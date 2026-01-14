Xóa app chứa mã độc, người đàn ông mất thêm 800 triệu đồng vì sai lầm ai cũng phải tránh xa

Công an TP Hà Nội vừa ghi nhận trường hợp ông M. (sinh năm 1955, trú tại Hà Nội) trở thành nạn nhân của chiêu trò mạo danh nhân viên điện lực. Cụ thể, ông M. nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là người của ngành điện, thông báo gia đình ông chưa đóng tiền điện và yêu cầu tải một ứng dụng có tên “EVN” (giả mạo) để thực hiện thanh toán nhanh chóng. Tin lời kẻ gian, ông M. đã cài đặt phần mềm theo hướng dẫn và ngay lập tức bị chiếm đoạt 50 triệu đồng có sẵn trong tài khoản ngân hàng.

Người dân cần cẩn thận với các cuộc gọi lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng, nhân viên điện lực...

Điểm đáng chú ý trong vụ việc này nằm ở cách xử lý sau khi phát hiện bị lừa. Sau khi mất 50 triệu đồng, ông M. đã thực hiện xóa ứng dụng giả mạo trên điện thoại và tin rằng thiết bị đã an toàn. Ông tiếp tục sử dụng điện thoại bình thường mà không hề biết rằng mã độc vẫn còn tồn tại ngầm trong hệ thống.

Thực tế, loại mã độc này cho phép tội phạm mạng duy trì quyền điều khiển từ xa (Accessibility), theo dõi mọi thao tác màn hình và đánh cắp dữ liệu đăng nhập ngay cả khi ứng dụng đã bị gỡ bỏ. Hậu quả là khi ông M. ra ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm trị giá hơn 800 triệu đồng, ngay khi tiền vừa về tài khoản đã lập tức bị các đối tượng chuyển đi sạch trơn. Tổng số tiền thiệt hại lên tới 850 triệu đồng.

Xóa app chứa mã độc là chưa đủ, người dân cần nhanh chóng khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị và thay đổi toàn bộ mật khẩu, bảo mật cho máy

Trước thủ đoạn tinh vi này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không cài đặt các phần mềm lạ qua các đường link hoặc file apk được gửi từ người không quen biết. Các ứng dụng gián điệp này thường có khả năng kiểm soát hoàn toàn điện thoại, bao gồm việc chặn và chuyển tiếp tin nhắn SMS, khiến nạn nhân không nhận được mã OTP hay thông báo biến động số dư từ ngân hàng.

Cơ quan công an đặc biệt nhấn mạnh rằng khi nghi ngờ điện thoại đã bị nhiễm mã độc, việc xóa ứng dụng thủ công là hoàn toàn chưa đủ để loại bỏ rủi ro. Người dân cần lập tức ngắt kết nối mạng, ngừng mọi giao dịch tài chính và buộc phải khôi phục cài đặt gốc (Factory Reset) cho thiết bị hoặc nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu để làm sạch máy. Đồng thời, nạn nhân cần thay đổi toàn bộ mật khẩu, mã PIN và thiết lập lại sinh trắc học cho các tài khoản ngân hàng, ví điện tử để bảo vệ tài sản. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý.