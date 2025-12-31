4 mẫu giày hack tuổi cả bộ trang phục, đã vậy còn chuẩn thanh lịch

Nhiều người vẫn nghĩ muốn trông trẻ trung thì phải chạy theo quần áo trendy, nhưng thực tế, chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ là đôi giày, tổng thể outfit đã được nâng tầm thấy rõ. Giày không chỉ quyết định sự thoải mái khi di chuyển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận về cả set đồ: già hay trẻ, năng động hay chững chạc. Trong số rất nhiều kiểu giày, có 4 lựa chọn được xem là "bảo bối hack tuổi" cực kỳ hiệu quả, dễ phối và không bao giờ lỗi mốt.

Giày búp bê

Giày búp bê từng có thời gian bị gắn mác "an toàn" hoặc hơi đứng tuổi, nhưng vài năm gần đây, kiểu giày này đã quay lại mạnh mẽ với diện mạo trẻ trung và thời thượng hơn hẳn. Những đôi búp bê mũi tròn, chất liệu da mềm hoặc satin, gam màu pastel hay màu trung tính đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính mà không hề già dặn.

Điểm cộng lớn nhất của giày búp bê là khả năng phối đồ linh hoạt. Bạn có thể diện cùng váy ngắn, chân váy chữ A để tạo cảm giác tươi tắn, hoặc kết hợp với quần jeans ống đứng, áo thun basic cho những ngày muốn ăn mặc đơn giản nhưng vẫn gọn gàng. Với dân công sở, giày búp bê giúp outfit trông bớt nghiêm túc hơn so với giày cao gót, đồng thời vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết.

Giày loafer

Loafer là kiểu giày "nửa cổ điển, nửa hiện đại", và chính sự cân bằng này lại giúp người mang trông trẻ hơn tuổi thật. Những đôi loafer đế mỏng, mũi tròn hoặc hơi vuông, thiết kế tối giản đang rất được ưa chuộng vì dễ phối và không quá cứng nhắc.

Nếu trước đây loafer thường gắn liền với phong cách menswear, thì nay chúng xuất hiện trong đủ kiểu outfit trẻ trung: từ quần short, chân váy xếp ly cho đến váy liền dáng suông. Chỉ cần chọn loafer có màu sáng như trắng, be, nâu nhạt hoặc có chi tiết kim loại nhỏ, tổng thể set đồ sẽ bớt "dừ" và trở nên hiện đại hơn hẳn. Đây là kiểu giày lý tưởng cho những ai muốn hack tuổi một cách tinh tế, không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Giày Mary Jane

Nhắc đến hack tuổi thì khó có thể bỏ qua giày Mary Jane. Với đặc trưng là phần quai ngang bàn chân, kiểu giày này mang hơi hướng cổ điển nhưng lại cực kỳ "ăn gian" tuổi khi phối đúng cách. Mary Jane gợi cảm giác ngọt ngào, trong trẻo, khiến người mang trông trẻ trung hơn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mary Jane hiện nay có rất nhiều biến tấu: từ đế bệt, đế thấp cho đến đế cao vừa phải. Nếu muốn giữ vẻ năng động, bạn có thể chọn Mary Jane đế bệt phối cùng tất cổ cao, váy ngắn hoặc quần short. Còn nếu cần một chút thanh lịch, Mary Jane đế thấp đi cùng váy midi hoặc quần ống suông cũng là lựa chọn hợp lý. Kiểu giày này đặc biệt phù hợp với những ai yêu phong cách nữ tính, vintage nhưng vẫn muốn trông tươi mới.

Giày thể thao

Không có gì hack tuổi nhanh và rõ rệt hơn một đôi giày thể thao. Sneakers mang đến cảm giác năng động, khỏe khoắn và gần như "đóng băng" tuổi tác của người mang. Chỉ cần một đôi giày thể thao phù hợp, set đồ dù đơn giản đến đâu cũng trở nên trẻ trung hơn hẳn.

Những mẫu giày thể thao dáng gọn, màu trắng, kem hoặc pastel rất dễ phối và không kén trang phục. Bạn có thể mix sneakers với váy liền, chân váy dài, thậm chí là suit để tạo sự tương phản thú vị giữa nét thanh lịch và năng động. Ngoài ra, giày thể thao còn ghi điểm ở sự thoải mái, phù hợp với nhịp sống bận rộn hàng ngày. Đây chính là lý do vì sao kiểu giày này luôn có mặt trong tủ đồ của những người theo đuổi phong cách trẻ trung, hiện đại.

Ảnh: Instagram