Thông tin mới nhất về điện thoại gập ba sắp ra mắt của Samsung

Từ vị thế tiên phong với dòng Galaxy Z Fold và Z Flip, Samsung được cho là đang phát triển một "quái vật" công nghệ thực sự. Theo Tom's Guide và Phone Arena, Galaxy Z TriFold không chỉ là một bản nâng cấp, mà là một bước nhảy vọt về thiết kế, hiệu năng và sự linh hoạt. Dưới đây là 7 tin đồn hấp dẫn nhất đang xoay quanh mẫu smartphone được mong chờ này.

1. Thiết kế gập ba đột phá: Hai bản lề, ba màn hình linh hoạt

Nếu Galaxy Z Flip gập dọc như hộp phấn và Z Fold gập ngang như một cuốn sách, thì Z TriFold sẽ nâng tầm cuộc chơi với hai bản lề và ba tấm nền màn hình. Thiết kế này cho phép thiết bị có thể gập lại hai lần, tương tự mẫu Huawei Mate XT Ultimate Design.

Cấu trúc độc đáo này mở ra vô số kịch bản sử dụng: từ một chiếc điện thoại nhỏ gọn, một tablet mini, cho đến một cỗ máy đa nhiệm với nhiều màn hình hoạt động cùng lúc. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các kích thước màn hình khác nhau để phù hợp với mọi nhu cầu từ công việc đến giải trí.

2. Màn hình "khổng lồ" 10 inch: Trải nghiệm gần như laptop mini

Galaxy Z Fold 7 hiện tại có màn hình 8 inch khi mở ra, lớn hơn điện thoại nhưng vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn một chiếc máy tính bảng. Theo tin đồn, Galaxy Z TriFold sẽ sở hữu màn hình lên tới 10 inch, tương đương kích thước của một chiếc iPad tiêu chuẩn.

Đặc biệt, tỷ lệ màn hình được cho là 16:9, lý tưởng cho việc xem video và đa nhiệm, thay vì tỷ lệ 4.2:3 trên Z Fold 7. Với không gian hiển thị rộng lớn này, Z TriFold sẽ trở thành một công cụ sáng tạo và làm việc di động hoàn hảo, từ chỉnh sửa văn bản, ghi chú đến dựng video.

3. Tạm thời chưa hỗ trợ bút S Pen

Nhiều người kỳ vọng một thiết bị màn hình lớn như TriFold sẽ đi kèm bút S Pen. Tuy nhiên, một nguồn tin uy tín cho biết thế hệ đầu tiên của Z TriFold sẽ không tương thích với bút cảm ứng.

Đây có thể là một điểm trừ nhỏ, nhưng không quá bất ngờ khi Samsung cũng đã loại bỏ hỗ trợ S Pen trên Z Fold 7. Tin tốt là hãng đã xác nhận đang nghiên cứu công nghệ bút chuyên dụng cho màn hình gập, vì vậy tính năng này rất có thể sẽ xuất hiện trên các thế hệ TriFold trong tương lai.

4. Ba viên pin riêng biệt: Dung lượng vượt ngưỡng 5.000mAh

Thời lượng pin luôn là thách thức lớn đối với điện thoại gập. Để giải quyết vấn đề này, một bằng sáng chế rò rỉ cho thấy Samsung sẽ trang bị cho Z TriFold hệ thống pin gồm ba phần riêng biệt, đặt trong từng mô-đun gập.

Nếu Z Fold 7 có pin 4.400mAh, thì thiết kế mới này có thể giúp Z TriFold đạt dung lượng ấn tượng từ 5.000 đến 5.600mAh. Đây sẽ là một nâng cấp đáng kể, đảm bảo thiết bị có thể hoạt động bền bỉ suốt cả ngày dài.

5. Hệ thống camera "khủng" không thua kém dòng Ultra

Dù dòng Fold chưa bao giờ được định vị là "vua nhiếp ảnh", Z TriFold có thể sẽ thay đổi điều đó. Tin đồn cho rằng thiết bị sẽ sở hữu hệ thống camera đỉnh cao, ít nhất là ngang bằng với Galaxy S25 Ultra, bao gồm:

Cảm biến chính: 200MP Ống kính siêu rộng: 12MP Ống kính tele: 10MP (zoom 3x) hoặc nâng cấp lên 50MP (zoom 5x)

Nếu trở thành sự thật, Z TriFold sẽ là smartphone gập có khả năng nhiếp ảnh mạnh mẽ nhất trên thị trường.

6. Hiệu năng "quái vật" với Snapdragon 8 Elite và 16GB RAM

Để cung cấp sức mạnh cho một cỗ máy đa nhiệm thực thụ, Z TriFold được kỳ vọng sẽ trang bị cấu hình phần cứng hàng đầu. Con chip được lựa chọn có thể là Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy – phiên bản ép xung đặc biệt dành cho Samsung.

Cấu hình dự kiến bao gồm RAM tối thiểu 12GB và có thể lên tới 16GB, cùng bộ nhớ trong từ 256GB đến 1TB. Sức mạnh này đảm bảo máy có thể xử lý mượt mà mọi tác vụ nặng nhất, từ chạy đa cửa sổ, ứng dụng văn phòng đến chơi game đồ họa cao.

7. Mức giá "trên trời": Dành cho người dùng tiên phong

Một điều gần như chắc chắn: Galaxy Z TriFold sẽ có giá không hề rẻ. Với việc Galaxy Z Fold 7 đã có giá khởi điểm 1.999 USD, các chuyên gia dự đoán Z TriFold sẽ có giá bán từ 2.299 USD và có thể chạm mốc 3.000 – 3.500 USD.

Ban đầu, có tin đồn máy sẽ được phát hành giới hạn, nhưng các thông tin gần đây cho thấy Samsung có thể sẽ mở bán toàn cầu. Dù vậy, ở thế hệ đầu tiên, Z TriFold vẫn sẽ là một sản phẩm xa xỉ, hướng đến những người đam mê công nghệ và sẵn sàng chi trả để trải nghiệm tương lai.

Nếu những tin đồn này là chính xác, Galaxy Z TriFold sẽ là một tuyên ngôn đanh thép của Samsung, mở ra kỷ nguyên của những thiết bị lai linh hoạt, nơi ranh giới giữa điện thoại, máy tính bảng và laptop dần bị xóa nhòa.