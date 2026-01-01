"Vua xe ga" Honda SH 160i 2026 bản cao cấp nhất về Việt Nam: Giá hơn 104 triệu, có một nâng cấp siêu "đáng tiền"

Giữ vững vị thế là chuẩn mực của dòng xe tay ga hạng sang, Honda SH 160i/125i 2026 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế đậm chất châu Âu, pha trộn giữa nét lịch lãm và tinh thần thể thao phóng khoáng. Điểm nhấn thị giác nằm ở cụm đèn pha LED hiện đại thừa hưởng từ "đàn anh" SH350i, mang lại khả năng chiếu sáng vượt trội và diện mạo sắc sảo hơn. Đặc biệt, Honda đã bổ sung tùy chọn màu xanh thể thao (vốn là đặc trưng của SH350i) bên cạnh các tông màu xám và trắng mới, giúp người dùng có thêm lựa chọn để khẳng định gu thẩm mỹ thượng lưu và khác biệt.

Một trong những nâng cấp đắt giá nhất trên thế hệ 2026 chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của màn hình TFT 4,2 inch. Đây là bước tiến lớn về mặt công nghệ khi màn hình này không chỉ hiển thị sắc nét, chuyển động mượt mà mà còn cho phép người lái tùy chỉnh thông số và màu sắc theo sở thích cá nhân. Thiết kế màn hình tối giản trên nền đen không chỉ tăng tính thẩm mỹ cho cụm đồng hồ trung tâm mà còn mang lại cảm giác cao cấp, hiện đại xứng tầm với mức giá hơn trăm triệu đồng.

Về khả năng vận hành, xe vẫn sử dụng động cơ eSP+ 4 van mạnh mẽ, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3 thân thiện với môi trường. Sự an toàn của người lái được đặt lên hàng đầu với hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh trên các phiên bản cao cấp (Thể thao, Đặc biệt). Đáng chú ý, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC tiếp tục được trang bị nhằm hạn chế tối đa tình trạng trượt bánh khi tăng ga đột ngột hoặc di chuyển trên đường trơn trượt.

Sự tiện nghi cũng được hãng xe Nhật Bản chú trọng nâng cấp. Hộc chứa đồ phía trước nay đã rộng rãi hơn và tích hợp cổng sạc USB Type-C, đáp ứng nhu cầu sạc nhanh thiết bị di động của người dùng hiện đại. Bên cạnh đó, khả năng kết nối thông minh thông qua ứng dụng My Honda+ cũng được hoàn thiện. Người dùng có thể cập nhật phần mềm cho xe qua OTA, nhận cảnh báo quên tắt khóa điện, nhắc lịch bảo dưỡng hay thậm chí là thông báo khi xe sắp hết nhiên liệu hoặc gặp lỗi kỹ thuật ngay trên màn hình điện thoại.

Với mức giá 104,29 triệu đồng cho bản cao cấp nhất, Honda SH 160i 2026 không dành cho số đông nhưng lại là lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm sự kết hợp giữa đẳng cấp thương hiệu, thiết kế sang trọng và công nghệ tiên phong. Những nâng cấp toàn diện này hứa hẹn sẽ giúp SH tiếp tục thống trị phân khúc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam trong thời gian tới.