5 tuýp kem chống nắng nâng tone giá dễ thở, chất lượng được khen nhất năm 2025

Trong bối cảnh nhu cầu "makeup tối giản – da đẹp tự nhiên" ngày càng lên ngôi, kem chống nắng nâng tông tiếp tục giữ vị trí không thể thay thế trong chu trình chăm sóc da của nhiều cô gái. Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo vệ da khỏi tia UV, các dòng kem chống nắng nâng tông năm 2025 còn được cải tiến để tạo hiệu ứng da sáng khỏe, đều màu ngay sau khi thoa, thậm chí có thể dùng thay lớp kem lót trang điểm.

Dưới đây là 5 cái tên giá bình dân đang được săn đón mạnh mẽ, nổi bật cả về doanh số lẫn phản hồi người dùng.

d'Alba Waterfull Tone-Up Sun Cream Purple

Kem chống nắng d'Alba Waterfull Tone-Up luôn nằm trong top best seller trên các trang bán hàng trực tuyến. Nguồn: Xiaohongshu

Luôn góp mặt trong các bảng xếp hạng chống nắng bán chạy, kem chống nắng nâng tông của d'Alba được xem là "best-seller quốc dân" nhờ khả năng làm sáng da tức thì nhưng không trắng bệch.

Phiên bản Purple giúp trung hòa sắc da vàng xỉn - đặc biệt phù hợp với làn da châu Á. Kết cấu kem mỏng nhẹ, dễ tán, để lại lớp finish căng mịn nhẹ như phủ sương.

Ngoài chống nắng SPF50+ PA++++, sản phẩm còn ghi điểm nhờ khả năng giữ ẩm ổn, có thể dùng độc lập hoặc làm lớp base trước makeup.

Sản phẩm phù hợp với da thường, da hỗn hợp; người thích hiệu ứng da sáng rõ nhưng vẫn tự nhiên.

Giá tham khảo: ~ 515.000 đồng.

ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Tone Up Sun Cream

ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Tone Up cho một lớp finish trắng hồng tự nhiên. Nguồn: Xiaohongshu

Nếu d'Alba nổi bật nhờ hiệu ứng nâng tông rõ ràng, thì Round Lab lại chinh phục người dùng bằng cảm giác dễ chịu và độ dưỡng ẩm vượt trội.

Chứa chiết xuất nhựa cây bạch dương - thành phần "chân ái" cho làn da thiếu nước, kem chống nắng này giúp da mềm mịn, căng ẩm suốt nhiều giờ. Hiệu ứng tone-up nhẹ nhàng, tạo lớp da sáng hồng tự nhiên, gần như không để lại vệt trắng.

Sản phẩm đặc biệt được yêu thích bởi những ai theo đuổi phong cách "no-makeup makeup", hoặc cần một lớp nền mỏng nhẹ cho sinh hoạt hàng ngày.

Phù hợp với người dùng có làn da thường, da khô, da hỗn hợp thiên khô.

Giá tham khảo: ~335.000 đồng.

Make P:rem Soothing Pink Tone Up Sun Cream

Make P:rem Soothing Pink Tone Up ghi điểm với hiệu ứng nâng tông hồng nhẹ, giúp da sáng mịn tự nhiên. (Nguồn: Xiaohongshu)

Là thương hiệu nổi tiếng với triết lý chăm sóc da tối giản và lành tính, Make P:rem mang đến dòng chống nắng nâng tông hướng đến da nhạy cảm và da dễ kích ứng.

Kem có tông hồng nhạt, giúp da sáng hơn theo cách rất "an toàn", không quá nổi bật nhưng đủ để gương mặt trông tươi tắn hơn. Kết cấu mềm, dễ chịu, hạn chế cảm giác châm chích – điểm cộng lớn với những làn da yếu sau treatment hoặc da đang cần phục hồi.

Sản phẩm kem chống nắng nâng tông nhà Make P:rem phù hợp với làn da nhạy cảm, da khô, người không thích hiệu ứng nâng tông quá mạnh.

Giá tham khảo: ~295.000 đồng.

CNP Laboratory After-Ray Tone Up Protection Sun

Kem chống nắng nâng tông nhà CNP vừa chống nắng vừa giúp da sáng hơn, thích hợp dùng hàng ngày. (Nguồn: Xiaohongshu)

Đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm quen thuộc, kem chống nắng nâng tông của CNP được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa bảo vệ da và hiệu ứng thẩm mỹ.

Lớp finish sáng nhẹ, mịn và đều màu, phù hợp dùng như kem lót. Khả năng chống nắng ổn định, ít xuống tông trong ngày, không gây bí da nếu thoa lượng vừa đủ. Đây là lựa chọn an toàn cho những ai muốn một sản phẩm "2 trong 1" – vừa chống nắng, vừa giúp da trông sáng sủa hơn.

CNP Laboratory After-Ray phù hợp với da thường, da hỗn hợp; người cần kem chống nắng dùng hàng ngày.

Giá tham khảo: ~600.000 đồng.

Medicube PDRN Pink Tone Up Sun Cream

Medicube PDRN Pink Tone Up đặc biệt với làn da yếu, da nhạy cảm. (Nguồn: Xiaohongshu)

Medicube không còn xa lạ với những ai quan tâm đến làn da cần phục hồi. Dòng chống nắng nâng tông PDRN gây chú ý khi kết hợp hiệu ứng làm sáng da với thành phần hỗ trợ tái tạo và phục hồi hàng rào da.

Sản phẩm cho lớp finish hồng nhẹ, da trông khỏe và mịn hơn thay vì trắng bật. Kết cấu kem dễ tán, không nhờn rít, phù hợp dùng hàng ngày – đặc biệt với làn da yếu, da sau mụn hoặc sau treatment.

Phù hợp với da nhạy cảm, da đang phục hồi, người ưu tiên yếu tố chăm sóc da lâu dài.

Giá tham khảo: ~250.000 đồng.