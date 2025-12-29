Có gì trong bộ merch viral toàn cõi mạng đến từ Quang Hùng MasterD và Biti’s Hunter?

Fandom quốc nội sôi nổi nhất lúc này gọi tên Muzik của Quang Hùng masterD, mà nguyên nhân không đâu khác chính là bộ merch gây FOMO cực đến từ vị trí của Biti’s Hunter. Từ card bo góc, bộ ba bé doll xinh yêu cho đến loạt quà tặng phiên bản giới hạn, mọi thứ đều nhanh chóng rơi vào tình trạng săn lùng gắt gao. Vậy bộ merch này có hot gì mà khiến cộng đồng đứng ngồi không yên? Hãy cùng "review" qua một vòng nhé!

Check-in bộ merch "đủ wow", không thua gì K-pop mà Biti’s Hunter dành riêng cho tân đại sứ

Đầu tiên, bộ merchandise lần này được Biti’s Hunter thiết kế theo hướng quà tặng đi cùng với sản phẩm, thay vì tạo ra một bộ sưu tập giới hạn gắn với hình ảnh nghệ sĩ. Cụ thể, khi sở hữu một đôi giày thuộc 7 dòng Biti’s Hunter gồm EZ LIFT, Litebound 2.0, Hunter Street, Effortless, Aura, Evo và Flash, các Muzik sẽ nhận ngay một combo quà gồm:

- Bộ card bo góc Quang Hùng MasterD Edition đính kèm trong mỗi hộp giày;

- Bộ sticker độc quyền áp dụng cho 5.000 đôi giày đầu tiên được bán ra.

Đôi giày Aura vốn đã hot hit, nay chính thức "cháy hàng" khi được bán kèm bộ merch "nức lòng fangirl".

Riêng với các đơn hàng mua sắm online trên website Biti’s, khách hàng còn được bonus một dây đeo Quang Hùng MasterD Edition, số lượng thì khỏi phải nói, siêu siêu giới hạn!

Và tất nhiên, bộ merch lần này không nằm ngoài cơn sốt "túi mù" định hình năm 2025. Mỗi chiếc card bo góc có kèm mã QR Code; fan sẽ quét code để có cơ hội trúng ngẫu nhiên 1/3 thiết kế doll Quang Hùng MasterD gồm:

- Lee Kwon Hum

- Tongtai

- Lý Lệ Hồng.

Chính yếu tố này đã khiến cho mỗi lần unbox của fan đều mang cảm giác hồi hộp không khác gì khi mở blind box. Từ đó, bộ merch vốn là một phần quà tặng kèm đã được "thăng hạng" lên thành đồ sưu tầm siêu hot mà fan chân chính nào cũng muốn sở hữu.

Chưa dừng lại ở đó, Biti’s Hunter còn tung thêm merchandise cho toàn bộ ngành hàng. Chỉ cần mua sắm tại cửa hàng trực tiếp từ 26/12, chúng ta sẽ nhận ngay:

- Vớ Quang Hùng MasterD Edition cho hoá đơn từ 400.000 đồng

- Bình giữ nhiệt Quang Hùng MasterD Edition cho hoá đơn từ 1.000.000 đồng

Có thể thấy, đây là một chiêu "chiều fan" được Biti’s Hunter tận dụng khéo léo: Fan vừa mua được đôi giày phong cách và thể thao, vừa được brand "lì xì" sớm bằng bộ merch "hết nước chấm", sĩ không ai bằng!

Và bất ngờ hơn cả đó chính là lối chơi khác biệt của Biti’s Hunter khi chọn công bố bộ merch tại Thái Lan - thông qua fan meeting của nam ca sĩ, ngay trước cả cộng đồng hâm mộ trong nước. Và chỉ sau đó không lâu, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện hàng loạt bài đăng khoe card, khoe doll, khoe sticker từ cộng đồng Muzik. Trên TikTok là những video unbox, mở card xem có trúng được bé doll mình thích hay không. Còn trên Facebook và Threads là các bài review chi tiết, trao đổi card….

Bộ merch lần đầu được giới thiệu ngay tại sự kiện fanmeeting ở Thái Lan của Quang Hùng MasterD.

Khi văn hoá fandom trở thành chiến lược truyền thông mũi nhọn

Không khó để nhận ra, Biti’s Hunter đã chọn merchandise làm mũi nhọn chiến lược trong màn hợp tác này. Với fandom, các cơn sốt merch không chỉ xuất phát từ tình yêu idol, mà rộng hơn, nó là cách khẳng định bản thân thuộc về một cộng đồng người hâm mộ, đồng thời cho thấy mức độ chịu chi của fan khi ủng hộ idol của mình.

Bằng cách gắn merchandise trực tiếp với sản phẩm giày và trải nghiệm mua sắm, Biti’s Hunter không chỉ bán sneaker, mà bán luôn cả trải nghiệm đa chiều và đầy màu sắc dành cho idol lẫn cho fan. Quang Hùng MasterD, với cộng đồng fan trẻ, đông và hoạt động mạnh, trở thành chất xúc tác hoàn hảo để chiến lược này phát huy hiệu quả.

Tân đại sứ cùng bộ merch đặc biệt cũng đã mang về không ít khách hàng mới cho Biti’s Hunter, khuyến khích họ chủ động trải nghiệm sản phẩm.

Bộ merch là yếu tố chính giúp cho pop-up của Biti’s Hunter nhận được sự hưởng ứng một cách tự nhiên và mạnh mẽ.

Từ trực tuyến đến trực tiếp, từ fanmeeting siêu xịn đến bộ merch siêu xinh, Biti’s Hunter đang cho thấy được mức độ quan tâm và am hiểu của họ đối với tập khách hàng mục tiêu, cũng như tối ưu hoá hiệu quả của gương mặt đại diện. Không chỉ củng cố được brand love mà bằng cách thức này, thương hiệu còn thúc đẩy doanh số một cách tự nhiên, không bị lệ thuộc vào các chương trình ưu đãi.

Hơn cả câu chuyện doanh thu và độ phủ, cách làm này còn mang lại giá trị tích cực cho fandom, giúp nâng tầm trải nghiệm mua sắm lẫn "đu idol" của họ lên một tầm cao mới.

Còn bạn thì sao, bạn đã thấy "đủ wow" chưa nào, hãy cho chúng mình biết cảm nhận nhé!