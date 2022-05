Ai có 5 thói quen này khi ăn sáng thì cả đời không lo mỡ nội tạng, giảm rủi ro tối đa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, thậm chí là ung thư

Cố gắng lên kế hoạch cho bữa sáng hoàn hảo là chuyện nói dễ hơn làm. Đặc biệt khi bạn muốn đốt cháy chất béo. Theo Johns Hopkins Medicine, những người ăn kiêng, nhất là dân văn phòng, nên cố gắng nhắm đến mục tiêu giảm mỡ nội tạng.

Đây là dạng chất béo tích tụ quanh khoang bụng, có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư. Trong khi dân công sở có lối sống ít vận động, hay đi ăn uống họp hành, uống nhiều bia rượu... thì nguy cơ này càng cao.

Ăn quá nhiều chất béo bão hòa có thể dẫn đến tăng mỡ nội tạng. Chế độ ăn uống và tập thể dục đều giúp giảm loại bỏ chất béo tích tụ nhiều ở vùng bụng này. Khi nói đến bữa sáng tốt nhất, bạn có thể tự hỏi có nên ăn sáng bằng sinh tố, ăn sáng thật thịnh soạn hay tìm sự cân bằng giữa các bữa ăn...

Giới chuyên gia đã tìm hiểu và kết luận, ai có 5 thói quen sau ngày vào bữa ăn sáng thì cực kỳ ít bị mỡ nội tạng làm phiền. Đồng nghĩa việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch...

Dù bạn là ai, đặc biệt là dân công sở nếu có 5 thói quen này khi ăn sáng thì cả đời không lo mỡ nội tạng

1. Bắt đầu ăn sáng bằng việc uống nước

Bạn có thể đã nghe nói rằng một cốc nước lọc vào buổi sáng giúp khởi động quá trình trao đổi chất trong ngày. Nhưng bạn có thể không biết đây còn là loại nước đơn giản giúp bạn đốt cháy mỡ nội tạng vào buổi sáng.

TS Blanca Garcia (chuyên gia dinh dưỡng RDN của HealthCanal) cho biết, thói quen ăn sáng này là một cách tốt nhất để bắt đầu những thói quen lành mạnh trong ngày. Việc chọn uống nước trước hết cho phép cơ thể bạn bù nước sau nhiều giờ nhịn ăn. Nó cũng giúp bạn có nước trong dạ dày để chuẩn bị nhào thức ăn.

2. Bữa ăn sáng có nhiều chất xơ

Chọn bữa ăn sáng có nhiều chất xơ giúp giảm lượng đường và chất béo được hấp thụ. Chúng cũng là nguyên nhân khiến mỡ nội tạng tích tụ ở vùng bụng.

Thực phẩm giàu chất xơ có thể được tìm thấy trong rau và ngũ cốc nguyên hạt với hơn 5g chất xơ trong mỗi khẩu phần. Khi ăn sáng, hãy thêm rau vào bữa ăn của bạn để cơ thể khỏe mạnh hơn.

3. Ăn bột yến mạch

Bột yến mạch đã đứng trước thử thách của thời gian như một món ăn chủ yếu cho bữa sáng. Và hóa ra, lựa chọn ăn sáng này có thể giúp bạn đốt cháy rất nhiều chất béo trong thời gian dài.

Theo TS Trista Best (chuyên gia dinh dưỡng tại Balance One Supplements), chọn một bữa sáng nguyên hạt và đầy đủ protein có thể giúp giảm chất béo bằng cách giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn.

Điều này ngăn chặn việc ăn quá nhiều trong suốt buổi sáng và mang đến cho bạn một bữa sáng giàu chất dinh dưỡng hơn là một bữa sáng nhiều calo.

Bột yến mạch là một bữa ăn sáng tuyệt vời để thay thế bánh ngọt ăn sáng chứa nhiều carbohydrate tinh chế. Đây là nguồn ngũ cốc nguyên hạt tuyệt vời và chứa nhiều chất xơ cũng như chất dinh dưỡng giúp chúng trở thành một bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Tuy nhiên, nhiều lợi ích của chúng thường bị phủ nhận khi có quá nhiều đường và lớp phủ dày đặc calo. Do đó, muốn giảm mỡ nội tạng, bạn nên dùng một số lớp phủ lành mạnh như các loại hạt, quế, quả việt quất, dâu tây và chuối. Yến mạch mặn có thể thêm cà chua, trứng, nấm và rau bina.

4. Thay thế các món ăn sáng có lớp phủ kém lành mạnh bằng các lựa chọn lành mạnh hơn

Để ý đến các lớp phủ cụ thể trong món ăn sáng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng mỡ nội tạng mà bạn đốt cháy.

Xi-rô phong, đường nâu, trái cây sấy khô và sô cô la là những chất phủ có thể tạo nên một bữa ăn không lành mạnh. Tốt nhất là trao đổi các thành phần này bằng những thành phần khác giàu dinh dưỡng hơn.

5. Tránh thức ăn sáng chế biến sẵn

Bạn có thể cảm thấy hấp dẫn khi hâm nóng bánh kếp nướng bằng lò vi sóng hoặc xúc xích ăn sáng. Tuy nhiên, những món này không thể giúp bạn đốt cháy chất béo nội tạng vào buổi sáng.

TS Julia Glanz (làm việc tại living.fit), rất nhiều người có xu hướng ăn thức ăn nhanh hoặc đồ ăn tiện lợi vào bữa sáng. Hãy phá bỏ thói quen đó và cố gắng chuẩn bị cho mình một bữa sáng lành mạnh. Bạn có thể chọn những món ăn nhanh như trái cây và sữa chua, yến mạch với protein nạc hoặc làm sinh tố.

Đảm bảo ăn các loại thực phẩm nguyên chất, tránh càng nhiều đường và chất béo càng tốt để loại bỏ mỡ nội tạng.

Tiết lộ 6 thực phẩm hút sạch mỡ nội tạng dân công sở nên thêm thường xuyên vào chế độ ăn hàng ngày

1. Thì là

Theo Healthline , sử dụng lâu dài, liên tục thì là có thể giúp giảm tích tụ chất béo trong cơ thể bằng cách điều chỉnh insulin vì khi các tế bào hấp thụ quá nhiều glucose, cơ thể sẽ chuyển hóa nó thành chất béo. Lượng insulin thích hợp có thể giảm thiểu sự xuất hiện của mỡ nội tạng.

2. Bột quả chuối xanh

Bột chuối xanh có thể được thêm vào sinh tố bổ dưỡng hoặc bát bột yến mạch, hoặc thậm chí trộn với cà phê của bạn đều cho những món ăn hấp dẫn, lại có thể đánh bay mỡ nội tạng.

3. Đậu Lupini

Đậu lupini là loại thực phẩm chứa ít carbohydrate, chất xơ prebiotic cao và có hàm lượng protein cao không làm tăng lượng đường trong máu. Do đó hỗ trợ giảm tích trữ chất béo và ngăn ngừa tăng cân xung quanh vòng eo.

4. Thực phẩm lên men

Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa sự gia tăng vi khuẩn có lợi trong đường ruột với việc giảm khối lượng mỡ nội tạng.

Kết hợp thực phẩm lên men bao gồm sữa chua, kefir, kim chi và dưa cải bắp có thể có tác động tích cực đến tiêu hóa, giúp cân nặng và vòng bụng được kiểm soát hiệu quả.

5. Cá béo

Thêm một số loại cá giàu omega-3 vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn loại bỏ chất béo nội tạng nguy hiểm. Cá béo, chẳng hạn như cá hồi và cá mòi, rất giàu vitamin D và omega-3.

6. Rau xanh lá đậm

Các loại rau có lá màu sẫm như rau cải thìa, rau bina và cải xoăn là nguồn cung cấp canxi dồi dào.

Đây là một loại khoáng chất đã được chứng minh là có tác dụng điều hòa các hormone lưu trữ chất béo và có liên quan đến việc giảm mỡ nội tạng ở những người thừa cân và béo phì.

https://afamily.vn/ai-co-5-thoi-quen-nay-khi-an-sang-thi-ca-doi-khong-lo-mo-noi-tang-giam-rui-ro-toi-da-nguy-co-mac-benh-tieu-duong-tim-mach-tham-chi-la-ung-thu-20220502063744375.chn