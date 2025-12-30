MUJI Hanoi Centre - Điểm đến không thể bỏ qua với tín đồ thời trang tối giản

Giữa thế giới thời trang đầy sắc màu và biến động, thời trang tối giản phong cách Nhật Bản ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt là bởi giới trẻ - những người ưu tiên sự thoải mái, tiện dụng nhưng không kém phần tinh tế. Với bảng màu trung tính, kiểu dáng dễ ứng dụng và đề cao chất liệu, phong cách này trở thành lựa chọn hài hòa cho nhịp sống đô thị ngày nay.

Thời trang tối giản phong cách Nhật Bản ngày càng được ưa chuộng

Trong làn sóng phát triển không ngừng của xu hướng đó, MUJI - thương hiệu bán lẻ nổi tiếng đến từ Nhật Bản - tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm phục vụ nhiều hơn nữa các khách hàng Việt Nam yêu thích phong cách tối giản. Ngày 27/12, MUJI khai trương MUJI Hanoi Centre - cửa hàng thứ 18 của thương hiệu tại Việt Nam và cũng là cửa hàng thứ 8 tại Hà Nội - tại tầng B1, Hanoi Centre (175 Nguyễn Thái Học - Hà Nội).

MUJI Hanoi Centre có diện tích hơn 1.900 m2, với thiết kế ưu tiên sự hài hòa về không gian và ánh sáng dịu nhẹ, mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu cho người ghé thăm. Các chi tiết như gạch đất nung, gỗ tái chế hay tranh khảm gốm - vốn rất quen thuộc với người Hà Nội - được kết hợp tinh tế cùng phong cách tối giản của MUJI. Nhờ vậy, không gian cửa hàng phản chiếu rõ nét sự giao thoa giữa bản sắc truyền thống của thủ đô và nhịp sống hiện đại.

Không chỉ thu hút bởi không gian, MUJI Hanoi Centre còn sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng từ đồ gia dụng, quần áo, văn phòng phẩm, thực phẩm đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Với những lựa chọn thiết yếu cho sinh hoạt hằng ngày, cửa hàng trở thành điểm mua sắm phù hợp cho cả gia đình lẫn du khách ghé thăm Hà Nội.

Cửa hàng mới của MUJI tại thủ đô có diện tích hơn 1.900 m2

Điểm hấp dẫn của MUJI Hanoi Centre là sự xuất hiện của khu vực MUJI Labo - không gian trưng bày dòng sản phẩm trang phục mang tính thử nghiệm của thương hiệu.

Tại đây đang trưng bày Bộ sưu tập Thu - Đông 2025, được sáng tạo dựa trên các tiêu chí đơn giản, chất lượng và bền vững. Các chất liệu chủ đạo của mùa này rất đa dạng và đều hướng đến sự bền bỉ, thân thiện với người dùng, trong đó có vải đồng phục được phát triển từ các chất liệu vải công nghiệp bền chắc thường dùng cho đồng phục học sinh, áo blouse phòng thí nghiệm hay trang phục thể thao. Vải dệt kim truyền thống mang cảm giác mềm mại, ôm dáng và thoáng khí cũng được sử dụng trong một số thiết kế.

Điểm hấp dẫn của MUJI Hanoi Centre là sự xuất hiện của khu vực MUJI Labo

Bên cạnh đó, chất liệu cashmere Mông Cổ không qua nhuộm hay tẩy trắng giúp giữ trọn màu sắc nguyên bản và độ mềm mịn tự nhiên; trong khi vải Yak được dệt từ lớp tơ mềm của bò Tây Tạng, nổi bật với đặc tính mềm mại, ít xù lông và khả năng giữ nhiệt hiệu quả. Một số chất liệu như vải pha cotton tái chế, len tái chế và cashmere tái chế cũng được đưa vào bộ sưu tập lần này. Gắn với hai chủ đề Khởi nguồn từ văn hóa và Khởi nguồn từ thiên nhiên, các chất liệu đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, tạo nên những thiết kế có kiểu dáng tinh tế, tối giản và có tính ứng dụng cao.

Trong ngày đầu mở cửa, MUJI Labo cũng là một trong những khu vực thu hút nhất của MUJI Hanoi Centre với lượng khách vô cùng đông đảo. Nhiều bạn trẻ đến thử BST mới, check-in trong không gian đậm chất Nhật Bản giữa lòng thủ đô.

Nhiều bạn trẻ đến tham quan và mua sắm tại cửa hàng

Giống như các cửa hàng tiêu chuẩn khác, MUJI Hanoi Centre cũng mang đến những dịch vụ đặc trưng của thương hiệu như thêu, lên lai quần và tư vấn nội thất, giúp khách hàng có trải nghiệm trọn vẹn khi mua sắm, tham quan. Ngoài ra là các không gian mở để khách hàng nghỉ ngơi, trò chuyện ở MUJI Café với đồ uống pha chế cùng các món ăn nhẹ, Open MUJI với các workshop theo chủ đề và MUJI YOURSELF với dịch vụ đóng dấu miễn phí để cá nhân hóa sản phẩm bằng giấy.

Trong tuần lễ khai trương, MUJI Hanoi Centre dành nhiều ưu đãi cho khách hàng, bao gồm: giảm giá nhiều sản phẩm gia dụng và quần áo chọn lọc, từ 27/12/2025 đến 04/01/2026; bộ quà tặng kèm phiếu mua hàng trị giá 200.000 VNĐ cho đơn hàng từ 1.000.000 VNĐ từ 27/12/2025 đến 04/01/2026. Theo dõi fanpage của MUJI Việt Nam để biết thêm chi tiết về các chương trình ưu đãi.