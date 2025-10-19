99 tài khoản TikTok nguy hiểm, không nên theo dõi tránh mang họa vào thân

Nhóm nghiên cứu bảo mật Guardio mới đây đã phát đi cảnh báo về một loạt tài khoản TikTok nguy hiểm đang lợi dụng lòng tốt của người dùng để trục lợi. Theo báo cáo, nền tảng video ngắn này đang trở thành “điểm nóng” cho các chiêu trò lừa đảo tinh vi núp bóng hoạt động từ thiện.

Guardio cho biết đã phát hiện ít nhất 99 tài khoản TikTok đăng tải các video cảm động về động vật bị bỏ rơi, trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc người già neo đơn. Những video này thường kèm theo các lời kêu gọi như: “Hãy dừng lại 9 giây để ủng hộ” hoặc “Nhấn vào liên kết để quyên góp, mua hàng giúp đỡ”.

Các tài khoản TikTok nguy hiểm lợi dụng lòng tin của người dùng. (Ảnh: Guardio)

Các sản phẩm được rao bán nghe qua rất dễ thương như dép bò sữa, đèn hình thú cưng, móc khóa đáng yêu, nhằm đánh vào cảm xúc người xem. Nhiều video trong số này thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt thích, khiến người dùng dễ tin rằng đó là hoạt động thiện nguyện thật sự.

Tuy nhiên, kết quả điều tra của Guardio cho thấy phần lớn hình ảnh và nội dung trong các video này đều là giả mạo - bị đánh cắp từ mạng xã hội khác hoặc tạo bằng công nghệ AI, deepfake.

Toàn bộ số tiền quyên góp không đến được tay người cần giúp đỡ, còn các sản phẩm được giao cho người mua rẻ tiền, kém chất lượng và khác xa với quảng cáo. Đáng lo ngại hơn, nhiều tài khoản mới vẫn tiếp tục được tạo ra mỗi ngày, lan truyền nhanh chóng nhờ lượt chia sẻ, thích và theo dõi từ chính người dùng vô tình tiếp tay cho kẻ xấu.

Guardio khuyến cáo người dùng tuyệt đối không nhấp vào liên kết trong các video hoặc phần mô tả, không mua hàng, không quyên góp, và không cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản đáng ngờ.

“Chỉ một cú nhấp chuột cũng có thể khiến người dùng trở thành nạn nhân của mã độc hoặc mất tiền vào tay kẻ lừa đảo,” báo cáo của Guardio nhấn mạnh.

Ngoài ra, người dùng được khuyến nghị nên kiểm chứng thông tin trước khi quyên góp thông qua các tổ chức, quỹ từ thiện hoặc địa chỉ uy tín, tránh để lòng tốt của mình trở thành công cụ cho kẻ gian lợi dụng.

Guardio cho biết danh sách 99 tài khoản TikTok bị cảnh báo là nguy hiểm đã được tổng hợp và gửi đến TikTok để xử lý. Người dùng nên chủ động kiểm tra, tránh theo dõi hoặc tương tác với những tài khoản này để đảm bảo an toàn.

Danh sách 99 tài khoản này bao gồm:

1. @cozymoos

2. @injesusname7777

3. @customlovebricks

4. @milkstep5

5. @skybuddy.eu

6. @pup.glow

7. @pawsabilities.store

8. @thethronelight

9. @meow_slipp

10. @wonderglowlamp

11. @tommys.slippers

12. @happypowcollection1

13. @carl.rescue

14. @maybleandclyde

15. @robersfarm7

16. @saddleslips

17. @elbert.cat.slippers

18. @cele.whispers

19. @mooberryslips

20. @whisker.loafers

21. @whiskerloafers

22. @potterbirkins

23. @cappyslippers

24. @cuddlecowslippers

25. @@purrpawshub

26. @moo.slippies

27. @myfluffislippers

28. @myfluffislippers

29. @purrslippers

30. @Catslides

31. @catslidess

32. @plushpuff_

33. @faith.rugs

34. @faithrugs

35. @fluffislippersshop

36. @kittenkickss

37. @eternalembracelove

38. @pawzyco

39. @mooluxe_slippers

40. @fuzzyflips

41. @theholyblankets42. @cow.slidesss

43. @themooluxe

44. @davidsslippershop

45. @davidsslippersco

46. @fluffislippers2

47. @catslides2

48. @catslidesus

49. @plushypods

50. @kittykicksofficial

51. @flappybirdtoy

52. @flappyybirdyy

53. @holy.blanks

54. @pawpawslippers

55. @moozy.slippers1

56. @meowpaws_1

57. @mymeowslides

58. @pawsywawsi

59. @meowandvibes

60. @mypuppy.slippers

61. @moo.slippers5

62. @sheep.slippies

63. @cowslideslips

64. @ellyslides

65. @purrfits_

66. @milkstep4

67. @shopdachslides

68. @purr_pads

69. @lamb.slides

70. @moo_slips

71. @whisker.loafers.us

72. @meowwings_go

73. @shleepersco

74. @sausage.slides

75. @pawmadeslippers

76. @moozyslipper

77. @zacapyslides

78. @pugfooty

79. @mymeowslides

80. @moozy.slippers

81. @doggydwellers

82. @fluffypaws327

83. @cuddlecowslipper

84. @moozies2

85. @swiftyslips86. @pandaslips.co

87. @daniel.williams104

88. @themoooves_

89. @farmslippers_official

90. @mooluxe_slippers8

91. @cloudclaws.shop

92. @littledaisyslips

93. @stitch_timeofmygrandpa

94. @snugpaws.co

95. @papamooslippers

96. @snuggslipsrescue

97. @capybarakicks

98. @fuzzy.foundatio

99. @shoppetwear

