Khung hình nhiều mỹ nhân hội tụ: Kim Tuyến hay Phương Anh Đào mới là người đẹp nhất Vbiz?

Kim Tuyến và Phương Anh Đào từ lâu đã được xem là hai biểu tượng nhan sắc nổi bật, thường xuyên được ưu ái gọi với danh xưng “đại mỹ nhân”. Nếu Kim Tuyến gây ấn tượng với vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo và đậm chất điện ảnh, thì Phương Anh Đào lại chinh phục công chúng bằng nhan sắc chuẩn ngọc nữ, trong trẻo và nhẹ nhàng. Mới đây, khi cùng xuất hiện tại một sự kiện, cả hai đã lập tức khiến cõi mạng dậy sóng với màn đọ sắc được ví như “một chín một mười”. Nhất cử nhất động lẫn chi tiết tạo hình của cả 2 đều trở thành chủ đề bàn tán, bởi mỗi người mang một vẻ đẹp riêng nhưng đều khiến người xem khó phân thắng bại.

Khung hình đại mỹ nhân hội tụ hút gần 2,5 triệu lượt xem. (Nguồn: TikTok)

Kim Tuyến và Phương Anh Đào tạo nên màn đọ sắc đúng nghĩa, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn. Một người mang vẻ đẹp sắc sảo, cổ điển và quyến rũ với thần thái lạnh lùng, ánh nhìn có chiều sâu; người còn lại lại toát lên khí chất thanh tao, sang trọng với đường nét mềm mại nhưng vẫn đủ cuốn hút. Chính sự đối lập giữa nét mặn mà và vẻ đẹp thanh thuần pha chút mạnh mẽ đã khiến tổng thể khung hình trở nên thu hút. Dù lớn hơn đàn em 5 tuổi nhưng vẻ trẻ trung, rạng rỡ của nữ NSƯT Kim Tuyến biến khung hình mỹ nhân hội tụ này như không tồn tại khoảng cách tuổi tác.

Khung hình mãn nhãn của 2 mỹ nhân hàng đầu Vbiz hiện nay.

Phương Anh Đào ghi điểm với diện mạo thanh lịch, yêu kiều. Mỹ nhân sinh năm 1992 chọn kiểu tóc búi thấp buông lơi, để lộ phần cổ cao tinh tế. Layout makeup thiên về tông hồng đất nhẹ nhàng, làn da trắng mịn được xử lý căng bóng, đôi môi son căng mọng vừa đủ. Nữ diễn viên lựa chọn mẫu váy lụa đỏ ôm dáng, thiết kế lệch vai mềm mại như được “đổ” theo chuyển động cơ thể, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa sang chảnh mỗi khi bước đi.

Nhan sắc ngọc nữ của Phương Anh Đào. (Nguồn: Instagram)

Kim Tuyến vẫn khiến cộng đồng mạng mê đắm với vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Mái tóc dài đen được thả tự nhiên, uốn nhẹ tạo độ bồng bềnh đã tôn lên gương mặt góc cạnh và sắc nét của NSƯT. Lối makeup nhấn mạnh vào đôi mắt sắc nét với eyeliner rõ, kết hợp son đỏ trầm giúp tăng thêm phần quyến rũ. Cô diện thiết kế váy đỏ dáng cúp ngực ôm sát, tôn lên đường cong gợi cảm và bờ vai trần cuốn hút.

Kim Tuyến cứ xuất hiện là lại có 1 tạo hình xuất sắc. (Ảnh: Threads)

Netizen tranh luận xem Kim Tuyến hay Phương Anh Đào mới là người đẹp nhất showbiz Việt hiện nay.