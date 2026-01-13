Trước tin đồn mang smartphone trở lại Việt Nam, Huawei “mở bát” 2026 với loạt sản phẩm công nghệ

Dù chưa có xác nhận chính thức nào về mẫu điện thoại mới, nhưng ngay từ đầu năm, ông lớn công nghệ Trung Hoa đã nhanh chóng gây chú khi tung ra loạt sản phẩm công nghệ mới nhất của hãng tại Việt Nam. Không khó để nhận ra sự háo hức của các fan công nghệ, khi dải sản phẩm trải dài từ máy tính bảng, đồng hồ thông minh đến tai nghe, mở màn cho một năm được dự đoán là khá "bận rộn" của Huawei.

HUAWEI MatePad 12 X: Đa nhiệm sẵn sàng cho một năm mới

Không thể không nhắc đến HUAWEI MatePad 12 X - chiếc máy tính bảng mỏng nhẹ nhất của hãng, lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam. So với MatePad 11.5 PaperMatte vốn quen thuộc với sinh viên và dân văn phòng, MatePad 12 X được xem là bản nâng cấp rõ rệt, hướng tới những người trẻ làm việc đa nhiệm, thích sáng tạo và di chuyển liên tục.

Nổi bật nhất là màn hình PaperMatte cải tiến với khả năng chống chói, chống lóa vượt trội, dịu mắt hơn khi sử dụng trong thời gian dài. Trải nghiệm ghi chú và vẽ tay cũng được nâng tầm với bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil Pro hoàn toàn mới. Chỉ với một thao tác quen thuộc bấm 2 lần vào đuôi bút, người dùng có thể mở nhanh ứng dụng HUAWEI Notes; xoay bút khi sử dụng GoPaint để tạo nên những nét vẽ tự nhiên, sống động, gần với cảm giác vẽ trên giấy thật.

MatePad 12 X còn ghi điểm nhờ WPS Office PC 3.0 với giao diện quen thuộc như trên máy tính nhưng được bổ sung nhiều chức năng phức tạp hơn như Chèn đường liên kết, công thức và các hàm mới, giúp xử lý tài liệu, bảng tính hay trình chiếu một cách chuyên nghiệp ngay trên tablet. Gói gọn học tập, làm việc, sáng tạo và giải trí trong một thiết bị nhỏ gọn, HUAWEI MatePad 12 X còn tiệm cận trải nghiệm như máy tính, thiết bị này trở thành lựa chọn khó bỏ qua của người trẻ năng động.

HUAWEI WATCH GT 6 Series: Khi đồng hồ thông minh trở thành phong cách sống

Ở mảng thiết bị đeo, HUAWEI WATCH GT 6 Series phản ánh rõ nét tinh thần "quiet luxury" đang lan tỏa trong thế giới thời trang. Thiết kế không phô trương, chú trọng vào chất liệu, vẻ hoàn thiện và cảm giác khi đeo.

Phiên bản HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro mang vẻ sang trọng với sự kết hợp tông đen - vàng kim, cùng các chi tiết hoàn thiện tinh xảo và mặt đồng hồ độc quyền mang cảm hứng từ văn hóa Nhật, khiến chiếc đồng hồ này giống một phụ kiện thời trang cao cấp hơn chỉ đơn thuần là thiết bị công nghệ.

Bên trong vẻ ngoài sang trọng, HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro mang đến các Golfer trải nghiệm cao cấp với chế độ sân golf nâng cao, màn hình siêu sáng 3000 nits cùng thời lượng sử dụng lên đến 21 ngày - sẵn sàng đồng hành trong từ những chuyến công tác dài ngày đến những cuộc thi đấu golf chuyên nghiệp.

Song song đó, HUAWEI WATCH GT 6 41mm với các phiên bản dây đeo mới lại hướng đến sự linh hoạt của nhịp sống đô thị. Dây Milanese mang nét thanh lịch, phù hợp môi trường công sở, trong khi dây cao su đen lại trẻ trung, năng động cho những ngày di chuyển nhiều. Kích thước 41mm ôm cổ tay là sự ưu ái đặc biệt của Huawei dành cho người có cổ tay nhỏ, đặc biệt các chị em phụ nữ.

Nữ diễn viên Baifern từng tạo nên cơn sốt tại xứ sở Chùa Vàng khi xuất hiện cùng HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản dây Milanese

Từ làm việc, giải trí đến phong cách sống hằng ngày, loạt sản phẩm của Huawei đều mang đến nhiều lựa chọn thú vị cho các tín đồ công nghệ. Được biết, trong năm 2026, thương hiệu này sẽ còn mang đến nhiều sản phẩm với những công nghệ xịn sò hơn nữa. Và giữa những đồn đoán về smartphone, nhiều người không khỏi tò mò: liệu đây mới chỉ là khởi đầu?