công an xã Ngọc Lâm trình báo về việc có 1 tài khoản ngân hàng chuyển số tiền 520 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mình. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ngọc Lâm đã nhanh chóng tiến hành xác minh, liên hệ với các đơn vị liên quan để kiểm tra về nội dung chuyển khoản, đồng thời xác minh thông tin của chủ tài khoản đã chuyển tiền.

Qua công tác phối hợp xác minh với các đơn vị liên quan, Công an xã Ngọc Lâm xác minh được chủ tài khoản ngân hàng chuyển nhầm tiền là chị Mai Nữ Quỳnh Trâm. Khi xác định được việc chuyển nhầm tiền của chị Trâm, anh Đ đã tự nguyện chuyển lại số tiền trên cho chị Trâm trước sự chứng kiến của Cơ quan Công an.

Nhận được lại tài sản, chị Trâm đã gửi thư cảm ơn đến Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Ngọc Lâm đã giúp đỡ tạo điều kiện để nhận lại số tiền trên trong thời gian sớm nhất nhằm lo công việc gia đình. Bên cạnh đó, chị cũng gửi lời cảm ơn gia đình anh Đ. đã trả lại số tiền trên.

Hành động trả lại tài sản cho chủ sở hữu của gia đình anh Đ. là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn trong cuộc sống, là tấm gương sáng về lòng trung thực, cần nhân rộng và lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Thông qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ vào tài khoản cá nhân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý đúng quy định, đồng thời phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến việc chuyển tiền nhầm.

Song song với đó, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên