90% người chưa biết bí quyết làm sạch lò vi sóng chỉ với 1 trái chanh

Lò vi sóng là trợ thủ đắc lực trong gian bếp hiện đại, nhưng việc vệ sinh thiết bị này thường là nỗi ám ảnh của nhiều người nội trợ do các vết thức ăn bám dính lâu ngày. Thay vì phải chật vật cọ rửa hay sử dụng các loại hóa chất tẩy rửa nồng nặc mùi, bạn hoàn toàn có thể xử lý vấn đề này chỉ với một trái chanh tươi.

Theo Sabrine Fierman, chuyên gia từ công ty vệ sinh Little Elves tại New York, hơi nước kết hợp với tính axit tự nhiên của chanh là phương pháp làm sạch tuyệt vời, vừa giúp phân hủy cặn bẩn hiệu quả, vừa an toàn cho sức khỏe và để lại hương thơm tươi mới cho thiết bị.

Quy trình thực hiện vô cùng đơn giản và không tốn nhiều công sức chuẩn bị. Bạn chỉ cần một chiếc bát dùng được trong lò vi sóng chứa khoảng một cốc nước, sau đó thả vào vài lát chanh tươi hoặc 2-3 thìa nước cốt chanh. Hãy bật lò hoạt động liên tục trong 5 phút để nước sôi và tạo ra lượng hơi nước đủ lớn bao phủ khoang lò. Điều quan trọng nằm ở bước tiếp theo: sau khi lò tắt, hãy kiên nhẫn để nguyên cửa lò đóng kín trong khoảng 15 phút. Khoảng thời gian "ủ" này cho phép hơi nước mang tính axit len lỏi làm mềm các vết bẩn khô cứng và dầu mỡ bám chặt trên thành lò, giúp công đoạn lau chùi sau đó trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Sau khi hoàn tất quá trình "xông hơi" cho lò, bạn cẩn thận lấy bát nước ra và dùng khăn mềm hoặc khăn giấy lau sạch toàn bộ bề mặt bên trong, bao gồm cả cánh cửa và các khe kẽ đệm cao su. Với những vết bẩn dầu mỡ quá cứng đầu, bạn có thể thêm vài giọt nước rửa chén vào dung dịch chanh ban đầu hoặc dùng baking soda để tăng cường hiệu quả làm sạch.

Đĩa xoay thủy tinh có thể được tháo rời để rửa như bát đĩa thông thường hoặc cho vào máy rửa chén. So với giấm, chanh thường được ưu ái hơn nhờ khả năng khử mùi hôi thức ăn và để lại hương thơm dễ chịu. Để duy trì độ bền và vẻ sáng bóng cho lò vi sóng, các chuyên gia khuyên bạn nên thực hiện việc vệ sinh này hàng tuần, đồng thời luôn đậy nắp thực phẩm khi hâm nóng để hạn chế bắn dầu mỡ ra khoang lò.