99 tài khoản TikTok nguy hiểm, không nên theo dõi tránh mang họa vào thân

Nhóm nghiên cứu bảo mật Guardio mới đây đã phát đi cảnh báo về một loạt tài khoản TikTok nguy hiểm đang lợi dụng lòng tốt của người dùng để trục lợi. Theo báo cáo, nền tảng video ngắn này đang trở thành “điểm nóng” cho các chiêu trò lừa đảo tinh vi núp bóng hoạt động từ thiện.
Guardio cho biết đã phát hiện ít nhất 99 tài khoản TikTok đăng tải các video cảm động về động vật bị bỏ rơi, trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc người già neo đơn. Những video này thường kèm theo các lời kêu gọi như: “Hãy dừng lại 9 giây để ủng hộ” hoặc “Nhấn vào liên kết để quyên góp, mua hàng giúp đỡ”.
Các sản phẩm được rao bán nghe qua rất dễ thương như dép bò sữa, đèn hình thú cưng, móc khóa đáng yêu, nhằm đánh vào cảm xúc người xem. Nhiều video trong số này thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt thích, khiến người dùng dễ tin rằng đó là hoạt động thiện nguyện thật sự.
Tuy nhiên, kết quả điều tra của Guardio cho thấy phần lớn hình ảnh và nội dung trong các video này đều là giả mạo - bị đánh cắp từ mạng xã hội khác hoặc tạo bằng công nghệ AI, deepfake.
Toàn bộ số tiền quyên góp không đến được tay người cần giúp đỡ, còn các sản phẩm được giao cho người mua rẻ tiền, kém chất lượng và khác xa với quảng cáo. Đáng lo ngại hơn, nhiều tài khoản mới vẫn tiếp tục được tạo ra mỗi ngày, lan truyền nhanh chóng nhờ lượt chia sẻ, thích và theo dõi từ chính người dùng vô tình tiếp tay cho kẻ xấu.
Guardio khuyến cáo người dùng tuyệt đối không nhấp vào liên kết trong các video hoặc phần mô tả, không mua hàng, không quyên góp, và không cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản đáng ngờ.
“Chỉ một cú nhấp chuột cũng có thể khiến người dùng trở thành nạn nhân của mã độc hoặc mất tiền vào tay kẻ lừa đảo,” báo cáo của Guardio nhấn mạnh.
Ngoài ra, người dùng được khuyến nghị nên kiểm chứng thông tin trước khi quyên góp thông qua các tổ chức, quỹ từ thiện hoặc địa chỉ uy tín, tránh để lòng tốt của mình trở thành công cụ cho kẻ gian lợi dụng.
Guardio cho biết danh sách 99 tài khoản TikTok bị cảnh báo là nguy hiểm đã được tổng hợp và gửi đến TikTok để xử lý. Người dùng nên chủ động kiểm tra, tránh theo dõi hoặc tương tác với những tài khoản này để đảm bảo an toàn.
Danh sách 99 tài khoản này bao gồm:
1. @cozymoos
2. @injesusname7777
3. @customlovebricks
4. @milkstep5
5. @skybuddy.eu
6. @pup.glow
7. @pawsabilities.store
8. @thethronelight
9. @meow_slipp
10. @wonderglowlamp
11. @tommys.slippers
12. @happypowcollection1
13. @carl.rescue
14. @maybleandclyde
15. @robersfarm7
16. @saddleslips
17. @elbert.cat.slippers
18. @cele.whispers
19. @mooberryslips
20. @whisker.loafers
21. @whiskerloafers
22. @potterbirkins
23. @cappyslippers
24. @cuddlecowslippers
25. @@purrpawshub
26. @moo.slippies
27. @myfluffislippers
28. @myfluffislippers
29. @purrslippers
30. @Catslides
31. @catslidess
32. @plushpuff_
33. @faith.rugs
34. @faithrugs
35. @fluffislippersshop
36. @kittenkickss
37. @eternalembracelove
38. @pawzyco
39. @mooluxe_slippers
40. @fuzzyflips
41. @theholyblankets42. @cow.slidesss
43. @themooluxe
44. @davidsslippershop
45. @davidsslippersco
46. @fluffislippers2
47. @catslides2
48. @catslidesus
49. @plushypods
50. @kittykicksofficial
51. @flappybirdtoy
52. @flappyybirdyy
53. @holy.blanks
54. @pawpawslippers
55. @moozy.slippers1
56. @meowpaws_1
57. @mymeowslides
58. @pawsywawsi
59. @meowandvibes
60. @mypuppy.slippers
61. @moo.slippers5
62. @sheep.slippies
63. @cowslideslips
64. @ellyslides
65. @purrfits_
66. @milkstep4
67. @shopdachslides
68. @purr_pads
69. @lamb.slides
70. @moo_slips
71. @whisker.loafers.us
72. @meowwings_go
73. @shleepersco
74. @sausage.slides
75. @pawmadeslippers
76. @moozyslipper
77. @zacapyslides
78. @pugfooty
79. @mymeowslides
80. @moozy.slippers
81. @doggydwellers
82. @fluffypaws327
83. @cuddlecowslipper
84. @moozies2
85. @swiftyslips86. @pandaslips.co
87. @daniel.williams104
88. @themoooves_
89. @farmslippers_official
90. @mooluxe_slippers8
91. @cloudclaws.shop
92. @littledaisyslips
93. @stitch_timeofmygrandpa
94. @snugpaws.co
95. @papamooslippers
96. @snuggslipsrescue
97. @capybarakicks
98. @fuzzy.foundatio
99. @shoppetwear
Tham khảo: Guardio