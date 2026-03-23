Ai đó nên mang giày thể thao tránh xa Lan Phương đi!

Lên sóng khung giờ vàng, bộ phim Đồng hồ đếm ngược nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả theo dõi nhờ kịch bản kịch tính và nhịp phim dồn dập. Đặc biệt, sự xuất hiện của Lan Phương được xem là điểm nhấn giúp tình tiết phim thêm phần hấp dẫn, lôi cuốn. Dù diễn xuất vẫn xuất thần, tròn vai và không có gì để chê, nhưng phong cách thời trang trên phim của nữ diễn viên lại một lần nữa trở thành chủ đề gây tranh cãi. Điển hình là phân cảnh cô diện chiếc váy dài thướt tha, mang đậm nét nữ tính, nhưng lại kết hợp cùng một đôi giày thể thao vô cùng lạc quẻ. Sự lệch tông rõ rệt này khiến tổng thể tạo hình mất đi tính thẩm mỹ, làm người xem bị phân tâm.

Phân cảnh với trang phục gây tranh cãi của Lan Phương. (Ảnh: Facebook)

Lan Phương nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi mix 1 chiếc váy dài thướt tha, đầy hơi hướng nữ tính và mềm mại cùng đôi giày thể thao đế dày, dáng thô chẳng hề ăn nhập. Sự đối lập của 2 item này phá vỡ toàn bộ cấu trúc thị giác, khiến tổng thể trở nên nặng nề và thiếu sự thanh thoát. Không chỉ tạo cảm giác “lệch tông”, đôi giày còn vô tình làm tỷ lệ cơ thể của nữ diễn viên thu ngắn lại, khiến đôi chân trông ngắn hơn rõ rệt. Thực tế, việc mix váy điệu với sneakers không phải là công thức quá lạ, nhưng đòi hỏi sự tinh tế ở phom dáng và màu sắc nếu không sẽ rất dễ khiến tổng thể outfit bị lỗi thời, thiếu tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, outfit này cũng được đánh giá không ra chất của 1 phú bà.

Vóc dáng Lan Phương bị dìm đáng kể khi diện váy dáng dài phối cùng giày thể thao. (Nguồn: TikTok)

Đáng nói, đây không phải lần đầu khán giả phải “đặt dấu hỏi” trước cách phối đồ của Lan Phương trên màn ảnh. Trước đó, nữ diễn viên nhiều lần gây tranh cãi khi liên tục kết hợp giày thể thao với các kiểu váy dài nữ tính. Trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, cô khiến nhiều người choáng váng khi diện 1 đôi giày chunky trắng – kiểu giày đế cao su dày, phần mũi cong và lộ rõ lớp đế đen mix cùng chân váy midi đen thanh lịch, tạo nên tổng thể vô cùng nặng nề, cũng không hề mang tính thời trang. Sự kết hợp này lập tức phá vỡ tinh thần mềm mại, nữ tính, thậm chí còn bị xem là “thảm họa” thời trang. Nhiều người còn cho rằng nữ diễn viên nên đổi stylist với lỗi trang phục nghiêm trọng này.