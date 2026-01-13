Yamaha ra mắt mẫu xe tay ga mới, mạnh và thể thao hơn Honda Vision mà giá thì chưa tới 40 triệu đồng!

Yamaha Ego Avantiz 2026 vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Malaysia với điểm mới đáng chú ý nhất nằm ở các tùy chọn màu sắc. Theo công bố từ hãng, giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe này vẫn được giữ nguyên ở mức RM 5,998 (khoảng 38,8 triệu đồng), không thay đổi so với phiên bản đã bán ra từ năm 2024. Mức giá trên chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm hay các khoản phí đăng ký bắt buộc khác theo quy định tại Malaysia.

Ở phiên bản 2026, Yamaha bổ sung ba màu sắc mới cho Ego Avantiz gồm Đen, Xanh dương và Xanh lá cây. Đây đều là những gam màu phổ biến, hướng tới nhóm khách hàng trẻ, những người sử dụng xe cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị. Việc làm mới màu sắc được xem là cách tiếp cận quen thuộc của các hãng xe máy, nhằm duy trì sự tươi mới cho sản phẩm mà không cần đầu tư lớn vào thay đổi kỹ thuật.

Theo thông tin từ Paultan, mỗi chiếc Yamaha Ego Avantiz 2026 bán ra tại Malaysia đều được hưởng chế độ bảo hành hai năm hoặc 20.000 km, áp dụng cho các lỗi do nhà sản xuất. Dòng xe Ego Avantiz phiên bản cập nhật hiện đã được phân phối rộng rãi tại tất cả các showroom ủy quyền của Hong Leong Yamaha Motor tại Malaysia, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm thực tế.

Về mặt kỹ thuật, Yamaha Ego Avantiz 2026 không có bất kỳ nâng cấp nào so với phiên bản trước đó. Mẫu xe này tiếp tục sử dụng động cơ BlueCore xi lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 125 cc và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Động cơ được trang bị hệ thống phun nhiên liệu điện tử EFI, cho công suất tối đa 9,4 mã lực tại 8.000 vòng mỗi phút và mô men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng mỗi phút. Đây là thông số quen thuộc trong phân khúc xe tay ga phổ thông, tập trung vào sự cân bằng giữa khả năng vận hành, độ bền và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Hệ thống truyền động của Ego Avantiz vẫn là dạng dẫn động bánh sau, sử dụng ly hợp đa đĩa ướt kết hợp với hộp số tự động vô cấp và dây đai chữ V. Cấu hình này tương đồng với phần lớn các mẫu xe tay ga cỡ nhỏ trên thị trường hiện nay, hướng tới sự đơn giản trong vận hành và tính tiện dụng cho người lái, đặc biệt là người mới hoặc người sử dụng xe trong môi trường đô thị đông đúc.

Theo công bố của hãng, trọng lượng của Yamaha Ego Avantiz ở mức 96 kg, chiều cao yên xe là 773 mm, phù hợp với thể trạng của đa số người dùng châu Á. Dung tích bình xăng đạt 4,2 lít, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày mà không cần tiếp nhiên liệu quá thường xuyên. Những thông số này cho thấy Ego Avantiz được định vị rõ ràng là một mẫu xe tay ga gọn nhẹ, dễ điều khiển và thân thiện với người dùng phổ thông.

Không gian chứa đồ cũng là một trong những yếu tố được Yamaha chú trọng trên Ego Avantiz. Ngăn chứa đồ dưới yên xe có dung tích 14 lít, đủ để đặt một mũ bảo hiểm hở mặt cùng một số vật dụng cá nhân nhỏ gọn. Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ thống khóa đỗ xe, có chức năng kích hoạt phanh tay nhằm hạn chế nguy cơ tăng tốc ngoài ý muốn khi dừng xe, góp phần nâng cao mức độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Về trang bị an toàn, Yamaha Ego Avantiz 2026 sử dụng phanh đĩa thủy lực đơn cho bánh trước, trong khi bánh sau vẫn là phanh tang trống. Hệ thống treo phía trước là phuộc ống lồng, phía sau là giảm xóc đơn có khả năng điều chỉnh tải trọng, cho phép người dùng tùy biến theo điều kiện sử dụng thực tế. Xe sử dụng bộ bánh có đường kính 14 inch, đi kèm lốp kích thước 70/90 cho bánh trước và 90/80 cho bánh sau, cấu hình quen thuộc giúp đảm bảo sự ổn định khi vận hành ở tốc độ vừa phải.

Việc Yamaha tiếp tục duy trì cấu hình kỹ thuật cũ cho Ego Avantiz 2026 cho thấy hãng đang ưu tiên sự ổn định và tính kinh tế của sản phẩm, thay vì chạy đua nâng cấp công nghệ trong phân khúc giá thấp. Tại Malaysia, Ego Avantiz vốn được xem là một trong những lựa chọn phổ biến cho nhu cầu đi lại hằng ngày, nhờ thiết kế nhỏ gọn, động cơ 125 cc vừa đủ dùng và chi phí sở hữu tương đối dễ tiếp cận.

Từ góc nhìn thị trường Việt Nam, sự xuất hiện của Yamaha Ego Avantiz 2026 tại Malaysia mang tính tham khảo nhiều hơn là tác động trực tiếp. Hiện nay, Yamaha Việt Nam đang phân phối nhiều mẫu xe tay ga ở phân khúc phổ thông và trung cấp, với các dòng sản phẩm đã được nội địa hóa và điều chỉnh phù hợp với thị hiếu trong nước.

Dù Ego Avantiz chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam, nhưng những thông tin từ thị trường Malaysia cho thấy cách Yamaha làm mới sản phẩm bằng màu sắc, đồng thời giữ giá bán ổn định, là một chiến lược đáng chú ý.

Ngoài ra, việc Yamaha duy trì tiêu chuẩn khí thải Euro 4 cho Ego Avantiz tại Malaysia cũng là một chi tiết đáng lưu ý trong bối cảnh các quy định về môi trường ngày càng được siết chặt ở nhiều quốc gia trong khu vực. Điều này cho thấy các mẫu xe phổ thông vẫn cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản về khí thải, ngay cả khi không được trang bị các công nghệ quá phức tạp.

Tổng thể, Yamaha Ego Avantiz 2026 tại Malaysia là một bản cập nhật mang tính duy trì và làm mới hình ảnh, thay vì một cuộc lột xác toàn diện. Việc bổ sung màu sắc mới, giữ nguyên giá bán và thông số kỹ thuật cho thấy Yamaha đang hướng tới sự ổn định, nhắm vào nhóm khách hàng cần một phương tiện di chuyển đơn giản, đáng tin cậy và dễ tiếp cận.

Với thị trường Việt Nam, mẫu xe này có thể chưa phải là một cái tên quen thuộc, nhưng cách tiếp cận của Yamaha đối với Ego Avantiz vẫn mang lại những gợi ý đáng chú ý về chiến lược sản phẩm trong phân khúc xe tay ga phổ thông tại khu vực Đông Nam Á.