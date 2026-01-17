Facebook U23 Việt Nam nổ tung sau chiến thắng vỡ òa cảm xúc: Đình Bắc, Trung Kiên hot cỡ này

Trận đấu Tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn với tỉ số 3-2 nghiêng về các "chiến binh sao vàng". Qua đó, U23 Việt Nam thẳng tiến vào Bán kết U23 Châu Á 2026 trong niềm vui nức lòng người hâm mộ.

Chiến thắng này cũng ngay lập tức khiến MXH bùng nổ, vô số bài đăng ăn mừng chiến thắng với tương tác khủng xuất hiện.

Nhưng không chỉ vậy, Facebook cá nhân của các tuyển thủ U23 Việt Nam cũng như nổ tung khi lượng tương tác tăng cao đột biến. Những cái tên như Đình Bắc, Lê Phát, Minh Phúc, Trung Kiên... chính là địa chỉ được "bão like" và nhận về vô số lời chúc mừng từ fan bóng đá nước nhà.

Bài đăng của Đình Bắc bùng nổ tương tác ngay sau chiến thắng trước U23 UAE

Nhiều bài đăng cũ của tuyển thủ này cũng được cư dân mạng "bão like"

Không riêng Đình Bắc, nhiều tuyển thủ khác của U23 Việt Nam như Nhật Minh, Trung Kiên... cũng nổ tương tác khủng ngay sau chiến thắng đặc biệt này.