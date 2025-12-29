Bảo Thy da nâu môi tều siêu cuốn nhưng chính chủ lại chưa ưng

Bảo Thy là một trong những nhân vật gây chú ý khi xuất hiện tại concert Anh Trai Say Hi mùa 2 với diện mạo trẻ trung bất ngờ, tiếp tục được nhiều khán giả ví von là "lão hoá ngược" so với thời gian. Trên màn hình LED cận cảnh, visual của "công chúa bong bóng" khiến dân tình không ngớt lời khen: làn da nâu căng khoẻ, gương mặt tròn đầy cùng thần thái rạng rỡ như bị thời gian bỏ quên. Không ít bình luận cho rằng Bảo Thy gần như không có quá nhiều khác biệt so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Thế nhưng trái ngược với phản ứng của khán giả, mới đây chính chủ lại bất ngờ bày tỏ sự không hài lòng về nhan sắc của mình, thậm chí còn để lại bình luận nhắc nhở công khai. Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bật cười vì sự đáng yêu, gần gũi của nữ ca sĩ.

Loạt ảnh màn hình led cận cảnh visual của Bảo Thy tại concert Anh Trai Say Hi mùa 2. (Ảnh: HHSB)

Cụ thể, dù nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng nhưng Bảo Thy lại không ưng vì ảnh qua màn hình led bị thiếu sáng, khiến cho da cô bị tối. Mỹ nhân sinh năm 1988 còn cho rằng việc chụp thiếu sáng cũng khiến layout makeup của mình bị thay đổi. "Page ơi mai mốt nâng sáng cho Thy xíu nha. Qua màn hình led tự dưng thành da nâu môi tều vậy nè" - Bảo Thy hài hước bình luận.

Bình luận của Bảo Thy khiến dân tình thích thú.

Xuất hiện trên sân khấu với tạo hình tông trắng chủ đạo, Bảo Thy mang đến cảm giác vừa ngọt ngào vừa bùng nổ năng lượng đúng chất idol trình diễn. Nữ ca sĩ diện bodysuit trắng ôm sát, khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn, kết hợp chân váy xòe ngắn phủ lớp voan nhẹ tạo hiệu ứng bồng bềnh khi di chuyển. Điểm nhấn của outfit nằm ở loạt dây đính kim loại thả dài, giúp tổng thể thêm cá tính và nổi bật. Phụ kiện mũ lông trắng mang hơi hướng Y2K, khiến hình ảnh của "công chúa bong bóng" trở nên mới mẻ, trẻ trung hơn hẳn.

Đặc biệt, qua những bức hình đủ sáng, visual của Bảo Thy ghi điểm với làn da sáng mịn, nụ cười rạng rỡ và mái tóc tết highlight nổi bật. Layout makeup của cô cũng là tông hồng chứ không phải style môi tều son nude, do đó nên chính chủ mới phải lên tiếng về bức hình led.

Bảo Thy xinh đẹp, trẻ trung tại concert Anh Trai Say Hi. (Nguồn: FBNV)

Qua ống kính cam thường, nữ ca sĩ cũng ghi điểm tuyệt đối. (Nguồn: FBNV)