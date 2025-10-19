Thêm 1 thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ, việc nhận hàng và thanh toán đã trở thành thói quen hàng ngày. Lợi dụng điều này, các đối tượng lừa đảo đã dựng lên một kịch bản tinh vi.

Theo báo Nhân Dân, thủ đoạn này có thể tóm tắt như sau: Vài ngày sau khi bạn nhận hàng và thanh toán thành công, kẻ lừa đảo sẽ gọi điện, tự xưng là shipper đã giao hàng hôm trước. Với lý do như “lỗi cập nhật hệ thống” hay “công ty chưa nhận được xác nhận thanh toán”, chúng sẽ yêu cầu bạn chuyển khoản lại một số tiền rất nhỏ, thường chỉ từ 5.000 đến 50.000 đồng.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa (phường Ba Đình, Hà Nội) là một trong những nạn nhân. Anh chia sẻ: “Sau khi tôi nhận hàng vài ngày, có người gọi điện tự xưng là người giao hàng hôm đó, nói rằng do lỗi kỹ thuật nên đơn hàng của tôi chưa được cập nhật. Anh ta nài nỉ tôi chuyển lại 20.000 đồng để anh ta không bị trừ lương. Thấy tội nghiệp và số tiền cũng nhỏ, lại đang giờ nghỉ trưa nên tôi chuyển luôn”. Chỉ sau đó, anh Nghĩa mới nhận ra mình đã bị lừa, bởi không có đơn vị vận chuyển nào lại có quy trình vô lý như vậy.

Sự nguy hiểm của chiêu lừa này nằm ở chỗ kẻ gian nắm được rất nhiều thông tin chính xác của nạn nhân, từ tên, số điện thoại, cho đến chi tiết món hàng và cả thời gian giao nhận. Điều này khiến người nghe dễ dàng tin rằng đây chính là nhân viên giao hàng thật.

Với số tiền yêu cầu rất nhỏ, hầu hết mọi người đều có tâm lý “chuyển cho xong chuyện”, không suy nghĩ nhiều và dễ dàng làm theo yêu cầu của kẻ lừa đảo.

Làm gì để không trở thành nạn nhân?

Để bảo vệ bản thân trước thủ đoạn này, người dân cần nâng cao cảnh giác, ngay cả với những yêu cầu tưởng chừng vô hại nhất.

- Tuyệt đối không chuyển khoản: Không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào cho cá nhân tự xưng là shipper gọi điện yêu cầu thanh toán lại sau khi đơn hàng đã hoàn tất.

- Xác minh thông tin: Nếu nhận được cuộc gọi đáng ngờ, hãy kết thúc cuộc gọi và liên hệ trực tiếp với tổng đài chăm sóc khách hàng của đơn vị vận chuyển hoặc sàn thương mại điện tử nơi bạn đặt hàng để xác minh.

- Chỉ giao dịch qua kênh chính thức: Mọi vấn đề liên quan đến thanh toán, hoàn tiền đều phải được xử lý thông qua các kênh chính thức của công ty, không làm việc riêng với bất kỳ cá nhân nào.

- Báo cáo cho cơ quan chức năng: Dù số tiền bị lừa là nhỏ, người dân cũng nên trình báo sự việc để giúp cơ quan công an thu thập thông tin và kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo này lan rộng.

Về phía các đơn vị giao hàng, cần có thông báo và khuyến cáo rộng rãi đến khách hàng, khẳng định không có chính sách gọi điện thu lại tiền sau khi giao dịch đã thành công để người dùng nắm rõ và phòng tránh.