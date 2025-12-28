Quần ống rộng có vô vàn nhưng 5 kiểu này mới đáng sắm nhất, phối đồ đơn giản vẫn siêu sang

Quần ống rộng không còn là xu hướng nhất thời mà đã trở thành món đồ "xương sống" trong tủ đồ của nhiều người yêu thời trang. Điểm mạnh của kiểu quần này nằm ở phom dáng thoải mái, dễ che khuyết điểm và đặc biệt là khả năng biến hóa phong cách cực kỳ linh hoạt. Dù bạn theo đuổi vẻ ngoài năng động, thanh lịch hay tối giản, chỉ cần chọn đúng kiểu quần và phối đồ tinh gọn, tổng thể đã đủ cuốn hút.

Dưới đây là 5 kiểu quần ống rộng đáng đầu tư, dễ mặc và luôn giữ được sự đẳng cấp ngay cả khi mix rất đơn giản.

Quần jeans ống rộng

Quần jeans ống rộng là lựa chọn "an toàn nhưng không hề nhàm chán". So với jeans skinny hay dáng suông truyền thống, jeans ống rộng mang lại cảm giác phóng khoáng và hiện đại hơn hẳn. Chất liệu denim đứng phom giúp tổng thể gọn gàng, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân nếu chọn cạp cao.

Cách phối đồ đơn giản nhất là kết hợp quần jeans ống rộng với áo thun trơn hoặc áo tank top, sơ vin gọn gàng và đi kèm sneaker trắng. Nếu muốn nâng cấp phong cách, bạn chỉ cần thay áo thun bằng sơ mi dáng rộng, thêm thắt lưng da và một đôi giày loafers. Chỉ với vài món cơ bản, quần jeans ống rộng đã đủ giúp bạn trông thời trang mà không cần quá cầu kỳ.

Quần ống rộng màu be

Màu be luôn gắn liền với sự tinh tế và cảm giác "sang nhẹ". Quần ống rộng màu be đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích phong cách tối giản, thanh lịch nhưng vẫn muốn giữ nét trẻ trung. Gam màu trung tính này rất dễ phối, hầu như không kén màu áo hay phụ kiện đi kèm.

Bạn có thể mix quần ống rộng màu be với áo trắng, áo nâu nhạt hoặc các tông pastel để tạo tổng thể hài hòa. Một chiếc áo len mỏng hoặc blazer dáng rộng khoác ngoài cũng đủ khiến set đồ trông chỉn chu hơn. Điểm cộng lớn của quần màu be là khả năng ứng dụng cao, từ đi làm cho đến dạo phố cuối tuần đều phù hợp.

Quần ống rộng màu đen

Nếu phải chọn một kiểu quần "không bao giờ lỗi mốt", quần ống rộng màu đen chắc chắn nằm trong danh sách đầu tiên. Màu đen giúp vóc dáng trông thon gọn hơn, đồng thời mang lại cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những ngày bạn không biết mặc gì nhưng vẫn muốn trông thật ổn.

Quần ống rộng màu đen có thể kết hợp với áo thun basic để tạo phong cách casual, hoặc phối cùng áo sơ mi, áo cổ lọ cho những dịp cần sự chỉn chu. Chỉ cần chú ý đến chất liệu quần, nên chọn loại vải đứng phom, ít nhăn, là tổng thể đã đủ "xịn" dù không thêm thắt quá nhiều phụ kiện.

Quần ống rộng màu nâu

Trong vài năm gần đây, màu nâu quay trở lại mạnh mẽ và nhanh chóng trở thành gam màu được yêu thích. Quần ống rộng màu nâu mang đến cảm giác ấm áp, cổ điển nhưng vẫn rất thời thượng. Đây là lựa chọn thú vị cho những ai muốn làm mới phong cách mà không quá mạo hiểm.

Quần màu nâu đặc biệt hợp khi phối cùng các tông màu trung tính như trắng, kem, be hoặc đen. Một chiếc áo len mỏng, áo cardigan hay áo thun đơn sắc đều có thể đi cùng kiểu quần này. Nếu muốn set đồ trông nổi bật hơn, bạn có thể chọn phụ kiện da màu nâu đậm hoặc nâu camel để tạo sự đồng điệu.

Quần ống rộng màu trắng

Quần ống rộng màu trắng luôn mang lại cảm giác sạch sẽ, hiện đại và rất "fashion". Dù nhiều người e ngại màu trắng khó mặc, nhưng khi chọn đúng phom dáng và chất liệu, đây lại là item giúp nâng tầm phong cách nhanh chóng. Quần ống rộng màu trắng đặc biệt phù hợp với những set đồ tối giản, ít chi tiết.

Cách phối đơn giản nhất là kết hợp với áo thun trơn, áo sơ mi hoặc áo hai dây cùng tông màu trung tính. Để tránh tổng thể bị đơn điệu, bạn có thể tạo điểm nhấn bằng túi xách, giày hoặc thắt lưng màu đậm. Khi mặc quần trắng, hãy ưu tiên chất vải dày dặn và vừa vặn để giữ được sự tinh tế và gọn gàng trong mọi hoàn cảnh.

Ảnh: Sưu tầm