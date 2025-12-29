Nữ hoàng quảng cáo Việt đầu tiên lọt top đẹp nhất thế giới, nhan sắc đáng kinh ngạc ở ngưỡng U40

Bảng xếp hạng Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler 2025 vừa công bố khiến người hâm mộ nhan sắc toàn cầu xôn xao. Mỗi năm, danh sách này luôn là chủ đề hot được công chúng quan tâm, tranh cãi và bàn tán sôi nổi. Tại Việt Nam, showbiz từng có một số người đẹp được vinh danh trong danh sách danh giá này, trong đó không thể không nhắc đến Trương Tri Trúc Diễm - người đẹp đầu tiên được gọi tên.

Năm 2014, Trương Tri Trúc Diễm bất ngờ xuất hiện ở vị trí 67 trong bảng xếp hạng danh giá của TC Candler, là lần đầu tiên có một cái tên Việt Nam góp mặt trong BXH này. Thành tích này khiến truyền thông và khán giả Việt năm đó thực sự bùng nổ, vô cùng tự hào. Nữ diễn viên được báo chí quốc tế dành những lời khen có cánh khi sở hữu nét đẹp chuẩn Á Đông với sống mũi thanh thoát, ánh mắt dịu dàng và khuôn miệng cuốn hút.

Ảnh: FBNV

Sở hữu thân hình gợi cảm, thanh mảnh và gương mặt mang nét đẹp lai sắc sảo, Trương Tri Trúc Diễm có thể cân trọn cả 2 mảng high fashion và commercial với biệt danh "nữ hoàng quảng cáo". Những năm 2000 cô thường xuyên xuất hiện trên nhiều tạp chí, biển quảng cáo, các show thời trang lớn bé lẫn diễn xuất. Đồng thời, Trúc Diễm cũng có bảng thành tích sắc đẹp đáng chú ý, cô đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, từng tham dự Hoa hậu Trái đất 2007, Hoa hậu Quốc tế 2011.

Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn và sang Mỹ định cư từ 2015 đến nay, Trương Tri Trúc Diễm hoạt động nghệ thuật hầu hết ở đó với những dự án phim ảnh, quảng cáo của Hollywood. Người đẹp từng khiến dân tình lo lắng khi tiết lộ mắc chứng cường giáp khiến gương mặt có những biến đổi khác lạ. Sau 2 năm điều trị, cô lấy lại phong độ, tiếp tục hoạt động với niềm đam mê.

Những năm qua cho đến hiện tại cô đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ. Tại các thảm đỏ chuyên môn, Trúc Diễm thường xuyên được ống kính Getty Images để mắt. Mới đây nhất ở thảm đỏ Holly Short Film Festival 21, như mọi lần "hung thần" này vẫn không thể làm khó được cô ngay cả khi ở những khung hình chụp cận mặt, không can thiệp chỉnh sửa.



Ảnh: Getty Image

Ở tuổi 38, Trương Tri Trúc Diễm vẫn giữ được vẻ đẹp tươi trẻ như thời đôi mươi. Làn da căng mịn, không nếp nhăn, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thanh tú và nụ cười rạng rỡ đặc trưng - tất cả vẫn nguyên vẹn sau gần hai thập kỷ hoạt động trong showbiz.

Điều khiến người hâm mộ ca ngợi không chỉ là gương mặt xinh đẹp, mà còn là vóc dáng chuẩn chỉnh của Trúc Diễm. Với chiều cao 1m74, cô sở hữu tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, đặc biệt là đôi chân dài thon gọn, thẳng tắp, lợi thế tuyệt đối của một người mẫu chuyên nghiệp.

Ảnh: FBNV

Phong cách thời trang của Trúc Diễm cũng có sự chuyển biến rõ rệt. Từ phong cách ngọt ngào, nữ tính thời còn ở Việt Nam, giờ đây cô nghiêng về xu hướng hiện đại, quyến rũ và tinh tế hơn khi sinh sống tại Mỹ. Cô thường xuất hiện với những bộ váy đơn sắc tôn dáng, suit thanh lịch hoặc những set đồ casual nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Ảnh: FBNV



