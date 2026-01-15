'Tham' công việc partime qua lời quảng cáo trên Facebook, nhân viên văn phòng mất trắng gần 900 triệu đồng

Một cựu nhân viên ngân hàng và một nhân viên văn phòng tại Malaysia đã mất tổng cộng 162.485 RM (gần 900 triệu đồng) sau khi trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo việc làm bán thời gian được quảng cáo trên mạng xã hội.

Theo Trưởng cảnh sát quận Kuala Terengganu, ACP Azli Mohd Noor, vụ việc đầu tiên liên quan đến một cựu nhân viên ngân hàng 57 tuổi. Ngày 5/1, người này vô tình nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng vị trí đại lý bán hàng trên Facebook và đã nhấp vào đường dẫn đi kèm.

Sau đó, nạn nhân nhận được tin nhắn qua WhatsApp từ một đối tượng lạ, được đưa vào một nhóm chat và hướng dẫn chi tiết cách thực hiện các “nhiệm vụ”, trong đó có việc đặt phòng khách sạn thông qua một nền tảng trực tuyến.

Theo lời ông Azli, sau khi đăng ký làm thành viên, nạn nhân được yêu cầu thực hiện 90 lượt đặt phòng mỗi ngày bằng chính tiền của mình, đổi lại là lời hứa nhận hoa hồng cho mỗi nhiệm vụ hoàn thành.

Ban đầu, nạn nhân nhận được khoản lợi nhuận khoảng 4.000 RM, khiến ông tin tưởng và tiếp tục thực hiện các đơn hàng có giá trị lớn hơn với kỳ vọng thu về lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, sau đó số tiền hoa hồng như cam kết không được chi trả. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nạn nhân đã trình báo cảnh sát.

Trong vụ việc thứ hai, một nữ nhân viên văn phòng 54 tuổi đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm, lên tới 70.935 RM, khi sập bẫy một đường dây lừa đảo tương tự.

Ông Azli cho biết, vào ngày 1/1, nạn nhân nhận được một món quà từ người không rõ danh tính, sau đó được đề nghị một công việc bán thời gian đơn giản như “thích” và “chia sẻ” các bài đăng trên mạng xã hội để nhận hoa hồng.

Sau khi hoàn thành 20 nhiệm vụ ban đầu và được trả tiền đầy đủ, nghi phạm tiếp tục dụ dỗ nạn nhân tham gia các nhiệm vụ có mức hoa hồng cao hơn, với điều kiện phải thanh toán trước. Tin tưởng lời hứa, nạn nhân đã thực hiện 17 lần chuyển tiền, bao gồm gửi tiền mặt và giao dịch trực tuyến, nhưng không hề nhận được khoản hoa hồng nào.

“Sau đó, nghi phạm liên tục gây sức ép, viện nhiều lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền,” ông Azli cho biết. Chỉ đến lúc này, nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa và quyết định trình báo cảnh sát.

