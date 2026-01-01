Jennie mở bài năm 2026 khét lẹt!

Ngay ngày đầu năm 2026, Jennie trở thành gương mặt trang bìa đầu tiên xuất hiện trên V Magazine, đánh dấu màn khởi động năm mới đáng chú ý của nàng IT-girl trong lĩnh vực thời trang. Thay vì lựa chọn hình ảnh an toàn, Jennie mang đến một bộ ảnh đậm màu sắc cổ điển, lấy cảm hứng từ tinh thần nghệ sĩ của những thập niên trước – nơi sự nổi loạn và sang trọng cùng tồn tại. Việc luân phiên giữa tóc tém và tóc bob, kết hợp nhiều phong cách đối lập trong cùng một concept, cho thấy định hướng hình ảnh linh hoạt và sẵn sàng thử nghiệm của Jennie trong năm 2026.

Jennie trong ảnh teaser cho số tạp chí lần này. Nguồn: V Magazine

Trong tạo hình đầu tiên, Jennie để tóc bob và sử dụng kiểu pose che nửa mắt từng "làm mưa làm gió" thời gian trước, giúp tổng thể mang đậm hơi hướng cổ điển. Lối trang điểm đậm đặc trưng giai đoạn 1990–2000 với phần eyeliner dày, hàng mi dưới được chia cụm rõ nét tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho ánh nhìn. Full outfit CHANEL gồm áo khoác kết hợp bratop và quần đùi đỏ mang tinh thần phóng khoáng nhưng vẫn sang chảnh. Hệ phụ kiện vòng tay acrylic trong suốt, phồng và lượn sóng của ALEXIS BITTAR, DINOSAUR DESIGNS kết hợp cùng trang sức CHANEL được tiết chế vừa đủ để tổng thể không bị quá tải.

Nguồn: V Magazine

Ở tạo hình thứ hai, Jennie mang đến hình ảnh vừa tinh nghịch vừa điệu đà trong mẫu váy ngắn cúp ngực chấm bi của PATOU. Phần thân váy dáng bí kết hợp cùng quần tất đen mỏng khiến cô trông như một "búp bê nổi loạn" bước ra từ thế giới thời trang cổ điển. Vòng cổ chấm bi thiết kế lạ mắt kết hợp cùng giày cao gót da bóng JIMMY CHOO càng làm nổi bật tinh thần playful nhưng vẫn rất high fashion.

Nguồn: V Magazine

Tạo hình thứ ba đánh dấu tóc tém cá tính lần đầu xuất hiện trong bộ ảnh. Jennie hóa thân thành một nữ ca sĩ trưởng thành, quyến rũ nhưng không mềm mại, thay vào đó là nét gai góc và đầy nội lực. Mẫu đầm cổ yếm đen dáng ôm dài đến đầu gối, khoét lỗ lạ mắt từ SCHIAPARELLI tôn lên vóc dáng và khí chất mạnh mẽ của nữ idol. Jennie kết hợp phụ kiện mang cảm hứng thập niên 1960 từ THE ARCHIVE X YANA cùng vòng tay bạc nung chảy bản lớn của ALEXIS BITTAR.

Nguồn: V Magazine

Ở tạo hình thứ tư, Jennie quay về hình ảnh quý cô Pháp điệu đà và sang chảnh. Mẫu đầm ôm bằng da bóng của TOD'S kết hợp cùng mũ nồi cổ điển mang đến cảm giác Parisian chic rõ nét. Phụ kiện bản to tiếp tục là điểm nhấn quen thuộc của bộ ảnh: khuyên tai kẹp hình cầu phát sáng, vòng tay lượn sóng bằng nhựa acrylic lỏng từ ALEXIS BITTAR và nhẫn PATRICIA VON MUSULIN giúp tổng thể vừa cổ điển vừa mang tinh thần đương đại.

Nguồn: V Magazine

Khép lại bộ ảnh, Jennie quay lại với tóc bob và lựa mẫu váy họa tiết đánh lừa thị giác của RALPH LAUREN. Thiết kế mang tính nghệ thuật cao, kết hợp cùng phụ kiện ngoại cỡ từ THE ARCHIVE X YANA tạo nên một cái kết trọn vẹn cho concept "không giới hạn". Dù thay đổi liên tục từ kiểu tóc đến phong cách, Jennie vẫn giữ được sợi dây liên kết xuyên suốt bằng tinh thần thời trang táo bạo và khả năng làm chủ hình ảnh.

Nguồn: V Magazine

Bộ ảnh trên V Magazine không chỉ đánh dấu cột mốc đầu năm của Jennie mà còn phản ánh rõ định hướng hình ảnh mà cô theo đuổi trong năm 2026: đa dạng, linh hoạt và không giới hạn trong một khuôn mẫu cố định. Thông qua việc kết hợp yếu tố cổ điển với tinh thần đương đại, Jennie tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong làng thời trang quốc tế, đồng thời cho thấy sự trưởng thành trong cách xây dựng hình ảnh cá nhân.