1 căn hộ 500m2 lắp chi chít gần 30 cục nóng điều hòa, hàng xóm theo dõi lập tức phát hiện "bất thường", vội báo cảnh sát

Tại một khu chung cư cao cấp ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), cư dân đang sống trong cảnh lo ngại khi phát hiện một căn hộ rộng 500m² bị chia nhỏ thành hàng chục phòng riêng, với 26 cục nóng điều hòa treo dày đặc bên ngoài tường. Hình ảnh này khiến nhiều người giật mình, bởi ngoài cảm giác ngột ngạt, nó còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, chập điện và quá tải hệ thống.

Hàng xóm phát hiện dấu hiệu “khác thường”

Bà Long, sống tại tầng 6 của tòa nhà, kể rằng gần đây bà nghe tiếng khoan cắt, đục phá liên tục từ căn hộ tầng 7. Khi nhìn ra ban công, bà hốt hoảng nhận ra cả mảng tường ngoài trời bị phủ kín bằng các dàn nóng điều hòa.

“Ban đầu tôi nghĩ họ đang lắp hệ thống làm mát trung tâm, nhưng nhìn kỹ thì có đến gần 30 cục nóng xếp tầng tầng lớp lớp. Chúng tôi ai cũng lo sợ, bởi nếu cùng bật một lúc thì điện chịu sao nổi?”, bà nói.

Theo thiết kế ban đầu, mỗi căn hộ kiểu này gồm hai tầng, diện tích khoảng 500m², chia thành 5 phòng ngủ, 2 phòng khách và vài phòng chức năng. Thế nhưng, căn hộ của gia đình ông Vương lại đang được ngăn nhỏ thành hơn 20 phòng riêng.

“Họ nói để người nhà ở nhưng cải tạo trông chẳng khác gì nhà trọ mini. Chúng tôi lo nhất là hệ thống điện, nước, gas, vì nếu rò rỉ hoặc quá tải thì nguy cơ cháy nổ là rất cao,” bà Long bức xúc nói thêm.

Chủ nhà khẳng định “không kinh doanh” khi bị kiểm tra

Theo Sohu đưa tin, sáng 16/10, khi có người đến xác nhận, căn hộ tầng 7 quả thật đang trong giai đoạn hoàn thiện cải tạo, nhiều công nhân đang thi công nội thất.

Chủ nhà họ Vương cho biết việc chia nhỏ không nhằm mục đích kinh doanh mà để “tiện sinh hoạt cho đại gia đình”.

“Mục đích của tôi là để mọi người trong nhà có không gian riêng. Nhà rộng, nếu dùng điều hòa trung tâm thì lãng phí, nên tôi chọn lắp điều hòa rời từng phòng để bật khi cần,” ông giải thích.

Ông Vương khẳng định không thay đổi kết cấu chịu lực hay hệ thống ống nước, chỉ chia không gian bằng tường nhẹ. Tuy nhiên, việc lắp tới 26 cục nóng điều hòa trên cùng một mặt tường đã khiến ban quản lý tòa nhà phải vào cuộc.

Sau khi nhận phản ánh, Cục Nhà ở và Cải tạo đô thị khu kinh tế Vũ Hán đã cử đoàn kiểm tra đến hiện trường, yêu cầu chủ hộ thuê đơn vị giám định độc lập để đánh giá mức độ an toàn. Đại diện ban quản lý khu dân cư cho biết, ông Vương có đầy đủ giấy tờ sở hữu và đang trong giai đoạn thi công nên cơ quan chức năng chỉ có thể giám sát chặt chẽ tiến độ và quy trình đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, nhiều cư dân vẫn tỏ ra lo lắng. “Nếu 20 phòng đó đều bật điều hòa, đun nấu, dùng bình nóng lạnh cùng lúc, hệ thống điện tổng sẽ bị quá tải. Lỡ cháy nổ thì ai chịu trách nhiệm đây?”, một cư dân không khỏi bày tỏ.

Hệ thống điện trong các tòa chung cư cao tầng chỉ được thiết kế dựa trên công suất tiêu thụ ước tính trung bình. Khi số lượng thiết bị tăng đột biến, đặc biệt là máy điều hòa có công suất lớn hoặc số lượng quá nhiều, mạch điện dễ bị quá tải, dẫn đến nguy cơ chập cháy hoặc phát nổ.

Ngoài ra, việc treo dày cục nóng điều hòa ở mặt ngoài tường cũng khiến nhiệt lượng tích tụ, làm giảm tuổi thọ thiết bị và tăng rủi ro cháy lan theo dây điện.

Trong những tòa nhà hàng chục tầng, một quyết định sửa chữa tùy tiện không chỉ là chuyện riêng của một hộ gia đình. Nó có thể trở thành nguy cơ ảnh hưởng đến rất nhiều hàng xóm xung quanh.

Các chuyên gia địa phương cảnh báo, việc cải tạo trong chung cư cao tầng cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về xây dựng cũng như có các biện pháp đo lường, đảm bảo an toàn chung. Nếu tự ý cải tạo và biến thành “phòng trọ mini” để cho thuê, khi sự cố xảy ra, việc cứu hộ cũng gặp khó vì hệ thống phòng cháy ban đầu không được tính toán cho mô hình “dày đặc” như vậy.

(Theo Sohu)﻿