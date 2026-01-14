Đi đu đưa không lo "xu cà na": REDMI Note 15 Pro+ 5G pin trâu dùng cả ngày, chấp cả trời mưa và va đập

Với Gen Z, mỗi ngày ra khỏi nhà đều có thể là một cuộc phiêu lưu. Sáng chạy deadline ở quán cà phê, chiều tập thể thao rèn luyện sức khỏe, tối lại hòa mình vào concert đông nghẹt người.

Thế nhưng, ai cũng từng ít nhất một lần rơi vào cảnh "xu cà na": đang quay clip thì trời đổ mưa, đang check map thì máy sập nguồn vì hết pin, hoặc một pha tuột tay khiến điện thoại "tiếp đất". Những khoảnh khắc ấy khiến nhiều người nhận ra: một chiếc điện thoại đẹp thôi là chưa đủ, mà cần bền bỉ, pin trâu và đáng tin trong mọi tình huống.

REDMI Note 15 Series, đặc là phiên bản Note 15 Pro+ 5G được định vị rõ ràng cho nhóm người dùng năng động - những người xem điện thoại là "bạn đồng hành" hơn là một món đồ công nghệ đơn thuần.

REDMI Note 15 Series được Xiaomi chú trọng vào độ bền của pin và khả năng chống rơi vỡ, kháng nước nhằm mang đến giá trị sử dụng lâu dài và sự yên tâm cho người dùng

Điểm nhấn đầu tiên của REDMI Note 15 Pro+ 5G nằm ở cụm camera sắc nét với camera chính 200MP đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống ảo của người dùng trẻ. Với các tính năng tự động lấy nét, làm đẹp AI, chụp góc siêu rộng… Note 15 Pro+ 5G giúp người dùng dễ dàng bắt trọn mọi khoảnh khắc của thần tượng trên sân khấu hay check-in cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Máy còn mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho người dùng trên mọi hành trình với 4 chuẩn kháng nước và bụi IP66/IP68/IP69/IP69K. Đây còn là một trong những mẫu smartphone đầu tiên trong ngành nhận được chứng nhận độ bền kháng nước từ TÜV SÜD, bao gồm thử nghiệm chống nước ở độ sâu 2 mét trong 24 giờ. Điều này đồng nghĩa với việc đi camping gặp mưa bất chợt, đứng hàng đầu concert bị hắt nước… đều không còn là nỗi ám ảnh.

Không dừng lại ở đó, REDMI Note 15 Pro+ 5G còn được chứng nhận chống rơi, chống va đập từ độ cao tối đa 2,5m bởi SGS (Thụy Sĩ) cùng mặt kính chống trầy xước gấp 4 lần, giúp người dùng an tâm hơn trong những pha "sơ suất ngoài ý muốn" như lỡ tay làm rơi máy khi đang mải mê "quẩy" tại concert.

REDMI Note 15 Pro+ 5G sở hữu màn hình mặt trước thiết kế cong đều ở cả 4 cạnh, viền mỏng, dùng kính cường lực xịn giúp gia tăng độ bền trong quá trình sử dụng

Sản phẩm còn ghi điểm mạnh với viên pin dung lượng lớn lên đến 6.500mAh đủ để sử dụng cả ngày dài với cường độ cao. Viên pin Silicon-Carbon này còn được Xiaomi cam kết bền bỉ đến 6 năm - tương đương 1600 chu kỳ sạc kèm công nghệ sạc nhanh 100W sẽ nạp đầy năng lượng cho viên pin khủng chỉ trong "tích tắc". Chưa kể, tính năng sạc ngược lên đến 22,5W cũng biến máy trở thành một "cục sạc dự phòng" đúng nghĩa - có thể cứu nguy tai nghe, đồng hồ thông minh hay thậm chí là điện thoại của bạn bè trong những chuyến đi dài.

Máy cũng sở hữu loạt công cụ AI siêu tiện ích như khoanh tròn để tìm kiếm giúp tối ưu tốc độ tra cứu thông tin, AI dịch hội thoại loại bỏ rào cản ngôn ngữ khi vi vu du lịch nước ngoài…

Với viên pin khủng và chip Snapdragon 7s Gen 4 thế hệ mới, REDMI Note 15 Pro+ 5G sẵn sàng cùng người dùng chinh chiến qua các trận game mà không lo "sập nguồn" giữa chừng

Bên cạnh Note 15 Pro+ 5G thì các phiên bản còn lại của bộ sưu tập như REDMI Note 15 Pro 4G/5G hay REDMI Note 15 4G/5G cũng vô cùng đáng trải nghiệm khi vẫn sở hữu những ưu điểm như viên pin lớn và bền, khả năng kháng nước và chống va đập tốt cùng cấu hình ổn định với mức giá dễ tiếp cận hơn, phù hợp với các bạn học sinh sinh viên và người lao động phổ thông.

Mỗi phiên bản của REDMI Note 15 Series được tối ưu để đáp ứng chính xác nhu cầu của từng nhóm người dùng cụ thể

Hiện tại cả 5 phiên bản REDMI Note 15 Series đều đã có mặt tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động. Khi mua máy từ nay đến hết ngày 23/02/2026, khách hàng sẽ được hưởng loạt bảo hành và hậu mãi "đỉnh chóp".

Đầu tiên phải kể đến combo bảo hành VIP cho toàn bộ các model, bao gồm bảo hành tiêu chuẩn 2 năm kèm bảo hành đặc biệt 2 năm cho rơi vỡ màn hình/nắp lưng. Riêng hai model REDMI Note 15 Pro 5G và REDMI Note 15 Pro+ 5G còn được cộng thêm bảo hành 2 năm khi vào nước và bảo hành pin lên đến 4 năm.

Chưa dừng lại ở đó, khách hàng còn được tặng loa Xiaomi hoặc nhận phiếu mua hàng 300.000 đồng. Chính sách mua trả chậm 0% lãi suất trả trước 0 đồng của Thế Giới Di Động cũng giúp các bạn trẻ dễ dàng lên đời smartphone mà vẫn nhẹ ví. Hãy đến ngay Thế Giới Di Động để chọn cho mình phiên bản REDMI Note 15 Series chuẩn gu và kịp thời săn các ưu đãi giới hạn.