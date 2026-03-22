Kim Ji Won ra sân bay thôi cũng toát ra “đầy mùi tiền”

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp tựa nữ thần, Kim Ji Won còn nhiều lần ghi điểm nhờ phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn giữ được tinh thần tối giản đặc trưng. Mỹ nhân xứ Hàn không theo đuổi những lựa chọn quá phô trương, song mỗi lần xuất hiện vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ khí chất tao nhã và gu ăn mặc tinh tế.

Mới đây, minh tinh sinh năm 1992 tiếp tục khiến dân tình xuýt xoa khi xuất hiện tại sân bay với diện mạo rạng rỡ, cuốn hút. Bộ trang phục mang tông màu nhã nhặn, phom dáng gọn gàng càng tôn lên thần thái quý phái của nữ diễn viên. Nhiều người thậm chí còn liên tưởng ngay đến hình ảnh của cô trong Queen of Tears cách đây 2 năm, khi từng hóa thân thành một nữ tài phiệt lạnh lùng, kiêu hãnh. Đúng kiểu chỉ là ra sân bay thôi mà thần thái vẫn ngút ngàn như đang bước ra từ một cảnh phim "ngập mùi tiền".

Kim Ji Won ra sân bay sương sương mà như tài phiệt. (Nguồn: Instagram)

Kim Ji Won ghi điểm với set đồ tối giản nhưng vẫn toát lên cảm giác sang trọng, nhã nhặn đúng chuẩn "quiet luxury". Nữ diễn viên lựa chọn áo len mỏng màu xám tro với phom dáng ôm vừa phải, phần cầu vai được xử lý gọn gàng giúp tổng thể trông thanh lịch mà vẫn có độ sắc nét nhất định. Thiết kế tay áo xắn nhẹ tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên, trong khi cách sơ vin cùng quần denim đen cạp cao lại góp phần tôn lên vòng eo nhỏ và vóc dáng mảnh mai, cao ráo. Mẫu quần suông dài phủ nhẹ qua mũi giày không chỉ tạo cảm giác "hack chân" hiệu quả mà còn tăng thêm vẻ thời thượng cho tổng thể. Ngôi sao Queen Of Tears diện full bộ trang sức có thiết kế tinh giản cùng mẫu túi Serpenti Cuore 1968 Top Handle của BVLGARI.

Đại sứ BVLGARI mặc đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất sang chảnh. (Ảnh: Instagram)

Nữ diễn viên lựa chọn mái tóc đen dài, suôn thẳng và rẽ ngôi giữa để tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt. Lớp trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo càng làm nổi bật làn da sáng và khí chất nền nã, rạng rỡ trong từng khung hình.

Cận cảnh nhan sắc mướt mịn không tì vết của Kim Ji Won. (Nguồn: Instagram)

Sở dĩ, tạo hình này của Kim Ji Won khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật Hong Hae In chính là ở sắc xám trung tính cùng tinh thần thanh lịch, tối giản. Nếu như tạo hình trong phim mang cảm giác chỉn chu, sang trọng và đậm chất tài phiệt hơn nhờ kiểu tóc uốn nhẹ cùng tổng thể được trau chuốt kỹ lưỡng, thì diện mạo ngoài đời của nữ diễn viên lại có phần đơn giản, nhẹ nhàng và gần gũi hơn. Dẫu vậy, sau 2 năm, nhan sắc của Kim Ji Won gần như không thay đổi, vẫn xinh đẹp, rạng rỡ và toát lên khí chất thanh tao rất riêng.

Ở đời thực, Kim Ji Won sử dụng nhiều trang sức hơn, nhưng tóc tai và makeup của nữ diễn viên lại mang tinh thần tối giản. (Nguồn: Instagram)

Sau 2 năm kể từ thành công của Queen of Tears, nhan sắc của Kim Ji Won vẫn là chủ đề khiến công chúng không ngừng bàn tán. Không những không bị thời gian làm phai nhạt sức hút, nữ diễn viên còn được nhận xét ngày càng xinh đẹp, sắc sảo và cuốn hút hơn trước. Gương mặt thanh tú, làn da sáng mịn cùng khí chất sang trọng, nền nã giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Dù đến nay Kim Ji Won vẫn chưa chính thức trở lại với một tác phẩm điện ảnh hay truyền hình mới, sức hút của cô hoàn toàn không hề giảm nhiệt. Ngược lại, mỗi lần góp mặt tại sân bay, sự kiện hay các hoạt động công khai, nữ diễn viên đều dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ visual chuẩn nữ thần, thần thái thanh tao cùng phong cách tinh tế, sang trọng đặc trưng.