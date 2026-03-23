Jennie đánh mắt xanh làm ma cà rồng, nhìn phút nào tương tư phút đó

Tối qua 22/3, Jennie chính thức làm chủ sân khấu ComplexCon Hong Kong 2026 dưới tư cách là headliner (nghệ sĩ diễn chính). ComplexCon dù chưa phải là sân khấu được Jennie dành quá nhiều tâm sức và đầu tư trong khoảng thời trang, nhưng năng lượng và sự quyến rũ của main rapper nhà BLACKPINK vẫn khiến các "con dân" thổn thức khắp các mặt trận. Với setlist 10 bản hit solo, nữ idol đã hun nóng một trong những đại nhạc hội thời trang và âm nhạc lớn nhất hành tinh.

Jennie trên sân khấu ComplexCon Hong Kong 2026 tối 22/3 (Nguồn X).

Xen kẻ giữa các bài diễn, Jennie mang đến những tinh chỉnh hấp dẫn dựa trên outfit gốc như: kết hợp cùng áo hoodie zip Jennie merch trong các bản hit máu lửa đậm tính cá nhân như Way Up; voan ren che nửa mặt mang dáng dấp bridal aesthetic trong bản tình ca Seoul City. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Jennie mang giai điệu đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội - Dracula (Jennie Remix) lên sân khấu. Nữ idol bổ sung trench coat đen toàn tập cho bộ cánh gồm croptop phối dây và hot pants, hoá thân thành một "ma cà rồng" sexy chính hiệu.

Một chi tiết nhỏ được chú ý đến chính là màu mắt xanh mà Jennie lựa chọn xuyên suốt sân khấu hôm nay. Tone màu baby blue được biết đến là màu sắc yêu thích của cô nhiều năm qua, mang đến vẻ ngoài kiêu kỳ, cá tính và một làn gió Y2K cộng hưởng thêm cho trang phục lần này.

Màu mắt xanh xuất hiện cùng Jennie ở thời điểm hiện tại cũng không khỏi gợi nhắc đến bộ makeup đang hot rầm rộ của Chanel đầu năm nay - Coco Denim Collection. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ chất liệu quen thuộc nhất trong tủ đồ, nổi bật với bao bì được phủ màu xanh washed-out, mang đến cảm giác bụi bặm và độc đáo. Tâm điểm trong bộ sưu tập makeup mới của Chanel là 2 bảng mắt Denim Dream và Coco Jean, đều sở hữu những ô màu xanh đặc trưng như: xanh pastel satin/ xanh denim ánh bạc/ xanh anthracite ánh kim.

Cho đến nay, dù không chính thức là gương mặt quảng bá cho các dòng sản phẩm Chanel Beauty, Jennie vẫn khá thoải mái trong việc công khai ủng hộ các sản phẩm của thương hiệu. Trong một số photoshoot hay tạo hình Met Gala, Chanel Beauty vẫn thường được tag tên trên bài đăng của nữ idol. Ở bối cảnh hợp đồng 6 năm giữa Jennie và mỹ phẩm HERA đã kết thúc từ tháng 7 năm ngoái, những động thái này từng khiến nhiều người hâm mộ đồn đoán.