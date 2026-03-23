Túi nylon vàng của Trương Tịnh Nghi đang giúp Balenciaga thành "gã hề ngồi mát ăn bát vàng"

Sự việc nữ diễn viên Trương Tịnh Nghi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh vừa qua cùng với chiếc túi nilon màu vàng đã tạo nên một cú nổ truyền thông vượt xa khỏi ranh giới Trung Quốc, làm mạng xã hội quốc tế dậy sóng. Dù thực tế đây chỉ là một món đạo cụ ý nghĩa được nữ diễn viên lựa chọn nhằm tri ân vai diễn của cô trong tác phẩm The One, nhưng cộng đồng mạng đã ngay lập tức réo tên Balenciaga vì cho rằng đây là chiếc túi rác có giá gần 2000 USD "trong truyền thuyết". Sự châm chọc ban đầu của người tạo ra bức ảnh chế đã kéo theo nhầm lẫn của công chúng, từ đó kích hoạt một làn sóng mỉa mai rầm rộ, biến chiếc túi nilon bình dân thành tâm điểm của những cuộc thảo luận về sự phù phiếm trong thời trang xa xỉ.

Sở dĩ Balenciaga luôn là "đối tượng tình nghi" số một trong những vụ việc quái gỡ này là bởi lịch sử ra mắt các sản phẩm gây tranh cãi của hãng. Điển hình nhất là mẫu Trash Bag Large Pouch ra mắt trong BST Winter 22 và tiếp tục được hâm nóng vào mùa Winter 25, với hình dạng mô phỏng hoàn hảo một chiếc túi rác rút dây nhưng được chế tác từ da bê cao cấp.

Thời điểm năm 2022, cựu Giám đốc sáng tạo Demna đã có một phát ngôn đầy thách thức trên tờ WWD rằng ông không thể bỏ lỡ cơ hội tạo ra một chiếc túi rác xa xỉ: "Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội tạo ra chiếc túi rác đắt nhất thế giới, vì ai mà không yêu một vụ bê bối thời trang cơ chứ?". Chính tư duy thời trang scandal này của họ đã biến mọi món đồ bình dân, nếu đủ dị biệt, đều bị mặc định là ý tưởng táo bạo của Balenciaga.

Dù sự kiện của Trương Tịnh Nghi đã trôi qua được vài tuần nhưng giờ đây trên mạng xã hội, các nhà sáng tạo nội dung vẫn đang đua nhau thả những nội dung châm chọc Balenciaga một cách dễ dàng chỉ bằng một chiếc túi nilon có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Các công cụ AI tân tiến được huy động để sáng tạo những khung hình chế, biến chiếc túi nilon thành bộ váy dạ hội lộng lẫy được trình diễn bởi Angelina Jolie, Sydney Sweeney hay Kim Kardashian ngay trên sàn diễn của Balenciaga, bên cạnh là những xấp dollar vương vãi nhằm ám chỉ khả năng "cá kiếm" khủng khiếp của hãng từ những chiêu trò marketing dưới mác thời trang cao cấp.

Giới bán hàng xa xỉ cũng nhân dịp này để tạo ra những content triệu view khi kết hợp một chiếc khăn Hermès sang chảnh làm quai đeo cho chiếc túi nilon vàng bình dân. Bên cạnh đó, rất nhiều người dùng cũng hào hứng lên đồ thật lộng lẫy chỉ để chụp ảnh check-in cùng một chiếc túi nilon mua ở tiệm tạp hóa, tạo nên một trào lưu hài hước chưa từng có.

Trong thời đại kỹ thuật số, nơi sự chú ý chính là thước đo của tên tuổi, Balenciaga một lần nữa chứng minh họ là bậc thầy của nghệ thuật "ngồi mát ăn bát vàng". Dù bị chế giễu là gã hề hay mang tiếng xấu là tội đồ của thời trang, nhà mốt này thực tế lại đang sở hữu một chiến dịch marketing toàn cầu hoàn toàn miễn phí.

Mỗi bài đăng mỉa mai, mỗi bức ảnh AI hay mỗi trào lưu bắt chước đều vô tình giúp cái tên Balenciaga phủ sóng khắp nơi. Khi người dùng mải mê chứng tỏ mình đủ giàu và đủ hài hước để tham gia vào "trò đùa xa xỉ", họ cũng chính là những kênh quảng bá hiệu quả nhất giúp thương hiệu duy trì sức hút mà không cần tiêu tốn hàng triệu đô la cho quảng cáo truyền thống.