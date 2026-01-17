Người sinh vào 4 năm này cần làm lại căn cước công dân trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng

Những ai nằm trong diện bắt buộc đổi thẻ căn cước/ CCCD trong năm 2026?

Căn cứ theo quy định tại Luật Căn cước 2023, độ tuổi bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước là khi công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Chiếu theo quy định này, trong năm 2026, những công dân có năm sinh sau đây bắt buộc phải đi làm lại thẻ: sinh năm 2012 (đủ 14 tuổi), sinh năm 2001 (đủ 25 tuổi), sinh năm 1986 (đủ 40 tuổi) và sinh năm 1966 (đủ 60 tuổi).

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý một ngoại lệ quan trọng để tránh mất thời gian đi lại. Nếu công dân đã thực hiện cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước trong thời hạn 02 năm trước khi bước vào độ tuổi quy định nêu trên, thì thẻ đó vẫn có giá trị sử dụng đến mốc tuổi cấp đổi tiếp theo mà không cần làm lại ngay trong năm nay.

Chế tài xử phạt mới nhất: Mức phạt tăng nặng

Người dân cần đặc biệt chú ý đến Nghị định số 282 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15/12/2025) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Theo đó, hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Nghiêm trọng hơn, Nghị định 282 cũng quy định mức phạt rất nặng đối với các hành vi cầm cố hoặc mua bán thẻ. Cụ thể, người có hành vi cầm cố, nhận cầm cố, thuê hoặc cho thuê thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước sẽ đối mặt với mức phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài việc nộp phạt, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp. Đối với tổ chức vi phạm, mức phạt sẽ gấp đôi cá nhân.

Bên cạnh rủi ro pháp lý, việc sở hữu tấm thẻ căn cước hết hạn sẽ khiến công dân gặp rắc rối lớn trong đời sống hàng ngày. Các ngân hàng hiện nay đều yêu cầu xác thực sinh trắc học và giấy tờ tùy thân còn hiệu lực; do đó, nếu thẻ căn cước hết hạn, mọi giao dịch tài chính, chuyển khoản hay rút tiền đều có thể bị tạm dừng ngay lập tức.

Cách tự kiểm tra thông tin để tránh đi lại nhiều lần

Để quá trình cấp đổi diễn ra thuận lợi và tránh trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu quay về chỉnh lý do sai sót dữ liệu, người dân nên chủ động kiểm tra thông tin cá nhân trực tuyến trước khi đến làm thủ tục.

Công dân có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Bộ Công an, đăng nhập bằng tài khoản VNeID. Tại màn hình chính, người dùng chọn mục "Tra cứu thông tin công dân" để xem lại các trường dữ liệu của mình. Nếu phát hiện thông tin trên hệ thống chưa chính xác hoặc không trùng khớp, người dân cần chủ động đến cơ quan công an nơi cư trú để thực hiện chỉnh lý trước khi tiến hành thủ tục cấp đổi thẻ mới.