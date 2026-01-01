8 hộp cushion xứ Hàn đáng mua nhất năm: Chọn đúng, da đẹp ngay từ cái chạm đầu tiên

Bước sang 2026, cuộc đua cushion lại tiếp tục nâng cấp: mỏng hơn - đẹp hơn - tiệp da hơn , nhưng vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu che phủ, giữ nền lâu trôi và không xỉn màu. Đặc biệt, loạt cushion bán chạy tại OLIVE YOUNG năm nay đều được tinh chỉnh để phù hợp với làn da châu Á , từ da dầu, da khô đến da nhạy cảm.

Dưới đây là 8 cushion Hàn Quốc đáng mua nhất năm 2026 , vừa được cộng đồng làm đẹp xứ kim chi bàn tán rôm rả, vừa liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng best-seller.

ABOUT TONE – Cushion nền mộc, đẹp như da thật

Cushion của ABOUT TONE được hội mê làm đẹp săn đón suốt thời gian qua. (Nguồn: Xiaohongshu)

Nếu bạn theo đuổi kiểu nền "makeup no makeup" – trang điểm nhưng vẫn muốn da trông như da thật – thì ABOUT TONE là cái tên rất đáng để thử. Cushion của hãng được phát triển theo concept "lớp nền như làn da thứ hai", với kết cấu phấn cực mịn và nhẹ, khi vỗ lên da gần như tan ra, tiệp nhanh vào da mà không để lại vệt phấn hay cảm giác dày mặt.

Điểm cộng lớn nhất nằm ở 66% nền dưỡng da trong công thức, kết hợp dịch nhầy ốc sên, HA phân tử nhỏ và ceramide, giúp cấp ẩm – giữ ẩm song song khi trang điểm. Nhờ vậy, lớp nền giữ được sự mềm mượt suốt nhiều giờ liền, không gây khô căng hay bí da kể cả khi mang nền cả ngày dài.

Hiệu ứng hoàn thiện là bán lì có ánh sáng nhẹ, da nhìn sạch sẽ, tươi tắn; khả năng che phủ ở mức vừa đủ để làm mờ lỗ chân lông, vùng da ửng đỏ và những khuyết điểm nhỏ, nhưng vẫn bảo toàn được kết cấu da thật.

Phù hợp: da thường, da hỗn hợp, da thiên dầu, người thích makeup nhẹ nhàng.



hince – Cushion satin lì, che phủ tốt

Với pakaging tối giản cùng màu hồng baby cực nịnh mắt, hince còn chinh phục chị em bởi chất cushion mịn lì như satin. (Nguồn: Xiaohongshu)

hince chinh phục người dùng nhờ lớp nền "ở giữa ranh giới lì – bóng" cực kỳ dễ chịu, mang lại cảm giác satin mịn cao cấp ngay khi vừa apply. Nền lên da không khô căng, không mốc phấn, nhưng cũng không bóng dầu hay nặng mặt. Điểm cộng nằm ở thiết kế mút lục giác độc đáo, giúp kiểm soát lượng phấn mỗi lần dặm, tán đều hơn ở các vùng khó như cánh mũi, rãnh cười và hạn chế tối đa tình trạng phấn đọng nếp.

Về khả năng che phủ, cushion của hince được đánh giá nhỉnh hơn mặt bằng chung của cushion Hàn. Chỉ với một lớp mỏng, các vùng mẩn đỏ, thâm mụn hay da không đều màu đã được xử lý khá gọn gàng mà không cần che khuyết điểm bổ sung. Dù che phủ tốt, nền vẫn giữ được độ mịn và tự nhiên, không tạo cảm giác dày phấn.

Đặc biệt, sản phẩm đã vượt qua bài test giữ nền 72 giờ, cho khả năng bám da ổn định, hạn chế xuống tông và xỉn màu suốt ngày dài.

Phù hợp: da hỗn hợp, da thường, người ưu tiên độ bền nền.



TIRTIR – Cushion tạo lớp nền bóng mà vẫn sang

TIRTIR đẹp như một viên ngọc ruby, chiếm trọn tình cảm của các tín đồ làm đẹp khi cho ra một lớp nền căng bóng. (Nguồn: Instagram)

TIRTIR tiếp tục khẳng định độ phủ sóng khi trình làng cushion ánh ruby – phiên bản đang được chú ý mạnh mẽ vì cũng chính là sản phẩm mà đại diện thương hiệu V sử dụng. Ngay từ thiết kế, cushion đã gây ấn tượng với vỏ đỏ ruby sang trọng, cầm trên tay không khác gì một món phụ kiện thời trang cao cấp, đủ khiến hội mê làm đẹp "xiêu lòng" từ cái nhìn đầu tiên.

V (BTS) là gương mặt đại diện của cushion này. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ đẹp phần nhìn, chất nền bên trong cũng thật sự nổi bật. Cushion ứng dụng cấu trúc lưới lọc ánh sáng mật độ cao, giúp phấn được nghiền siêu mịn và phân bổ đồng đều trên da. Khi dặm lên mặt, lớp nền tạo hiệu ứng glass skin căng bóng, phản sáng rõ rệt như có đèn chiếu, giúp làn da trông đầy đặn, khỏe khoắn và bắt sáng cực tốt.

Đặc biệt, dù thuộc nhóm cushion bóng, khả năng che phủ của TIRTIR lại vượt trội hơn mặt bằng chung: lỗ chân lông, đốm nâu nhẹ và vùng da ửng đỏ đều được che phủ gọn gàng. Lớp nền nhìn dày dặn vừa đủ để da đẹp lên rõ rệt nhưng không hề tạo cảm giác nặng mặt, bí da, rất phù hợp với những ai yêu thích làn da căng bóng chuẩn Hàn.

Phù hợp: da khô, da hỗn hợp, team mê nền glow che phủ cao.



rom&nd x ZO&FRIENDS – Cushion giúp da mịn như "cà" filter

Cushion rom&nd x ZO&FRIENDS có độ che phủ cao nhưng không khiến lớp nền bị dày. (Nguồn: Instagram)

Phiên bản collab giới hạn giữa rom&nd và ZOA – mèo cưng của G-DRAGON – lập tức gây sốt từ thiết kế đáng yêu mang dấu ấn ZOA cho đến chất nền bên trong. Cushion hướng đến hiệu ứng lì mờ thoáng khí, phấn được xử lý rất mịn, khi dặm lên da gần như tiệp ngay, giúp làm mờ nhanh lỗ chân lông, bề mặt sần và các vùng da không đều kết cấu.

Dù sở hữu độ che phủ khá cao, cushion này không tạo cảm giác dày hay nặng mặt. Các nốt thâm mụn, vùng đỏ được che phủ tốt nhưng lớp nền vẫn giữ độ nhẹ và sạch. Đặc biệt, khi da bắt đầu tiết dầu sau vài giờ, nền không bị loang lổ hay xuống màu, mà ngược lại còn chuyển sang hiệu ứng "cream-matte" – lì mịn như kem, bám sát da và trông tự nhiên hơn theo thời gian.

Phù hợp: da dầu, da hỗn hợp, da nhiều lỗ chân lông.

LAKA – Cushion mịn lì tự nhiên, càng nhìn càng cuốn

LAKA cho một lớp nền tự nhiên nhất. (Nguồn: xiaohongshu)

Với cushion đầu tay, LAKA không chọn lối đi phô trương mà tập trung trọn vẹn vào vẻ đẹp nguyên bản của làn da "makeup no makeup". Kết cấu phấn siêu mịn và nhẹ như sương, độ bám cao nhưng không hề khô, chỉ cần vỗ một lớp mỏng là phấn đã tự động tiệp đều theo bề mặt da, gần như không cần tán lại.

Khả năng che phủ ở mức tự nhiên vừa đủ, tập trung làm đều màu da, làm mờ lỗ chân lông và vùng ửng đỏ nhẹ, nhưng vẫn giữ được độ trong và "thở" của làn da thật.

Điểm "ăn tiền" của cushion này nằm ở hiệu ứng nền rất tinh tế: nhìn gần là lớp lì mịn sạch sẽ, da trông gọn gàng và mượt mà; nhưng khi nhìn từ xa hoặc dưới ánh sáng, bề mặt da lại ánh lên độ glow nhẹ, dịu và trong, hoàn toàn không bóng dầu. Chính sự cân bằng này khiến cushion của LAKA cực kỳ dễ dùng, không kén hoàn cảnh từ makeup đi làm, đi học đến những layout nhẹ nhàng hằng ngày, càng nhìn càng thấy da đẹp một cách tự nhiên.

Phù hợp: da thường, da hỗn hợp, người không thích nền quá dày.

NAMING – Cushion tiệp da đúng kiểu "nền vô hình"

NAMING có lẽ là cushion có packaging đẹp nhất trong các cushion được liệt kê trong bảng xếp hạng này. Cushion của NAMING không chỉ ấn tượng về thiết kế mà còn cho một lớp nền mỏng nhỏ, apply nhiều lần cũng không bị vón. (Nguồn: xiaohongshu)

NAMING trung thành với triết lý "nền như không tồn tại" - kiểu trang điểm mà người đối diện chỉ thấy da đẹp lên, chứ không nhận ra bạn đang dùng nền. Cushion sở hữu kết cấu phấn cực mỏng và nhẹ, khi chạm lên da gần như tan ra, có thể dặm chồng nhiều lớp để tăng độ che phủ mà không bị dày, không vón cục hay cakey. Sau khi apply, lớp nền nhanh chóng set lại thành hiệu ứng lì nhung mềm mại, bề mặt da trông mịn và tự nhiên, không lộ vân phấn, không đọng rãnh hay làm lộ nếp gấp nhỏ trên da.

Về khả năng che phủ, cushion của NAMING tập trung vào làm đều màu da, làm mờ lỗ chân lông và vùng ửng đỏ nhẹ, giúp tổng thể làn da trông tươi tắn hơn đúng chất makeup hằng ngày của các cô gái Hàn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích lớp nền trong trẻo, tiệp da, ưu tiên cảm giác nhẹ mặt hơn là che phủ cao.

Phù hợp: da thường, da hỗn hợp, người thích nền tiệp tự nhiên.

Anua – Cushion vừa makeup vừa chăm da

Có xuất phát điểm từ một thương hiệu skincare, Anua đã mang luôn triết lý đó vào sản phẩm cushion của mình, tạo ra một "em" cushion vừa có thể dưỡng da vừa phù hợp makeup. (Nguồn: xiaohongshu)

Xuất thân là thương hiệu chăm sóc da, Anua mang trọn thế mạnh đó vào cushion với định hướng rất rõ ràng: ưu tiên sự êm dịu và ổn định cho làn da. Kết cấu phấn mịn, nhẹ, dễ tán thành lớp nền mỏng và đồng đều, giúp làm mượt bề mặt da ngay từ lớp đầu tiên mà không cần dặm quá nhiều. Cushion bám vừa đủ để che phủ những vùng da sần, lỗ chân lông hay mảng da khô nhẹ, nhưng vẫn giữ cảm giác thoáng, dễ chịu, đặc biệt thân thiện với da nhạy cảm hoặc làn da đang "xuống phong độ".

Hiệu ứng nền mà Anua mang lại là trong trẻo, sáng da theo cách rất tự nhiên, không trắng bệch hay bóng dầu. Dù da có xỉn màu, mệt mỏi hay không đều màu, lớp nền vẫn giúp gương mặt trông tươi tắn và sạch sẽ hơn. Bên cạnh đó, chỉ số chống nắng SPF50+ / PA+++ giúp bảo vệ da cơ bản khi ra ngoài. Tổng thể, cushion của Anua đúng chuẩn kiểu "một bước cho cả nền và dưỡng", đặc biệt phù hợp với những ai muốn tối giản routine makeup nhưng vẫn ưu tiên sự an toàn và thoải mái cho làn da.

Phù hợp: da khô, da nhạy cảm, da đang không ổn định.

nobev – Cushion "không ngán" da dầu

Cushion của nobev có một điểm cộng "to đùng" khi hợp với những người có làn da dầu, apply lên da không lo trượt nền. (Nguồn: Instagram)

nobev - thương hiệu do beauty YouTuber Jeyu sáng lập – gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng xử lý ánh sáng cực kỳ tinh tế, đúng chất một người làm nội dung lâu năm, hiểu rõ làn da trông đẹp nhất khi lên hình như thế nào. Cushion của nobev không chạy theo kiểu glow bóng loáng mà tạo hiệu ứng ánh sáng mềm, mịn như lớp kem mỏng, đủ để da trông căng khỏe nhưng vẫn kiểm soát được độ dầu.

Điểm cộng lớn là da dầu và da hỗn hợp vẫn dùng rất "ngon": phấn bám chắc, tiệp da tốt, không bị trượt nền hay xê dịch sau vài giờ đeo khẩu trang. Độ che phủ ở mức khá, tập trung làm đều màu da, làm mờ lỗ chân lông và vùng da không đồng đều. Khi hoàn thiện, lớp nền nhìn như có filter sẵn, da mịn hơn, sáng hơn nhưng không hề bóng quá hay dày phấn. Đây là kiểu cushion rất phù hợp cho những ai muốn lớp nền trông chuyên nghiệp, gọn gàng, có ánh sáng vừa đủ mà vẫn giữ được cảm giác tự nhiên, dễ kiểm soá

Phù hợp: da dầu, da hỗn hợp, người mới makeup nhưng muốn nền trông "xịn".

(Nguồn: beauty 321)