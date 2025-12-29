5 combo áo và quần dài cứ mặc là sành điệu cho nàng không thích diện váy

Không phải ai cũng yêu thích váy vóc thướt tha. Với nhiều người, quần mang lại cảm giác thoải mái, linh hoạt và đúng với cá tính hơn. Tin vui là thời trang hiện đại có vô vàn cách phối áo và quần vừa đẹp, vừa thời thượng, lại không hề kém phần cuốn hút. Dưới đây là 5 combo áo và quần dễ ứng dụng, phù hợp với những ai trung thành với phong cách "nói không với váy".

Áo khoác dài và quần ống suông

Áo khoác dài luôn mang đến cảm giác thanh lịch và có phần "điện ảnh", đặc biệt khi kết hợp cùng quần ống suông. Combo này ghi điểm nhờ khả năng tôn dáng cực tốt: áo khoác tạo đường thẳng dọc giúp cơ thể trông cao và gọn hơn, trong khi quần ống suông giúp tổng thể cân đối, thoải mái.

Bạn có thể chọn áo khoác trench coat, áo măng tô hoặc blazer dáng dài, phối cùng quần vải ống suông màu trung tính như đen, xám, be. Bên trong chỉ cần một chiếc áo thun trơn hoặc áo sơ mi đơn giản là đủ. Set đồ này phù hợp cả khi đi làm lẫn dạo phố, chỉ cần thay đổi giày từ sneaker sang giày da hoặc ankle boots là phong cách đã khác hẳn.

Áo khoác lửng và quần dài

Nếu áo khoác dài mang lại vẻ ngoài chững chạc thì áo khoác lửng lại trẻ trung và năng động hơn. Khi kết hợp cùng quần dài cạp cao, áo khoác lửng giúp tạo tỷ lệ cơ thể đẹp, đặc biệt là với những người có chiều cao khiêm tốn.

Áo khoác lửng có thể là jacket denim, áo bomber, cardigan dáng ngắn hay blazer croptop. Quần đi kèm nên là quần ống đứng, quần ống rộng nhẹ hoặc quần âu dáng dài. Combo này rất linh hoạt, dễ biến hóa theo nhiều phong cách: cá tính với sneaker, nữ tính nhẹ nhàng với giày búp bê, hoặc thanh lịch hơn với giày loafers.

Áo len và quần jeans

Đây là combo quá đỗi quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Áo len mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại, còn quần jeans lại khỏe khoắn và dễ mặc. Sự kết hợp này phù hợp với nhiều độ tuổi, nhiều hoàn cảnh và đặc biệt lý tưởng cho những ngày thời tiết lạnh hẳn.

Bạn có thể chọn áo len dáng rộng phối cùng quần jeans ống đứng để tạo vẻ ngoài thoải mái, hoặc áo len ôm vừa vặn kết hợp jeans cạp cao để trông gọn gàng hơn. Màu sắc cũng rất đa dạng: áo len trung tính như trắng, kem, xám dễ phối, trong khi jeans xanh hoặc đen luôn là lựa chọn an toàn. Chỉ cần thêm một chiếc túi vải hoặc túi da nhỏ là outfit đã hoàn chỉnh.

Áo mỏng và quần âu ống suông

Với những ai yêu thích phong cách tối giản, thanh lịch nhưng vẫn muốn thoải mái, combo áo mỏng và quần âu ống suông là lựa chọn đáng cân nhắc. Áo mỏng ở đây có thể là áo sơ mi chất liệu nhẹ, áo blouse đơn giản hoặc áo thun mịn, không quá dày.

Quần âu ống suông giúp tổng thể trông chỉn chu mà không hề cứng nhắc. Set đồ này đặc biệt phù hợp cho môi trường công sở hoặc những buổi gặp gỡ cần sự lịch sự. Bạn có thể sơ vin gọn gàng để tạo cảm giác chuyên nghiệp, hoặc thả áo tự nhiên nếu muốn phong cách thoải mái hơn. Một đôi giày mũi nhọn hoặc giày mule sẽ là điểm nhấn tinh tế cho outfit.

Bộ suit

Suit không còn là đặc quyền của những dịp trang trọng hay phong cách nam tính. Ngày nay, bộ suit được thiết kế đa dạng hơn về phom dáng, màu sắc và chất liệu, trở thành lựa chọn thời trang đầy cá tính cho những người không thích mặc váy.

Một bộ suit vừa vặn với áo blazer và quần âu đồng màu có thể giúp bạn trông cực kỳ tự tin và thời thượng. Bạn có thể mặc suit cùng áo thun trơn để tạo cảm giác hiện đại, hoặc áo sơ mi để tăng độ lịch sự. Nếu muốn phá cách, hãy thử suit màu pastel, kẻ hoặc chất liệu linen nhẹ nhàng. Đây là combo thể hiện rõ tinh thần phóng khoáng, cool ngầu nhưng vẫn rất thời trang.

Ảnh: Instagram