Lần đầu xuất hiện ngoài đời xe tự lái hoàn toàn đầu tiên trên thế giới do VinFast sản xuất

Tại triển lãm công nghệ GITEX Global 2025 vừa diễn ở Dubai hôm 13-17/10, mẫu xe điện tự lái phổ thông đầu tiên trên thế giới - Tensor Robocar - đã chính thức được trưng bày. Đây được cho là lần đầu tiên mẫu xe này xuất hiện thực tế nên đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Được biết, mẫu xe Robocar này do Tensor phát triển và được sản xuất tại nhà máy VinFast Hải Phòng; một số nguồn tin cho biết VinFast sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ công đoạn sản xuất xe, từ dập, hàn, sơn đến lắp ráp.

Tensor Robocar được giới thiệu với nhiều tính năng tiên tiến, tiêu biểu trong đó là số lượng lớn cảm biến lớn phục vụ hệ thống tự lái. Thông tin được công bố cho biết Tensor Robocar trang bị tới hơn 100 cảm biến , trong đó bao gồm 37 camera, 5 cảm biến LiDAR, 11 radar.

Những cảm biến này giúp xe nhận biết môi trường xung quanh, đo khoảng cách, phát hiện chướng ngại vật, người đi bộ, phương tiện khác, vạch làn và biển báo.

Hơn nữa, hệ thống tự lái của Robocar sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng mô hình nền tảng “Tensor Foundation Model” – kết hợp giữa hệ thống mô phỏng bắt chước xử lý đa tình huống thời gian thực và hệ thống thị giác-ngôn ngữ (vision-language) dựa trên cấu trúc Transformer nhằm diễn giải các trường hợp biên và môi trường phức tạp.

Bên cạnh đó, Robocar còn được thiết kế để hoạt động độc lập hơn các giải pháp hiện có, trong đó dữ liệu được xử lý ngay trên xe, giúp đảm bảo quyền riêng tư thay vì truyền toàn bộ lên đám mây.

Tensor Robocar là mẫu xe cá nhân tự lái hoàn toàn đầu tiên trên thế giới.

Trên thực tế, Tensor Robocar được phát triển với định hướng là một mẫu xe thương mại (bán rộng rãi cho toàn bộ người tiêu dùng), khác với mô hình xe robotaxi như đang được một số đơn vị triển khai.

Theo phân cấp của Society of Automotive Engineers (SAE), các cấp độ tự lái được chia từ 0 đến 5. Cấp độ 4 là khi xe có thể tự vận hành mà người lái không cần tham gia trong nhiều tình huống — vô lăng, bàn đạp có thể thu lại khi kích hoạt.

Trong khi đó các hệ thống hiện tại như những gì trên mẫu xe của Tesla được xem là cấp độ 2 hoặc 2+, tức là người lái vẫn cần giám sát và có thể phải can thiệp.

Do đó, việc Robocar được định vị là xe cấp độ 4 hướng đến người dùng cá nhân – chứ không chỉ dùng cho dịch vụ taxi tự hành hoặc nghiên cứu thử nghiệm — là lý do xe được gọi là “đầu tiên trên thế giới” trong phân khúc này.