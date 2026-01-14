Tết lớn sum vầy, tận hưởng từng khoảnh khắc đỉnh cao cùng Samsung AI TV

Pháo hoa khoe sắc rực rỡ trên AI TV

Giây phút những đóa "hoa lửa" bung nở trên nền trời đêm giao thừa mang theo niềm hi vọng về một năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc. Khoảnh khắc ý nghĩa này sẽ được tái hiện sống động vượt đỉnh thông qua công nghệ AI nâng cấp hình ảnh (AI Upscaling) vượt trội trên Samsung AI TV. Được trang bị bộ xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng trí tuệ (trên các dòng TV Neo QLED 8K như QN950F) hay AI NQ4 thế hệ thứ 3 với 128 mạng trí tuệ (trên các dòng TV Neo QLED 4K như QN90F), Samsung AI TV có thể chủ động nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 8K/4K bất chấp chất lượng đầu vào. Đặc biệt, công nghệ Quantum Mini LED sử dụng đèn nền có kích thước chỉ bằng 1/40 so với đèn LED thông thường sẽ kiểm soát ánh sáng và độ tương phản tỉ mỉ, khiến mọi chi tiết, đường nét pháo hoa hiện lên sống động như khi đang ngắm nhìn trực tiếp. Với các dòng TV OLED, Samsung cũng sử dụng công nghệ OLED HDR Pro để tái hiện màu đen sâu của nền trời đêm 30 cùng sắc trắng thuần khiết của pháo hoa, mang đến trải nghiệm thị giác sống động không tưởng.

Âm sắc vượt trội trên Samsung AI TV góp phần mang đến sự tươi vui, hào hứng trong dịp đầu xuân mới

Không cần đi đâu xa, không lo chen lấn giữa dòng người nườm nượp, các gia đình chỉ việc thưởng thức pháo hoa trên Samsung AI TV là đã có được trải nghiệm siêu trọn vẹn. Công nghệ âm thanh vòm đa chiều, chuyển động theo từng hình ảnh (Object Tracking Sound Plus với Dolby Atmos) sẽ chau chuốt từng âm thanh, từ tiếng rít lúc pháo bay trên không trung cho đến tiếng nổ vui tai đánh dấu thời khắc chuyển giao.

Trải nghiệm sẽ tuyệt vời hơn khi thưởng thức trên Samsung AI TV màn hình cực đại 98 inch (QN90F, QN90D, QN990C, QN90A), 100 inch (QN80F), 115 inch (QN90F), kích hoạt Color Booster để vỡ oà với màu sắc pháo hoa sống động. Công nghệ Supersize Picture Enhancer trên những dòng TV này sẽ cải thiện khả năng hiển thị sắc đen, độ nét và giảm nhiễu hiệu quả cho màn hình siêu lớn bằng AI.

Xem chương trình Tết thả ga

Tết là khoảnh khắc đoàn viên hiếm có trong năm của nhiều gia đình Việt. Còn gì hạnh phúc hơn khi được cùng cả nhà ăn một bữa cơm, trò chuyện rôm rả và thưởng thức các chương trình Tết hấp dẫn. Sở hữu kho nội dung đồ sộ, hỗ trợ nhiều ứng dụng OTT nội địa (VTVGo, FPT Play, VieON, K+, TV360, MyTV, ClipTV…) với hàng loạt gói ưu đãi lớn, Samsung AI TV cùng người dùng mở ra thế giới giải trí Tết không giới hạn.

Hệ thống đối tác OTT nội địa đa dạng của Samsung AI TV sẽ mang đến kho nội dung phong phú để người dùng thưởng thức trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Mạng lưới đối tác OTT rộng lớn của Samsung AI TV không chỉ mang lại lợi thế lớn về kho nội dung mà còn đáp ứng sở thích giải trí khác biệt của từng thành viên trong gia đình. Từ Táo Quân, Gặp Nhau Cuối Năm, phim Tết Việt, hài Tết, các giải đấu thể thao, truyền hình thực tế, đại nhạc hội… đều có thể truy cập nhanh chóng với chất lượng cao trên Samsung AI TV. Một mẹo nhỏ để khiến phút giây giải trí Tết thêm trọn vẹn chính là sử dụng chế độ đa màn hình để phân chia màn hình lớn của TV, từ đó trải nghiệm cùng lúc nhiều tính năng khác nhau một cách dễ dàng.

Rảnh tay phá cỗ giao thừa

Nhằm giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ Tết bên những người thân yêu, giảm tối đa gánh nặng việc nhà, Samsung mang đến ứng dụng quản gia kỹ thuật số SmartThings vô cùng thiết thực và hữu dụng. Thông qua ứng dụng này, bạn có thể kết nối Samsung AI TV với mọi thiết bị gia dụng trong gia đình (điều hoà, hệ thống đèn, máy giặt, tủ lạnh,…) và điều khiển cả căn nhà ngay trên màn hình lớn. Không cần phải gián đoạn chương trình Táo Quân yêu thích, Tết này bạn vẫn có thể ngồi trước TV và khởi động chu trình giặt sấy, kiểm tra thực phẩm trong tủ lạnh hay ra lệnh cho robot hút lau vệ sinh nhà cửa dễ dàng.

SmartThings trên Samsung AI TV giúp người dùng nhẹ gánh việc nhà, thoải mái giải trí Tết

Samsung AI TV còn có thể giúp người dùng tập trung hoàn toàn vào việc thưởng thức bữa tiệc giao thừa bên những người thân yêu thông qua tính năng Điều khiển TV bằng cử chỉ tay khi đeo đồng hồ Galaxy (Universal Gesture). Không cần phải lau tay để cầm remote, chỉ một cú lướt tay giữa không trung, bạn đã có thể bật/tắt, chuyển kênh hoặc dừng/phát chương trình yêu thích.

Tưng bừng trang trí nhà cửa với AI

Dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón Tết là phong tục ý nghĩa của người Việt trong dịp đầu năm mới. Có rất nhiều cách làm mới không gian sống, trong đó việc treo tranh ảnh, lịch, câu đối là lựa chọn phổ biến đã gắn liền với người dân suốt nhiều thế hệ. Đặc biệt, thiết kế Infinity One với màn hình tràn viền vô cực, chân đế mặt gương tạo hiệu ứng lơ lửng trong không gian của Samsung AI TV sẽ trở thành điểm nhấn sang trọng trong không gian sống, thu hút sự chú ý của tất cả khách khứa xông đất vào dịp đầu năm.

Thiết kế viền siêu mỏng cùng chân đế gương của Samsung AI TV, tạo cảm giác như một màn hình đa lơ lửng giữa không gian

Người yêu nghệ thuật cũng có thể lựa chọn các tác phẩm hội họa danh tiếng trong số hơn 3500 bức tranh số hoá có bản quyền trên Thư viện nghệ thuật (Art Store) của TV. Tính năng vốn chỉ có trên TV The Frame nay đã được mở rộng ra các dòng TV Neo QLED và QLED, cung cấp những lựa chọn đầy tính thẩm mỹ cho người dùng trong dịp xuân mới.

Không chỉ là thiết bị công nghệ dẫn lối đến những trải nghiệm nghe nhìn vượt chuẩn, Samsung AI TV còn góp phần nâng tầm trải nghiệm sống, mang Tết lớn hơn, đỉnh hơn đến hàng triệu gia đình Việt. Sau 30 năm hoạt động tại Việt Nam, thương hiệu TV tiên phong thế giới suốt 20 năm liên tiếp và dẫn đầu thị trường Việt Nam 11 năm liền vẫn đang từng ngày tạo ra những giá trị thiết thực cho tất cả người dùng.

Mừng Tết Bính Ngọ 2026 và cột mốc 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Samsung triển khi chương trình ưu đãi lên đến 26 triệu khi mua TV của hãng trong Tết này. Người dùng sẽ nhận được ưu đãi lên đến 26 triệu đồng, tặng loa thanh S700D hoặc loa tranh LS60D, bảo hành 3 năm, trả góp 0% cùng gói ứng dụng giải trí.