FBI có cảnh báo đặc biệt quan trọng đến việc nhắn tin, nhất là ai đang dùng iPhone

Dù công nghệ smartphone đã phát triển vượt bậc với hàng loạt tính năng bảo mật sinh trắc học, giao thức tin nhắn SMS truyền thống vẫn "dậm chân tại chỗ" và trở thành miếng mồi ngon cho tội phạm mạng.

Các chuyên gia an ninh mạng khẳng định tin nhắn gửi qua mạng viễn thông cực kỳ dễ bị chặn hoặc đọc lén trong quá trình truyền tải. Đáng lo ngại hơn, cảnh báo này từng được đưa ra cách đây một năm nhưng rủi ro vẫn còn nguyên vẹn, buộc FBI phải tiếp tục nhấn mạnh rằng người dùng tuyệt đối không nên mặc định xem nhắn tin qua số điện thoại là an toàn, bất kể bạn đang cầm trên tay chiếc flagship đắt tiền đến đâu.

Vấn đề cốt lõi nằm ở "bức tường" ngăn cách giữa hai hệ điều hành lớn nhất thế giới. Trong khi tin nhắn nội bộ iMessage giữa các thiết bị Apple hay công nghệ trên máy Android đều được mã hóa, thì việc gửi tin từ iPhone sang Android (và ngược lại) lại khiến lớp khiên bảo vệ này biến mất hoàn toàn. Ngay cả với chuẩn RCS được quảng bá là hiện đại hơn SMS, Apple cũng từng thừa nhận nó không được mã hóa đầu cuối khi giao tiếp liên nền tảng. Điều này đồng nghĩa với việc nội dung trò chuyện của bạn hoàn toàn có nguy cơ bị bên thứ ba "soi mói" khi di chuyển giữa các thiết bị khác hệ sinh thái.

Để tự bảo vệ mình trước khi quá muộn, FBI khuyến nghị người dùng nên từ bỏ thói quen nhắn tin SMS truyền thống và chuyển hẳn sang các ứng dụng miễn phí có hỗ trợ mã hóa đầu cuối mặc định. Các ứng dụng nhắn tin phổ biến có thể sử dụng tại Việt Nam có mã hóa đầu cuối là Lotus Chat, Messenger, Zalo, WhatsApp...

Đặc biệt đối với cộng đồng người dùng iPhone, một thao tác nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng là hãy truy cập cài đặt và tắt ngay tùy chọn "Gửi dưới dạng tin nhắn văn bản" (Send as SMS). Hành động này sẽ ngăn iMessage tự động chuyển sang dạng SMS kém bảo mật trong trường hợp kết nối mạng không ổn định, giúp bít lại lỗ hổng mà hacker có thể khai thác.