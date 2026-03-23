Zara Crescent Mall: Điểm hẹn mới cho mọi tín đồ thời trang

Với diện tích hơn 2.000 m2, cùng các bộ sưu tập thời trang dành cho nữ và nam trải dài khắp hai tầng, Zara Crescent Mall được phát triển không gian bởi Studio Kiến trúc Zara, mang đến không gian mua sắm thân thiện, cùng với chuỗi các phòng kết nối liên thông, mang đến những trải nghiệm khác biệt.

Ấm áp, tinh tế và gần gũi

Được phát triển theo concept toàn cầu, cửa hàng thứ hai của Zara nổi bật với phong cách boutique, cùng thiết kế nội thất riêng biệt, chủ yếu tôn vinh từng bộ sưu tập. Bên cạnh khu vực trưng bày sản phẩm được nâng cấp hợp lý, cửa hàng còn tích hợp công nghệ tối ưu nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn cho khách hàng.

Đồng thời, bầu không khí ấm áp và tinh tế còn được tạo dựng nhờ chất liệu gỗ, tiểu tiết kim loại, cùng các bề mặt gốm sứ và đá cẩm thạch tham giao vào việc tái tạo không gian. Tất cả hoàn thiện tổng thể kiến trúc mang đậm dấu ấn hiện đại và sang trọng.

Trải nghiệm mua sắm linh hoạt cùng công nghệ mới

Thông qua việc tích hợp công nghệ hiện đại tại Zara Crescent Mall, khách hàng sẽ được trải nghiệm mua sắm đa kênh liền mạch, từ tương tác trực tiếp tại cửa hàng, đến website zara.com hoặc ứng dụng Zara. Đặc biệt, thông qua tính năng tra cứu tồn kho theo thời gian thực đến xác định nhanh vị trí sản phẩm, mọi thao tác đều được thương hiệu tối ưu nhằm linh hoạt đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Ngoài ra, các giải pháp công nghệ tiên tiến còn được triển khai tại hai khu vực hỗ trợ thanh toán, trong đó có các trạm thanh toán dễ tiếp cận và điểm tiếp nhận đổi trả hàng trực tuyến chuyên biệt cùng hệ thống hoàn trả trực tuyến tự động.

Xanh hóa trải nghiệm mua sắm

Bắt nhịp với xu hướng toàn cầu, cùng với cam kết phát triển bền vững của thương hiệu, các hệ thống tiết kiệm năng lượng tiên tiến đồng loạt được bố trí tại cửa hàng mới. Hệ thống sưởi và làm mát được tối ưu, không gian thông minh giúp giảm cường độ ánh sáng từ các thiết bị LED. Đồng thời, việc kết nối trực tiếp với nền tảng nội bộ Inergy giúp toàn bộ quá trình vận hành được theo dõi sát sao, vừa tối ưu quản lý, vừa nâng cao hiệu quả bảo trì và chủ động xây dựng chiến lược giảm thiểu nhu cầu năng lượng một cách dài hạn.

Zara Crescent Mall còn đặc biệt bố trí một điểm thu gom bao bì giấy từ các đơn hàng trực tuyến, nhằm khuyến khích khách hàng tham gia tái chế. Ngoài ra, việc đưa thùng tiếp nhận quần áo đã qua sử dụng đi vào hoạt động giúp cho vòng đời sản phẩm được nối dài thông qua sự hợp tác với tổ chức từ thiện.

Giày và túi xách cũng có không gian riêng

Một khu vực độc lập dành cho các sản phẩm giày dép và phụ kiện được bố trí ngay tại Zara Crescent Mall. Mô hình mua sắm này tập trung các thiết kế nổi bật nhất của bộ sưu tập vào cùng một không gian, nhằm nâng tầm sản phẩm và trải nghiệm mua sắm trọn vẹn hơn. Ở đó, mọi lựa chọn mua sắm khách hàng đều được hỗ trợ một cách cá nhân hóa. Dĩ nhiên, một số khác thuộc bộ sưu tập giày và túi xách vẫn được trưng bày tại các khu vực khác trong cửa hàng, và hoàn toàn có thể trở thành các gợi ý phong cách phù hợp cho từng cá nhân khi ghé đến.