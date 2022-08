8 loại rau quả bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời, tăng cường sản sinh collagen cực kỳ tốt trong mùa hè

Bôi kem chống nắng được nhiều chị em đánh giá là bước chăm sóc da không thể thiếu. Dù kem chống nắng có thể giúp cơ thể chúng ta tránh được phần nào các tổn thương gây ra bởi các tia cực tím (UV) nhưng nó không phải là tất cả các việc nên làm vào mùa hè.

Ngoài bôi kem chống nắng, chị em cũng nên cẩn thận che nắng bằng khẩu trang, áo chống nắng trong mùa hè. Ngoài ra, bạn cũng nên tăng cường 1 số loại rau quả vào thực đơn hàng ngày để làn da được bảo vệ tốt hơn.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Patricia Farris, bác sĩ da liễu và thành viên của Học viện Da liễu Hoa Kỳ cho biết: "Chắc chắn có những loại thực phẩm mà chúng ta ăn có thể tăng cường khả năng bảo vệ làn da của chúng ta khỏi ánh nắng mặt trời".

Vị chuyên gia cho hay, những thực phẩm bảo vệ bạn chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da thường chứa chất chống oxy hóa, cùng các hợp chất chống lão hóa. Đặc biệt là 8 loại rau quả sau đây:

1. Cà chua

Cà chua có chứa nhiều lycopene, đây là một sắc tố chống oxy hóa có thể đóng một vai trò trong việc bảo vệ da chống lại cháy nắng. Nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ một lượng nhỏ bột cà chua hàng ngày trong 10 tuần có nguy cơ bị cháy nắng thấp hơn.

Cà chua cũng chứa nhiều vitamin C - chỉ cần một cốc nước ép cà chua đã cung cấp tới 188,9% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Vitamin C là chất cần thiết để sản xuất collagen trong cơ thể.

Một nghiên cứu trên động vật cũng đã chỉ ra rằng các chất phytochemical trong cà chua làm giảm cháy nắng.

2. Rau bina

Rau bina rất giàu beta carotene, một loại carotenoid giúp giảm mẩn đỏ trên da khi tiếp xúc với tia UV. Rau bina cũng chứa nhiều lutein, một loại carotenoid giúp da khỏe mạnh hơn trước tác động của ánh nắng mặt trời.

3. Các loại quả có múi: Cam, bưởi

Ảnh minh họa

Cam, bưởi chứa nhiều vitamin C, giúp chống lại tác hại của các gốc tự do từ ánh nắng mặt trời có thể gây lão hóa da. Trong một nghiên cứu, lượng vitamin C hấp thụ cao hơn có liên quan đến việc giảm nếp nhăn và ít khô da hơn do kích thích sản xuất collagen trong cơ thể.

4. Bông cải xanh

Bông cải xanh là một nguồn cung cấp vitamin C và hợp chất chống nắng sulforaphane.

5. Lựu

Các chất chống oxy hóa trong lựu có thể giúp cơ thể chống lại các gốc tự do. Điều đó sẽ giúp làn da của bạn sáng tự nhiên, cũng như tạo ra kết cấu da mềm mại hơn. Các chất chống oxy hóa trong loại quả này cũng có thể ức chế một số hoạt động ung thư da do tác hại của tia UV. Đặc biệt, nhờ có chứa một hợp chất gọi là Punicalagins, mà lựu có thể giúp duy trì collagen trong da, làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

6. Dưa chuột

Dưa chuột giúp cơ thể sản xuất collagen. 96% dưa chuột là nước, vì vậy dưa chuột có khả năng dưỡng ẩm cực cao. Ngoài ra, dưa chuột có chứa vitamin C, axit caffeic, kali và vitamin K. Vitamin K giúp làm lành da, vì vậy rất tốt để làm dịu vết cháy nắng. Axit caffeic có nhiều chất chống oxy hóa và giúp bảo vệ da khỏi stress oxy hóa và tổn thương DNA.

7. Cà rốt

Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Beta-carotene cũng làm giảm chứng viêm do cháy nắng.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời tạo ra các gốc tự do bổ sung vì vậy vitamin C từ cà rốt cũng rất tốt để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

8. Quả kiwi

Một loạt nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C có tác dụng vượt trội trong việc bảo vệ và điều trị các tế bào da chống lại tác hại của tia UV.

Khi được tiêu thụ, vitamin C giúp kích thích sửa chữa các tế bào da bị tổn thương. Nó cũng giúp xây dựng collagen và củng cố các mao mạch.

(Nguồn: CNN, Readersdigest)